https://ria.ru/20210713/samolei-1741165608.html

Авиакомпания объяснила жару в самолете, где пассажир открыл дверь

Авиакомпания объяснила жару в самолете, где пассажир открыл дверь - РИА Новости, 13.07.2021

Авиакомпания объяснила жару в самолете, где пассажир открыл дверь

Жара в самолёте Москва - Анталья, пассажир которого открыл дверь, началась из-за технических проблем с оборудованием, сообщил РИА Новости представитель... РИА Новости, 13.07.2021

2021-07-13T23:20

2021-07-13T23:20

2021-07-13T23:21

россия

анталья (провинция)

следственный комитет россии (ск рф)

москва

шереметьево (аэропорт)

общество

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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Жара в самолёте Москва - Анталья, пассажир которого открыл дверь, началась из-за технических проблем с оборудованием, сообщил РИА Новости представитель авиакомпании "Россия".В воскресенье пассажир рейса Москва - Анталья из-за духоты в салоне открыл дверь самолета при подготовке к вылету, из-за чего произошел автоматический выпуск аварийного надувного трапа. Авиакомпания "Россия" сообщала, что планирует взыскать с пассажира убытки. СК организовал проверку."Охлаждение воздушного судна до и во время посадки пассажиров производилось от наземного кондиционера, который был предоставлен обслуживающей все рейсы "России" организацией "Шереметьево Хэндлинг". После закрытия двери и перевода бортпроводниками аварийных трапов в положение AUTO наземный источник кондиционирования был отключен и переставлен, на его место была поставлена установка воздушного запуска", - сказал собеседник агентства."Данная установка обеспечивает пневматический запуск самолетных двигателей. Во время попытки запуска наземный источник электропитания вышел из строя", - продолжил он, добавив, что для замены наземного источника электропитания компании "Шереметьево Хэндлинг" потребовалось около десяти минут.Как рассказал представитель авиакомпании, несмотря на глубокую ночь, температура в салоне самолета начала повышаться. Пассажир, сидящий на месте 70С, направился к входной двери (2L) и поднял ручку на открытие, в результате был автоматически выпущен трап. При раскрытии он порвался, задев установку воздушного запуска, находящуюся на перроне около самолета, отметил он, добавив, что по случайности рядом с трапом не оказалось работников перронных служб и не произошло возгорания трапа от перронной техники."Россия" сожалеет, что пассажиры рейса стали невольными свидетелями и участниками ситуации, которая из-за действий одного из пассажиров закончилась заменой воздушного судна. Авиакомпания приносит извинения за доставленные неудобства, вызванные температурой в салоне самолета. Персонал компании сделал все возможное для сокращения задержки вылета рейса на резервном воздушном судне", - сказал представитель."В данный момент сотрудники компетентных органов ведут расследование инцидента. До их выводов авиакомпания просит представителей общественных организаций и блогосферы не спекулировать на тему сложившейся ситуации", - добавил он.

https://ria.ru/20210712/lyuk-1740932821.html

https://ria.ru/20210707/puteshestviya-1740154411.html

россия

анталья (провинция)

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Задержка рейса Москва – Анталья из-за инцидента с пассажиром Пассажир рейса Москва – Анталья открыл в самолете люк аварийного выхода. Инцидент произошел в аэропорту Шереметьево. Из-за задержки вылета люди в течение часа были вынуждены сидеть в салоне, где не работал кондиционер и было очень душно. 2021-07-13T23:20 true PT0M16S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, анталья (провинция), следственный комитет россии (ск рф), москва, шереметьево (аэропорт), общество