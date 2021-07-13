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Туризм
https://ria.ru/20210713/reyting-1741116737.html
В России создадут рейтинг вовлеченности регионов в нацпроект по туризму
В России создадут рейтинг вовлеченности регионов в нацпроект по туризму - РИА Новости, 13.07.2021
В России создадут рейтинг вовлеченности регионов в нацпроект по туризму
Механизм рейтингования регионов по их вовлеченности в национальный проект "Туризм и индустрия гостеприимства" будет представлен в начале августа, сообщили... РИА Новости, 13.07.2021
2021-07-13T16:41
2021-07-13T16:41
туризм
россия
зарина догузова
дмитрий чернышенко
новости - туризм
федеральное агентство по туризму (ростуризм)
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Механизм рейтингования регионов по их вовлеченности в национальный проект "Туризм и индустрия гостеприимства" будет представлен в начале августа, сообщили журналистам в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко."В начале августа будет разработан механизм для рейтингования регионов Российской Федерации по их вовлеченности в национальный проект "Туризм и индустрия гостеприимства", - сообщили в аппарате вице-премьера по итогам первого заседания президиума правительственной комиссии по развитию туризма в России."С этого года инвесторы смогут получать льготные кредиты на 15 лет по ставке 3-5% годовых на строительство и реконструкцию отелей. До 2024 года из федерального бюджета будет выделено на эти цели около 19 миллиардов рублей. Только в 2021 году мы рассчитываем за счет такой поддержки обеспечить портфель инвестпроектов на общую сумму до 20 миллиардов рублей", - сказал Чернышенко, слова которого привели в аппарате вице-премьера.Чернышенко также выразил надежду, что благодаря национальному проекту в горизонте 3-7 лет будет обеспечено существенное наращивание гостиничной базы в субъектах страны."Процесс получения льготных кредитов удалось оптимизировать. Общее время отбора банков и заемщиков снизится как минимум вдвое, со 194 до 108 календарных дней. Это уже почти на три месяца меньше существующего нормативного срока. Но эта работа не закончена, мы видим возможности для дальнейшего сокращения бюрократических процедур", - сказал гендиректор корпорации "Туризм.РФ" Сергей Суханов, чьи слова привели в аппарате вице-премьера.Руководитель Ростуризма Зарина Догузова отметила, что очередной грантовый конкурс на поддержку малого и среднего бизнеса в туризме пройдёт этой осенью - с возможностью начать реализацию проектов с 2022 года. "Механизм будет реализован через субсидии регионам. На меру предусмотрено 2 миллиарда рублей. Также уже этой осенью бизнес впервые получит льготные кредиты на строительство и реконструкцию отелей", - сказала Догузова.
https://ria.ru/20210712/studenty-1740866360.html
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россия, зарина догузова, дмитрий чернышенко, новости - туризм, федеральное агентство по туризму (ростуризм)
В России создадут рейтинг вовлеченности регионов в нацпроект по туризму
16:41 13.07.2021
 
© Администрация муниципального образования город-курорт ГеленджикАквапарк "Золотая бухта"
Аквапарк Золотая бухта
© Администрация муниципального образования город-курорт Геленджик

В России создадут рейтинг вовлеченности регионов в нацпроект по туризму

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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Механизм рейтингования регионов по их вовлеченности в национальный проект "Туризм и индустрия гостеприимства" будет представлен в начале августа, сообщили журналистам в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко.
"В начале августа будет разработан механизм для рейтингования регионов Российской Федерации по их вовлеченности в национальный проект "Туризм и индустрия гостеприимства", - сообщили в аппарате вице-премьера по итогам первого заседания президиума правительственной комиссии по развитию туризма в России.
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"С этого года инвесторы смогут получать льготные кредиты на 15 лет по ставке 3-5% годовых на строительство и реконструкцию отелей. До 2024 года из федерального бюджета будет выделено на эти цели около 19 миллиардов рублей. Только в 2021 году мы рассчитываем за счет такой поддержки обеспечить портфель инвестпроектов на общую сумму до 20 миллиардов рублей", - сказал Чернышенко, слова которого привели в аппарате вице-премьера.
Чернышенко также выразил надежду, что благодаря национальному проекту в горизонте 3-7 лет будет обеспечено существенное наращивание гостиничной базы в субъектах страны.
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"Процесс получения льготных кредитов удалось оптимизировать. Общее время отбора банков и заемщиков снизится как минимум вдвое, со 194 до 108 календарных дней. Это уже почти на три месяца меньше существующего нормативного срока. Но эта работа не закончена, мы видим возможности для дальнейшего сокращения бюрократических процедур", - сказал гендиректор корпорации "Туризм.РФ" Сергей Суханов, чьи слова привели в аппарате вице-премьера.
Руководитель Ростуризма Зарина Догузова отметила, что очередной грантовый конкурс на поддержку малого и среднего бизнеса в туризме пройдёт этой осенью - с возможностью начать реализацию проектов с 2022 года. "Механизм будет реализован через субсидии регионам. На меру предусмотрено 2 миллиарда рублей. Также уже этой осенью бизнес впервые получит льготные кредиты на строительство и реконструкцию отелей", - сказала Догузова.
 
ТуризмРоссияЗарина ДогузоваДмитрий ЧернышенкоНовости - ТуризмФедеральное агентство по туризму (Ростуризм)
 
 
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