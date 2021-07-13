https://ria.ru/20210713/sistema-1741068741.html

В Кремле оценили эффективность системы борьбы с COVID-19 в России

В Кремле оценили эффективность системы борьбы с COVID-19 в России - РИА Новости, 13.07.2021

В Кремле оценили эффективность системы борьбы с COVID-19 в России

Система борьбы с коронавирусом в РФ доказала свою эффективность, но рассматриваются все сценарии противодействия инфекции, заявил пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 13.07.2021

2021-07-13T12:57

2021-07-13T12:57

2021-07-13T12:57

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

коронавирусы

анна попова

здоровье - общество

михаил мишустин

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Система борьбы с коронавирусом в РФ доказала свою эффективность, но рассматриваются все сценарии противодействия инфекции, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Он отметил, что президент находится на постоянно связи с вице-премьером Татьяной Голиковой, министром здравоохранения Михаилом Мурашко, главой Роспотребнадзора Анной Поповой, и с председателем правительства Михаилом Мишустиным по ситуации с коронавирусом.По словам Пескова, все, кто участвует в работе федерального штаба по противодействию коронавирусу, обсуждают с президентом на рабочем уровне разные сценарии борьбы с инфекцией."Сама система работы по противодействию коронавирусу в разных станах выстроена по-разному Та система, которая выстроена у нас, доказала свою эффективность, свою работоспособность. Поэтому здесь какие-то сравнения, наверное, вряд ли возможны, каждая страна работает так, как считает целесообразным. Но еще раз повторяю, все сценарии рассматриваются и анализируются все возможные последствия таких сценариев", - заявил Песков журналистам.Пресс-секретарь президента также добавил, что общественности известно обо всех возможных сценариях: ведутся активные дискуссии о том, что в некоторых областях экономики для трудоустройства обязательна вакцинация, а также относительно того, можно ли заселяться в гостиницы Краснодарского края или нет невакцинированным.

https://ria.ru/20210713/koronavirus-1741056415.html

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