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Су-30 сопроводил самолет-разведчик США над Черным морем
Су-30 сопроводил самолет-разведчик США над Черным морем - РИА Новости, 13.07.2021
Су-30 сопроводил самолет-разведчик США над Черным морем
Истребитель Су-30 во вторник сопроводил самолет-разведчик ВВС США "Арес" у границы России над Черным морем, сообщает Национальный центр управления обороной РФ. РИА Новости, 13.07.2021
2021-07-13T15:48
2021-07-13T15:52
россия
черное море
ввс сша
су-30
министерство обороны рф (минобороны рф)
сша
в мире
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Истребитель Су-30 во вторник сопроводил самолет-разведчик ВВС США "Арес" у границы России над Черным морем, сообщает Национальный центр управления обороной РФ.Ситуация развивалась по стандартному для таких случаев сценарию: радиолокационные средства Южного военного округа заметили над Черным морем воздушную цель, приближающуюся к границе России, для чего в воздух был поднят истребитель Су-30."Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушную цель как самолет радиотехнической разведки и радиоэлектронной борьбы EP-3E "Арес" ВВС США и взял на сопровождение. После разворота иностранного военного самолета от государственной границы российский истребитель благополучно вернулся на аэродром базирования", - говорится в релизе.
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россия, черное море, ввс сша, су-30, министерство обороны рф (минобороны рф), сша, в мире
Су-30 сопроводил самолет-разведчик США над Черным морем
15:48 13.07.2021 (обновлено: 15:52 13.07.2021)
 
© РИА Новости / Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкИстребитель Су-30 из состава дежурных морской авиации и противовоздушной обороны Черноморского флота во время сопровождения самолета Boeing P-8 Poseidon ВМС США над Черным морем. Стоп-кадр видео
Истребитель Су-30 из состава дежурных морской авиации и противовоздушной обороны Черноморского флота во время сопровождения самолета Boeing P-8 Poseidon ВМС США над Черным морем. Стоп-кадр видео - РИА Новости, 1920, 13.07.2021
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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Истребитель Су-30 сопроводил самолет-разведчик ВВС США у границы России над Черным морем

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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Истребитель Су-30 во вторник сопроводил самолет-разведчик ВВС США "Арес" у границы России над Черным морем, сообщает Национальный центр управления обороной РФ.
Ситуация развивалась по стандартному для таких случаев сценарию: радиолокационные средства Южного военного округа заметили над Черным морем воздушную цель, приближающуюся к границе России, для чего в воздух был поднят истребитель Су-30.
"Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушную цель как самолет радиотехнической разведки и радиоэлектронной борьбы EP-3E "Арес" ВВС США и взял на сопровождение. После разворота иностранного военного самолета от государственной границы российский истребитель благополучно вернулся на аэродром базирования", - говорится в релизе.
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РоссияЧерное мореВВС СШАСу-30Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)СШАВ мире
 
 
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