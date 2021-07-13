https://ria.ru/20210713/sakhalin-1741017490.html

Глава правительства Сахалина заболел COVID-19 до второй дозы вакцины

Глава правительства Сахалина заболел COVID-19 до второй дозы вакцины - РИА Новости, 13.07.2021

Глава правительства Сахалина заболел COVID-19 до второй дозы вакцины

Председатель правительства Сахалинской области Алексей Белик проходит лечение от коронавируса, первый укол вакцины от COVID-19 он сделал несколько дней назад,... РИА Новости, 13.07.2021

2021-07-13T04:49

2021-07-13T04:49

2021-07-13T04:49

распространение коронавируса

вакцинация россиян от covid-19

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

сахалинская область

общество

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 13 июл - РИА Новости. Председатель правительства Сахалинской области Алексей Белик проходит лечение от коронавируса, первый укол вакцины от COVID-19 он сделал несколько дней назад, сообщает во вторник пресс-служба регионального кабмина.По словам Белика, которые приводит пресс-служба, он полагает, что именно благодаря защитным функциям первой прививки болезнь проходит без видимых симптомов."Лечение прохожу на дому, госпитализация мне не требуется. Надеюсь на скорейшее выздоровление. Искренне желаю всем не сталкиваться с коронавирусной инфекцией", - цитирует Белика пресс-служба.

https://ria.ru/20210601/astraeneca-1735093279.html

сахалинская область

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вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, сахалинская область, общество