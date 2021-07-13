https://ria.ru/20210713/raskol-1741060401.html

Кипрская церковь все сильнее раскалывается из-за Украины, заявили в РПЦ

Кипрская церковь все сильнее раскалывается из-за Украины, заявили в РПЦ - РИА Новости, 13.07.2021

Кипрская церковь все сильнее раскалывается из-за Украины, заявили в РПЦ

Раскол по вопросу признания Православной церкви Украины (ПЦУ) среди архиереев и членов Синода Кипрской православной церкви (КПЦ) усиливается, заявил во вторник... РИА Новости, 13.07.2021

2021-07-13T12:15

2021-07-13T12:15

2021-07-13T12:15

религия и мировоззрение

константинопольский патриархат

элладская православная церковь

петр порошенко

владимир легойда

русская православная церковь

справки

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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Раскол по вопросу признания Православной церкви Украины (ПЦУ) среди архиереев и членов Синода Кипрской православной церкви (КПЦ) усиливается, заявил во вторник председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда.Ранее в СМИ появилась информация об отказе ряда архиереев Кипрской православной церкви, не согласных с признанием ПЦУ, участвовать в соборной литургии, если на ней в молитве будет упоминаться ее глава Епифаний (Думенко).В 2018 году по инициативе бывшего президента Украины Петра Порошенко и патриарха Константинопольского Варфоломея была создана раскольническая структура – Православная церковь Украины (ПЦУ), образованная путем слияния двух других подобных организаций. Новая церковь получила от патриарха Варфоломея томос об автокефалии.ПЦУ также признали первоиерархи Александрийской и Элладской церквей, а в 2020 году – предстоятель Кипрской церкви. Русская православная церковь (РПЦ) в ответ на это разорвала отношения с Константинопольским патриархатом и теми предстоятелями и архиереями в других поместных церквах, которые приняли украинский раскол – в том числе главой Элладской православной церкви архиепископом Афинским и всея Эллады Иеронимом и архиепископом Кипрским Хризостомом.

https://ria.ru/20210129/khrizostom-1595021283.html

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константинопольский патриархат, элладская православная церковь, петр порошенко, владимир легойда, русская православная церковь, справки