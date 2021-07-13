Глава правительства Сахалина заболел COVID-19 до второй дозы вакцины
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкМинистр экономического развития Сахалинской области Алексей Белик на форуме молодых предпринимателей "Точка притяжения — Дальний Восток", проходящем в рамках ВЭФ. 5 сентября 2017
Председатель правительства Сахалинской области Белик заболел COVID-19 после прививки
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 13 июл - РИА Новости. Председатель правительства Сахалинской области Алексей Белик проходит лечение от коронавируса, первый укол вакцины от COVID-19 он сделал несколько дней назад, сообщает во вторник пресс-служба регионального кабмина.
"Председатель правительства Сахалинской области Алексей Белик проходит лечение от коронавирусной инфекции. Отметим, вакцинацию против опасного заболевания первым компонентом он прошел несколько дней назад. Иммунитет еще не успел сформироваться, при этом течение болезни проходит в легкой форме, подчеркивают врачи", - говорится в сообщении.
По словам Белика, которые приводит пресс-служба, он полагает, что именно благодаря защитным функциям первой прививки болезнь проходит без видимых симптомов.
"Лечение прохожу на дому, госпитализация мне не требуется. Надеюсь на скорейшее выздоровление. Искренне желаю всем не сталкиваться с коронавирусной инфекцией", - цитирует Белика пресс-служба.