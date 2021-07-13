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Эксперт назвал главные секреты популярных смартфонов
Эксперт назвал главные секреты популярных смартфонов - РИА Новости, 13.07.2021
Эксперт назвал главные секреты популярных смартфонов
Помимо всем известных популярных функций, у iPhone и Android есть скрытый функционал, позволяющий еще более упростить работу с системой. Узнать о них можно в... РИА Новости, 13.07.2021
2021-07-13T02:15
2021-07-13T09:59
анастасия ильичева
gem4me
россия
смартфоны
apple iphone
google android
apple ios
apple
технологии
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МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Помимо всем известных популярных функций, у iPhone и Android есть скрытый функционал, позволяющий еще более упростить работу с системой. Узнать о них можно в документации к телефону, которую, к сожалению, почти никто не читает, рассказывает агентству "Прайм" специалист по тестированию мессенджера Gem4me Анастасия Ильичева."Например, в смартфонах Apple имеется удобная программа "Здоровье", в последнем обновлении которой разработчики внесли дополнительные возможности — функционал, который отслеживает качество походки. Это помогает следить за здоровьем и осанкой", — привела она пример.В iOS есть функция быстрых команд, которые позволяют в один клик совершить определенные действия. Есть также возможность позвонить недавнему абоненту, не заглядывая во вкладку с последними звонками.В Android можно использовать "панический режим", когда срочно нужно закрыть зависшее приложение. Еще один полезный секрет — многозадачность, что позволяет открыть сразу два приложения, добавила специалист.
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анастасия ильичева, gem4me, россия, смартфоны, apple iphone, google android, apple ios, apple, технологии, общество

Эксперт назвал главные секреты популярных смартфонов

02:15 13.07.2021 (обновлено: 09:59 13.07.2021)
 
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкСмартфон
Смартфон - РИА Новости, 1920, 13.07.2021
© РИА Новости / Владимир Песня
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Помимо всем известных популярных функций, у iPhone и Android есть скрытый функционал, позволяющий еще более упростить работу с системой. Узнать о них можно в документации к телефону, которую, к сожалению, почти никто не читает, рассказывает агентству "Прайм" специалист по тестированию мессенджера Gem4me Анастасия Ильичева.
"Например, в смартфонах Apple имеется удобная программа "Здоровье", в последнем обновлении которой разработчики внесли дополнительные возможности — функционал, который отслеживает качество походки. Это помогает следить за здоровьем и осанкой", — привела она пример.
В iOS есть функция быстрых команд, которые позволяют в один клик совершить определенные действия. Есть также возможность позвонить недавнему абоненту, не заглядывая во вкладку с последними звонками.
В Android можно использовать "панический режим", когда срочно нужно закрыть зависшее приложение. Еще один полезный секрет — многозадачность, что позволяет открыть сразу два приложения, добавила специалист.
Смартфон - РИА Новости, 1920, 11.07.2021
11 июля, 01:15
Россиянам подсказали способ ускорить работу смартфона
 
Анастасия ИльичеваGem4meРоссияСмартфоныApple iPhoneGoogle AndroidApple iOSAppleТехнологииОбщество
 
 
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