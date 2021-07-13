В Узбекистане восемь человек погибли при сходе селя
15:07 13.07.2021 (обновлено: 15:13 13.07.2021)
© Фото : пресс-служба УЧС Наманганской области УзбекистанаНаманганской области Узбекистана сошел селевой поток
© Фото : пресс-служба УЧС Наманганской области Узбекистана
Восемь человек погибли и шесть пострадали в результате схода селя на востоке Узбекистана
ТАШКЕНТ, 13 июл – РИА Новости. Восемь человек погибли и шесть пострадали в результате схода селя из-за проливных дождей в Наманганской области Узбекистана, граничащей с Киргизией, на месте продолжаются поисково-спасательные работы, сообщает во вторник пресс-служба узбекистанского МЧС.
По данным пресс-службы, 13 июля в 13.30 (11.30 мск) в Касансайском районе Наманганской области из-за сильных дождей в Джалал-Абадской области Киргизии сошли селевые потоки. В результате выпадения осадков река Касансай вышла из берегов. "По предварительным данным, в результате ЧС восемь человек погибли, шестеро пострадали", - говорится в сообщении в Telegram-канале МЧС.
© Фото : пресс-служба УЧС Наманганской области УзбекистанаНаманганской области Узбекистана сошел селевой поток
© Фото : пресс-служба УЧС Наманганской области Узбекистана
Наманганской области Узбекистана сошел селевой поток
Поисково-спасательные работы ведутся совместно сотрудниками МЧС, МВД, представителями администрации региона и местными жителями, добавили в пресс-службе. По факту ЧС ведется предварительное следствие.
Накануне в Аксыйском районе на юге Киргизии из-за проливных дождей сошли сели. Как сообщили РИА Новости в МЧС страны, в селах Ак-Жол и Жолборсту разрушены дороги и мосты. Двоих детей в селе Таштак смыло потоком. В общем селевые потоки унесли восемь человек, из них шестеро были найдены погибшими. Поиски двух детей продолжаются. К поисковым работам были привлечены 20 спасателей из МЧС, шесть спасателей из Аксыйского района, семь сотрудников милиции и 40 местных жителей.