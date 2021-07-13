https://ria.ru/20210713/sel-1741097357.html

В Узбекистане восемь человек погибли при сходе селя

В Узбекистане восемь человек погибли при сходе селя - РИА Новости, 13.07.2021

В Узбекистане восемь человек погибли при сходе селя

Восемь человек погибли и шесть пострадали в результате схода селя из-за проливных дождей в Наманганской области Узбекистана, граничащей с Киргизией, на месте... РИА Новости, 13.07.2021

2021-07-13T15:07

2021-07-13T15:07

2021-07-13T15:13

джалал-абадская область

киргизия

в мире

узбекистан

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/07/0d/1741097177_0:438:720:843_1920x0_80_0_0_46bc7003eea1a011c873f14d160e03b3.jpg

ТАШКЕНТ, 13 июл – РИА Новости. Восемь человек погибли и шесть пострадали в результате схода селя из-за проливных дождей в Наманганской области Узбекистана, граничащей с Киргизией, на месте продолжаются поисково-спасательные работы, сообщает во вторник пресс-служба узбекистанского МЧС.По данным пресс-службы, 13 июля в 13.30 (11.30 мск) в Касансайском районе Наманганской области из-за сильных дождей в Джалал-Абадской области Киргизии сошли селевые потоки. В результате выпадения осадков река Касансай вышла из берегов. "По предварительным данным, в результате ЧС восемь человек погибли, шестеро пострадали", - говорится в сообщении в Telegram-канале МЧС.Поисково-спасательные работы ведутся совместно сотрудниками МЧС, МВД, представителями администрации региона и местными жителями, добавили в пресс-службе. По факту ЧС ведется предварительное следствие.Накануне в Аксыйском районе на юге Киргизии из-за проливных дождей сошли сели. Как сообщили РИА Новости в МЧС страны, в селах Ак-Жол и Жолборсту разрушены дороги и мосты. Двоих детей в селе Таштак смыло потоком. В общем селевые потоки унесли восемь человек, из них шестеро были найдены погибшими. Поиски двух детей продолжаются. К поисковым работам были привлечены 20 спасателей из МЧС, шесть спасателей из Аксыйского района, семь сотрудников милиции и 40 местных жителей.

джалал-абадская область

киргизия

узбекистан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

джалал-абадская область, киргизия, в мире, узбекистан