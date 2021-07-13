https://ria.ru/20210713/ramt-1741109499.html

Выставка в честь столетия РАМТ открылась на Никитском бульваре в Москве

Выставка в честь столетия РАМТ открылась на Никитском бульваре в Москве - РИА Новости, 13.07.2021

Выставка в честь столетия РАМТ открылась на Никитском бульваре в Москве

Юбилейная выставка в честь 100-летия со дня основания Российского академического молодежного театра открылась во вторник на Никитском бульваре в Москве, на ней... РИА Новости, 13.07.2021

2021-07-13T17:28

2021-07-13T17:28

2021-07-13T17:32

культура

театр

новости культуры

выставки

наталия сац

российский академический молодежный театр

алексей бородин

олег ефремов

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МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Юбилейная выставка в честь 100-летия со дня основания Российского академического молодежного театра открылась во вторник на Никитском бульваре в Москве, на ней представлены фотографии, рассказывающие о театре и его артистах со дня основания и до нынешних времен, передает корреспондент РИА Новости.Российский академический молодежный театр (РАМТ) был основан 13 июля 1921 года Наталией Сац как Московский театр для детей, с тех пор дважды менял свое название.Выставка посвящена авторам, режиссерам, художникам, композиторам и, конечно, актерам, которые все эти годы славили один из первых профессиональных театров для детей, составляли славу Центрального детского театра и являются лицом сегодняшнего РАМТа. Так, на фотографиях можно увидеть Клавдию Кореневу, Ивана Воронова, Валентину Сперантову, Михаила Андросова, Евгения Петрова и Маргариту Куприянову, а также Олега Ефремова, Льва Дурова и Ирину Муравьеву, Евгения Дворжецкого, Алексея Веселкина и Чулпан Хаматову.В ответ на вопрос о том, как театру на протяжении ста лет удается оставаться востребованным, Бородин признался, что каждый сезон нужно начинать как первый и "обязательно брать новое дыхание".Что касается мер безопасности, связанных с коронавирусом, театр пока не планирует вводить обязательные QR-коды для посетителей."Наверное, мы как-то объявим, что это (иметь QR-коды — ред.) желательно, пока нет приказов, что это именно так, все по желанию каждого. Вот мне вчера сделали прививку, потому что прививки, говорят, все-таки нужно делать", — сказал РИА Новости Бородин.

https://ria.ru/20210713/ramt-1741083448.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

театр, новости культуры, выставки, наталия сац, российский академический молодежный театр , алексей бородин, олег ефремов