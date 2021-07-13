Кипрская церковь все сильнее раскалывается из-за Украины, заявили в РПЦ
© Фото : Мария СтефановаЦерковь святого Лазаря в Ларнаке, Республика Кипр
© Фото : Мария Стефанова
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Раскол по вопросу признания Православной церкви Украины (ПЦУ) среди архиереев и членов Синода Кипрской православной церкви (КПЦ) усиливается, заявил во вторник председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда.
"Судя по всему, раскол в Кипрской православной церкви углубляется. Целый ряд членов Синода этой церкви, несогласные с признанием т.н. ПЦУ (митрополиты Лимассольский Афанасий, Морфский Неофит, Киккский Никифор, Тамасосский Исаия, а также епископы Амафунтский Николай и Ледрский Епифаний), отказались принять участие в соборном богослужении, назначенном Синодом на 10 июля. <...> Давление на несогласных нарушать каноны усиливается. В результате трещины углубляются не только между православными поместными церквами, но и внутри тех из них, кто пошел на поводу у Константинополя и все же признал раскольников", - написал Легойда в своем Telegram-канале.
Ранее в СМИ появилась информация об отказе ряда архиереев Кипрской православной церкви, не согласных с признанием ПЦУ, участвовать в соборной литургии, если на ней в молитве будет упоминаться ее глава Епифаний (Думенко).
В 2018 году по инициативе бывшего президента Украины Петра Порошенко и патриарха Константинопольского Варфоломея была создана раскольническая структура – Православная церковь Украины (ПЦУ), образованная путем слияния двух других подобных организаций. Новая церковь получила от патриарха Варфоломея томос об автокефалии.
ПЦУ также признали первоиерархи Александрийской и Элладской церквей, а в 2020 году – предстоятель Кипрской церкви. Русская православная церковь (РПЦ) в ответ на это разорвала отношения с Константинопольским патриархатом и теми предстоятелями и архиереями в других поместных церквах, которые приняли украинский раскол – в том числе главой Элладской православной церкви архиепископом Афинским и всея Эллады Иеронимом и архиепископом Кипрским Хризостомом.