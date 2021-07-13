https://ria.ru/20210713/sekrety-1741011645.html

Эксперт назвал главные секреты популярных смартфонов

Эксперт назвал главные секреты популярных смартфонов - РИА Новости, 13.07.2021

Эксперт назвал главные секреты популярных смартфонов

Помимо всем известных популярных функций, у iPhone и Android есть скрытый функционал, позволяющий еще более упростить работу с системой. Узнать о них можно в... РИА Новости, 13.07.2021

2021-07-13T02:15

2021-07-13T02:15

2021-07-13T09:59

анастасия ильичева

gem4me

россия

смартфоны

apple iphone

google android

apple ios

apple

технологии

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МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Помимо всем известных популярных функций, у iPhone и Android есть скрытый функционал, позволяющий еще более упростить работу с системой. Узнать о них можно в документации к телефону, которую, к сожалению, почти никто не читает, рассказывает агентству "Прайм" специалист по тестированию мессенджера Gem4me Анастасия Ильичева."Например, в смартфонах Apple имеется удобная программа "Здоровье", в последнем обновлении которой разработчики внесли дополнительные возможности — функционал, который отслеживает качество походки. Это помогает следить за здоровьем и осанкой", — привела она пример.В iOS есть функция быстрых команд, которые позволяют в один клик совершить определенные действия. Есть также возможность позвонить недавнему абоненту, не заглядывая во вкладку с последними звонками.В Android можно использовать "панический режим", когда срочно нужно закрыть зависшее приложение. Еще один полезный секрет — многозадачность, что позволяет открыть сразу два приложения, добавила специалист.

https://ria.ru/20210711/uskorenie-1740767113.html

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2021

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анастасия ильичева, gem4me, россия, смартфоны, apple iphone, google android, apple ios, apple, технологии, общество