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В Узбекистане восемь человек погибли при сходе селя
В Узбекистане восемь человек погибли при сходе селя - РИА Новости, 13.07.2021
В Узбекистане восемь человек погибли при сходе селя
Восемь человек погибли и шесть пострадали в результате схода селя из-за проливных дождей в Наманганской области Узбекистана, граничащей с Киргизией, на месте... РИА Новости, 13.07.2021
2021-07-13T15:07
2021-07-13T15:13
джалал-абадская область
киргизия
в мире
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 13 июл – РИА Новости. Восемь человек погибли и шесть пострадали в результате схода селя из-за проливных дождей в Наманганской области Узбекистана, граничащей с Киргизией, на месте продолжаются поисково-спасательные работы, сообщает во вторник пресс-служба узбекистанского МЧС.По данным пресс-службы, 13 июля в 13.30 (11.30 мск) в Касансайском районе Наманганской области из-за сильных дождей в Джалал-Абадской области Киргизии сошли селевые потоки. В результате выпадения осадков река Касансай вышла из берегов. "По предварительным данным, в результате ЧС восемь человек погибли, шестеро пострадали", - говорится в сообщении в Telegram-канале МЧС.Поисково-спасательные работы ведутся совместно сотрудниками МЧС, МВД, представителями администрации региона и местными жителями, добавили в пресс-службе. По факту ЧС ведется предварительное следствие.Накануне в Аксыйском районе на юге Киргизии из-за проливных дождей сошли сели. Как сообщили РИА Новости в МЧС страны, в селах Ак-Жол и Жолборсту разрушены дороги и мосты. Двоих детей в селе Таштак смыло потоком. В общем селевые потоки унесли восемь человек, из них шестеро были найдены погибшими. Поиски двух детей продолжаются. К поисковым работам были привлечены 20 спасателей из МЧС, шесть спасателей из Аксыйского района, семь сотрудников милиции и 40 местных жителей.
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джалал-абадская область, киргизия, в мире, узбекистан
В Узбекистане восемь человек погибли при сходе селя
15:07 13.07.2021 (обновлено: 15:13 13.07.2021)
 
© Фото : пресс-служба УЧС Наманганской области УзбекистанаНаманганской области Узбекистана сошел селевой поток
Наманганской области Узбекистана сошел селевой поток - РИА Новости, 1920, 13.07.2021
© Фото : пресс-служба УЧС Наманганской области Узбекистана

Восемь человек погибли и шесть пострадали в результате схода селя на востоке Узбекистана

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ТАШКЕНТ, 13 июл – РИА Новости. Восемь человек погибли и шесть пострадали в результате схода селя из-за проливных дождей в Наманганской области Узбекистана, граничащей с Киргизией, на месте продолжаются поисково-спасательные работы, сообщает во вторник пресс-служба узбекистанского МЧС.
По данным пресс-службы, 13 июля в 13.30 (11.30 мск) в Касансайском районе Наманганской области из-за сильных дождей в Джалал-Абадской области Киргизии сошли селевые потоки. В результате выпадения осадков река Касансай вышла из берегов. "По предварительным данным, в результате ЧС восемь человек погибли, шестеро пострадали", - говорится в сообщении в Telegram-канале МЧС.
© Фото : пресс-служба УЧС Наманганской области УзбекистанаНаманганской области Узбекистана сошел селевой поток
Наманганской области Узбекистана сошел селевой поток - РИА Новости, 1920, 13.07.2021
© Фото : пресс-служба УЧС Наманганской области Узбекистана
Наманганской области Узбекистана сошел селевой поток
Поисково-спасательные работы ведутся совместно сотрудниками МЧС, МВД, представителями администрации региона и местными жителями, добавили в пресс-службе. По факту ЧС ведется предварительное следствие.
Накануне в Аксыйском районе на юге Киргизии из-за проливных дождей сошли сели. Как сообщили РИА Новости в МЧС страны, в селах Ак-Жол и Жолборсту разрушены дороги и мосты. Двоих детей в селе Таштак смыло потоком. В общем селевые потоки унесли восемь человек, из них шестеро были найдены погибшими. Поиски двух детей продолжаются. К поисковым работам были привлечены 20 спасателей из МЧС, шесть спасателей из Аксыйского района, семь сотрудников милиции и 40 местных жителей.
 
Джалал-Абадская областьКиргизияВ миреУзбекистан
 
 
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