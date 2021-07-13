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В Москве побит температурный рекорд 85-летней давности
В Москве побит температурный рекорд 85-летней давности - РИА Новости, 13.07.2021
В Москве побит температурный рекорд 85-летней давности
Рекорд тепла установлен в Москве, воздух прогрелся до плюс 32,7, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. РИА Новости, 13.07.2021
2021-07-13T15:36
2021-07-13T15:36
2021-07-13T15:36
евгений тишковец
центр "фобос"
москва
общество
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Рекорд тепла установлен в Москве, воздух прогрелся до плюс 32,7, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.По его словам, это первый рекорд жары в текущем месяце и пятый в этом летнем сезоне, когда 13 дней температура воздуха превышала отметку плюс 30 градусов. С учетом ожидаемого температурного фона прогнозируется еще четыре-пять дней с такой же температурой."Лето-2021 не стоит сравнивать с катастрофическими жаркими и засушливыми 1972 и 2010 годами, поскольку период 30-градусной жары в этом году пока в 1,5 и 3 раза меньше, соответственно", - добавил синоптик.
https://ria.ru/20210713/pogoda-1741089287.html
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евгений тишковец, центр "фобос", москва, общество
В Москве побит температурный рекорд 85-летней давности
Синоптик центра "Фобос" Тишковец заявил, что в Москве побит рекорд тепла 85-летней давности