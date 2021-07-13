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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20210713/raskol-1741060401.html
Кипрская церковь все сильнее раскалывается из-за Украины, заявили в РПЦ
Кипрская церковь все сильнее раскалывается из-за Украины, заявили в РПЦ - РИА Новости, 13.07.2021
Кипрская церковь все сильнее раскалывается из-за Украины, заявили в РПЦ
Раскол по вопросу признания Православной церкви Украины (ПЦУ) среди архиереев и членов Синода Кипрской православной церкви (КПЦ) усиливается, заявил во вторник... РИА Новости, 13.07.2021
2021-07-13T12:15
2021-07-13T12:15
религия и мировоззрение
константинопольский патриархат
элладская православная церковь
петр порошенко
владимир легойда
русская православная церковь
справки
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Раскол по вопросу признания Православной церкви Украины (ПЦУ) среди архиереев и членов Синода Кипрской православной церкви (КПЦ) усиливается, заявил во вторник председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда.Ранее в СМИ появилась информация об отказе ряда архиереев Кипрской православной церкви, не согласных с признанием ПЦУ, участвовать в соборной литургии, если на ней в молитве будет упоминаться ее глава Епифаний (Думенко).В 2018 году по инициативе бывшего президента Украины Петра Порошенко и патриарха Константинопольского Варфоломея была создана раскольническая структура – Православная церковь Украины (ПЦУ), образованная путем слияния двух других подобных организаций. Новая церковь получила от патриарха Варфоломея томос об автокефалии.ПЦУ также признали первоиерархи Александрийской и Элладской церквей, а в 2020 году – предстоятель Кипрской церкви. Русская православная церковь (РПЦ) в ответ на это разорвала отношения с Константинопольским патриархатом и теми предстоятелями и архиереями в других поместных церквах, которые приняли украинский раскол – в том числе главой Элладской православной церкви архиепископом Афинским и всея Эллады Иеронимом и архиепископом Кипрским Хризостомом.
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константинопольский патриархат, элладская православная церковь, петр порошенко, владимир легойда, русская православная церковь, справки

Кипрская церковь все сильнее раскалывается из-за Украины, заявили в РПЦ

12:15 13.07.2021
 
© Фото : Мария СтефановаЦерковь святого Лазаря в Ларнаке, Республика Кипр
Церковь святого Лазаря в Ларнаке, Республика Кипр - РИА Новости, 1920, 13.07.2021
© Фото : Мария Стефанова
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Раскол по вопросу признания Православной церкви Украины (ПЦУ) среди архиереев и членов Синода Кипрской православной церкви (КПЦ) усиливается, заявил во вторник председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда.
"Судя по всему, раскол в Кипрской православной церкви углубляется. Целый ряд членов Синода этой церкви, несогласные с признанием т.н. ПЦУ (митрополиты Лимассольский Афанасий, Морфский Неофит, Киккский Никифор, Тамасосский Исаия, а также епископы Амафунтский Николай и Ледрский Епифаний), отказались принять участие в соборном богослужении, назначенном Синодом на 10 июля. <...> Давление на несогласных нарушать каноны усиливается. В результате трещины углубляются не только между православными поместными церквами, но и внутри тех из них, кто пошел на поводу у Константинополя и все же признал раскольников", - написал Легойда в своем Telegram-канале.
Ранее в СМИ появилась информация об отказе ряда архиереев Кипрской православной церкви, не согласных с признанием ПЦУ, участвовать в соборной литургии, если на ней в молитве будет упоминаться ее глава Епифаний (Думенко).
В 2018 году по инициативе бывшего президента Украины Петра Порошенко и патриарха Константинопольского Варфоломея была создана раскольническая структура – Православная церковь Украины (ПЦУ), образованная путем слияния двух других подобных организаций. Новая церковь получила от патриарха Варфоломея томос об автокефалии.
ПЦУ также признали первоиерархи Александрийской и Элладской церквей, а в 2020 году – предстоятель Кипрской церкви. Русская православная церковь (РПЦ) в ответ на это разорвала отношения с Константинопольским патриархатом и теми предстоятелями и архиереями в других поместных церквах, которые приняли украинский раскол – в том числе главой Элладской православной церкви архиепископом Афинским и всея Эллады Иеронимом и архиепископом Кипрским Хризостомом.
Архиепископ Новой Юстинианы и всего Кипра Хризостом II - РИА Новости, 1920, 29.01.2021
29 января, 08:00Религия и мировоззрение
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Религия и мировоззрениеКонстантинопольский патриархатЭлладская православная церковьПетр ПорошенкоВладимир ЛегойдаРусская православная церковьСправки
 
 
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