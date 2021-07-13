https://ria.ru/20210713/razvedchik-1741105597.html

Су-30 сопроводил самолет-разведчик США над Черным морем

Су-30 сопроводил самолет-разведчик США над Черным морем - РИА Новости, 13.07.2021

Су-30 сопроводил самолет-разведчик США над Черным морем

Истребитель Су-30 во вторник сопроводил самолет-разведчик ВВС США "Арес" у границы России над Черным морем, сообщает Национальный центр управления обороной РФ. РИА Новости, 13.07.2021

2021-07-13T15:48

2021-07-13T15:48

2021-07-13T15:52

россия

черное море

ввс сша

су-30

министерство обороны рф (минобороны рф)

сша

в мире

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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Истребитель Су-30 во вторник сопроводил самолет-разведчик ВВС США "Арес" у границы России над Черным морем, сообщает Национальный центр управления обороной РФ.Ситуация развивалась по стандартному для таких случаев сценарию: радиолокационные средства Южного военного округа заметили над Черным морем воздушную цель, приближающуюся к границе России, для чего в воздух был поднят истребитель Су-30."Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушную цель как самолет радиотехнической разведки и радиоэлектронной борьбы EP-3E "Арес" ВВС США и взял на сопровождение. После разворота иностранного военного самолета от государственной границы российский истребитель благополучно вернулся на аэродром базирования", - говорится в релизе.

https://radiosputnik.ria.ru/20210713/samolet-1741028344.html

россия

черное море

сша

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россия, черное море, ввс сша, су-30, министерство обороны рф (минобороны рф), сша, в мире