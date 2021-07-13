Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210713/sistema-1741068741.html
В Кремле оценили эффективность системы борьбы с COVID-19 в России
В Кремле оценили эффективность системы борьбы с COVID-19 в России - РИА Новости, 13.07.2021
В Кремле оценили эффективность системы борьбы с COVID-19 в России
Система борьбы с коронавирусом в РФ доказала свою эффективность, но рассматриваются все сценарии противодействия инфекции, заявил пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 13.07.2021
2021-07-13T12:57
2021-07-13T12:57
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
коронавирусы
анна попова
здоровье - общество
михаил мишустин
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/07/0d/1741060007_0:208:3072:1936_1920x0_80_0_0_bbdd474c7e2f080c39e978a864a51a5e.jpg
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Система борьбы с коронавирусом в РФ доказала свою эффективность, но рассматриваются все сценарии противодействия инфекции, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Он отметил, что президент находится на постоянно связи с вице-премьером Татьяной Голиковой, министром здравоохранения Михаилом Мурашко, главой Роспотребнадзора Анной Поповой, и с председателем правительства Михаилом Мишустиным по ситуации с коронавирусом.По словам Пескова, все, кто участвует в работе федерального штаба по противодействию коронавирусу, обсуждают с президентом на рабочем уровне разные сценарии борьбы с инфекцией."Сама система работы по противодействию коронавирусу в разных станах выстроена по-разному Та система, которая выстроена у нас, доказала свою эффективность, свою работоспособность. Поэтому здесь какие-то сравнения, наверное, вряд ли возможны, каждая страна работает так, как считает целесообразным. Но еще раз повторяю, все сценарии рассматриваются и анализируются все возможные последствия таких сценариев", - заявил Песков журналистам.Пресс-секретарь президента также добавил, что общественности известно обо всех возможных сценариях: ведутся активные дискуссии о том, что в некоторых областях экономики для трудоустройства обязательна вакцинация, а также относительно того, можно ли заселяться в гостиницы Краснодарского края или нет невакцинированным.
https://ria.ru/20210713/koronavirus-1741056415.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/07/0d/1741060007_298:0:3029:2048_1920x0_80_0_0_d383aab0f438d6a1ff5657fe57a51991.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, анна попова, здоровье - общество, михаил мишустин, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), дмитрий песков, общество
В Кремле оценили эффективность системы борьбы с COVID-19 в России
12:57 13.07.2021
 
© РИА Новости / Алексей МайшевМедицинские работники во временном госпитале для пациентов с COVID-19 в конгрессно-выставочном центре "Сокольники" в Москве
Медицинские работники во временном госпитале для пациентов с COVID-19 в конгрессно-выставочном центре Сокольники в Москве - РИА Новости, 1920, 13.07.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев

В Кремле заявили, что система борьбы с COVID-19 в России доказала эффективность

Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Система борьбы с коронавирусом в РФ доказала свою эффективность, но рассматриваются все сценарии противодействия инфекции, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Он отметил, что президент находится на постоянно связи с вице-премьером Татьяной Голиковой, министром здравоохранения Михаилом Мурашко, главой Роспотребнадзора Анной Поповой, и с председателем правительства Михаилом Мишустиным по ситуации с коронавирусом.
Коронавирус COVID-19 - РИА Новости, 1920, 13.07.2021
11:58Распространение коронавируса
Врач рассказала о случае заражения двумя штаммами коронавируса в России
По словам Пескова, все, кто участвует в работе федерального штаба по противодействию коронавирусу, обсуждают с президентом на рабочем уровне разные сценарии борьбы с инфекцией.
"Сама система работы по противодействию коронавирусу в разных станах выстроена по-разному Та система, которая выстроена у нас, доказала свою эффективность, свою работоспособность. Поэтому здесь какие-то сравнения, наверное, вряд ли возможны, каждая страна работает так, как считает целесообразным. Но еще раз повторяю, все сценарии рассматриваются и анализируются все возможные последствия таких сценариев", - заявил Песков журналистам.
Пресс-секретарь президента также добавил, что общественности известно обо всех возможных сценариях: ведутся активные дискуссии о том, что в некоторых областях экономики для трудоустройства обязательна вакцинация, а также относительно того, можно ли заселяться в гостиницы Краснодарского края или нет невакцинированным.
 
Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияКоронавирусыАнна ПоповаЗдоровье - ОбществоМихаил МишустинФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Дмитрий ПесковОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:23На Украине потребовали длительного контракта с Россией на транзит газа
16:23В Воронеже подросток получил 80% ожогов после удара током на крыше поезда
16:16Адвокат: россиянину Дудникову в Минске продлили содержание под стражей
16:15Дептранс Москвы опроверг данные об увольнении сотрудников с медотводом
16:14В Туве ввели ограничения из-за коронавируса
16:12Власти Москвы назвали актуальный процент летальности от COVID-19
16:11Названа дата первых рейсов в Хургаду и Харм-эш-Шейх из России
16:07В Барнауле погиб человек в результате драки
16:07Спрос на туры по России за неделю сократился на 23 процента
16:04В Дагестане проверяют данные о падении двух девушек с качелей в обрыв
16:02В ЛНР заявили, что Киев прекратил подачу воды с одной из станций
16:01В Армении заявили о преследованиях сторонников экс-президента Кочаряна
15:58Немецкий бундесвер запустил работу "космического" штаба
15:55Защита Бабарико готовит жалобу на приговор Верховного суда Белоруссии
15:53В ДНР квалифицировали обстрел Горловки как теракт
15:48Су-30 сопроводил самолет-разведчик США над Черным морем
15:45Избранный президент Ирана Раиси начал борьбу с коррупцией в стране
15:45Судья ЕСПЧ от России рассказал, зачем носит маску после вакцинации
15:45Мужчине, угрожавшему выбросить сына с балкона, грозит до 10 лет колонии 0:28
15:43Участников массовой драки в Москве выдворят из России
Лента новостейМолния