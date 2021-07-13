Выставка в честь столетия РАМТ открылась на Никитском бульваре в Москве
17:28 13.07.2021 (обновлено: 17:32 13.07.2021)
В Москве на Никитском бульваре открылась выставка в честь столетия РАМТ
МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Юбилейная выставка в честь 100-летия со дня основания Российского академического молодежного театра открылась во вторник на Никитском бульваре в Москве, на ней представлены фотографии, рассказывающие о театре и его артистах со дня основания и до нынешних времен, передает корреспондент РИА Новости.
Российский академический молодежный театр (РАМТ) был основан 13 июля 1921 года Наталией Сац как Московский театр для детей, с тех пор дважды менял свое название.
"Смешно, что день рождения у нашего театра 13 июля, когда сезон уже закрыт... Появилась возможность сделать выставку на Никитском бульваре, это прекрасное место, и тогда мы решили, что с одной стороны будет начало истории театра, а с другой — уже новые спектакли и артисты. Показываем, какие актеры здесь были и какие есть", — сказал худрук РАМТ Алексей Бородин, открывая выставку.
Выставка посвящена авторам, режиссерам, художникам, композиторам и, конечно, актерам, которые все эти годы славили один из первых профессиональных театров для детей, составляли славу Центрального детского театра и являются лицом сегодняшнего РАМТа. Так, на фотографиях можно увидеть Клавдию Кореневу, Ивана Воронова, Валентину Сперантову, Михаила Андросова, Евгения Петрова и Маргариту Куприянову, а также Олега Ефремова, Льва Дурова и Ирину Муравьеву, Евгения Дворжецкого, Алексея Веселкина и Чулпан Хаматову.
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкХудожественный руководитель Российского академического молодежного театра (РАМТ) Алексей Бородин и директор РАМТ Софья Апфельбаум (в центре) на открытии выставки на Никитском бульваре в Москве, посвященной столетней истории театра.
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Художественный руководитель Российского академического молодежного театра (РАМТ) Алексей Бородин и директор РАМТ Софья Апфельбаум (в центре) на открытии выставки на Никитском бульваре в Москве, посвященной столетней истории театра.
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкАктер Юрий Григорьев на открытии выставки на Никитском бульваре в Москве, посвященной столетней истории Российского академического молодежного театра (РАМТ).
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Актер Юрий Григорьев на открытии выставки на Никитском бульваре в Москве, посвященной столетней истории Российского академического молодежного театра (РАМТ).
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкДиректор РАМТ Софья Апфельбаум (слева) и театральный режиссёр, театральный педагог, профессор, художественный руководитель Российского академического молодёжного театра Алексей Бородин перед началом ХХХ церемонии вручения первой театральной премии "Хрустальная Турандот" в музее-усадьбе "Архангельское".
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Директор РАМТ Софья Апфельбаум (слева) и театральный режиссёр, театральный педагог, профессор, художественный руководитель Российского академического молодёжного театра Алексей Бородин перед началом ХХХ церемонии вручения первой театральной премии "Хрустальная Турандот" в музее-усадьбе "Архангельское".
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкАктер Алексей Веселкин на открытии выставки фотографий на Никитском бульваре в Москве, посвященной столетней истории Российского академического молодежного театра (РАМТ).
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Актер Алексей Веселкин на открытии выставки фотографий на Никитском бульваре в Москве, посвященной столетней истории Российского академического молодежного театра (РАМТ).
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкВыставки фотографий на Никитском бульваре в Москве, посвященная столетней истории Российского академического молодежного театра (РАМТ).
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Выставки фотографий на Никитском бульваре в Москве, посвященная столетней истории Российского академического молодежного театра (РАМТ).
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкВыставка фотографий на Никитском бульваре в Москве, посвященная столетней истории Российского академического молодежного театра (РАМТ).
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Выставка фотографий на Никитском бульваре в Москве, посвященная столетней истории Российского академического молодежного театра (РАМТ).
1 из 6
Художественный руководитель Российского академического молодежного театра (РАМТ) Алексей Бородин и директор РАМТ Софья Апфельбаум (в центре) на открытии выставки на Никитском бульваре в Москве, посвященной столетней истории театра.
2 из 6
Актер Юрий Григорьев на открытии выставки на Никитском бульваре в Москве, посвященной столетней истории Российского академического молодежного театра (РАМТ).
3 из 6
Директор РАМТ Софья Апфельбаум (слева) и театральный режиссёр, театральный педагог, профессор, художественный руководитель Российского академического молодёжного театра Алексей Бородин перед началом ХХХ церемонии вручения первой театральной премии "Хрустальная Турандот" в музее-усадьбе "Архангельское".
4 из 6
Актер Алексей Веселкин на открытии выставки фотографий на Никитском бульваре в Москве, посвященной столетней истории Российского академического молодежного театра (РАМТ).
5 из 6
Выставки фотографий на Никитском бульваре в Москве, посвященная столетней истории Российского академического молодежного театра (РАМТ).
6 из 6
Выставка фотографий на Никитском бульваре в Москве, посвященная столетней истории Российского академического молодежного театра (РАМТ).
В ответ на вопрос о том, как театру на протяжении ста лет удается оставаться востребованным, Бородин признался, что каждый сезон нужно начинать как первый и "обязательно брать новое дыхание".
Что касается мер безопасности, связанных с коронавирусом, театр пока не планирует вводить обязательные QR-коды для посетителей.
"Наверное, мы как-то объявим, что это (иметь QR-коды — ред.) желательно, пока нет приказов, что это именно так, все по желанию каждого. Вот мне вчера сделали прививку, потому что прививки, говорят, все-таки нужно делать", — сказал РИА Новости Бородин.