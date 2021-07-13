https://ria.ru/20210713/razvedchik-1741105597.html
Су-30 сопроводил самолет-разведчик США над Черным морем
Су-30 сопроводил самолет-разведчик США над Черным морем - РИА Новости, 13.07.2021
Су-30 сопроводил самолет-разведчик США над Черным морем
Истребитель Су-30 во вторник сопроводил самолет-разведчик ВВС США "Арес" у границы России над Черным морем, сообщает Национальный центр управления обороной РФ. РИА Новости, 13.07.2021
2021-07-13T15:48
2021-07-13T15:48
2021-07-13T15:52
россия
черное море
ввс сша
су-30
министерство обороны рф (минобороны рф)
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/07/07/1740241006_0:77:1484:912_1920x0_80_0_0_7c1fff3e16cf8dadaee224cc567cd12d.jpg
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Истребитель Су-30 во вторник сопроводил самолет-разведчик ВВС США "Арес" у границы России над Черным морем, сообщает Национальный центр управления обороной РФ.Ситуация развивалась по стандартному для таких случаев сценарию: радиолокационные средства Южного военного округа заметили над Черным морем воздушную цель, приближающуюся к границе России, для чего в воздух был поднят истребитель Су-30."Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушную цель как самолет радиотехнической разведки и радиоэлектронной борьбы EP-3E "Арес" ВВС США и взял на сопровождение. После разворота иностранного военного самолета от государственной границы российский истребитель благополучно вернулся на аэродром базирования", - говорится в релизе.
https://radiosputnik.ria.ru/20210713/samolet-1741028344.html
россия
черное море
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/07/07/1740241006_152:0:1471:989_1920x0_80_0_0_a40104627bea64dea15e7ff1346477aa.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, черное море, ввс сша, су-30, министерство обороны рф (минобороны рф), сша, в мире
Су-30 сопроводил самолет-разведчик США над Черным морем
15:48 13.07.2021 (обновлено: 15:52 13.07.2021)
Истребитель Су-30 сопроводил самолет-разведчик ВВС США у границы России над Черным морем