Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210713/ramt-1741109499.html
Выставка в честь столетия РАМТ открылась на Никитском бульваре в Москве
Выставка в честь столетия РАМТ открылась на Никитском бульваре в Москве - РИА Новости, 13.07.2021
Выставка в честь столетия РАМТ открылась на Никитском бульваре в Москве
Юбилейная выставка в честь 100-летия со дня основания Российского академического молодежного театра открылась во вторник на Никитском бульваре в Москве, на ней... РИА Новости, 13.07.2021
2021-07-13T17:28
2021-07-13T17:32
культура
театр
новости культуры
выставки
наталия сац
российский академический молодежный театр
алексей бородин
олег ефремов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/07/0d/1741107202_0:153:2844:1753_1920x0_80_0_0_d40eb44ca388d0543d11575882509379.jpg
МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Юбилейная выставка в честь 100-летия со дня основания Российского академического молодежного театра открылась во вторник на Никитском бульваре в Москве, на ней представлены фотографии, рассказывающие о театре и его артистах со дня основания и до нынешних времен, передает корреспондент РИА Новости.Российский академический молодежный театр (РАМТ) был основан 13 июля 1921 года Наталией Сац как Московский театр для детей, с тех пор дважды менял свое название.Выставка посвящена авторам, режиссерам, художникам, композиторам и, конечно, актерам, которые все эти годы славили один из первых профессиональных театров для детей, составляли славу Центрального детского театра и являются лицом сегодняшнего РАМТа. Так, на фотографиях можно увидеть Клавдию Кореневу, Ивана Воронова, Валентину Сперантову, Михаила Андросова, Евгения Петрова и Маргариту Куприянову, а также Олега Ефремова, Льва Дурова и Ирину Муравьеву, Евгения Дворжецкого, Алексея Веселкина и Чулпан Хаматову.В ответ на вопрос о том, как театру на протяжении ста лет удается оставаться востребованным, Бородин признался, что каждый сезон нужно начинать как первый и "обязательно брать новое дыхание".Что касается мер безопасности, связанных с коронавирусом, театр пока не планирует вводить обязательные QR-коды для посетителей."Наверное, мы как-то объявим, что это (иметь QR-коды — ред.) желательно, пока нет приказов, что это именно так, все по желанию каждого. Вот мне вчера сделали прививку, потому что прививки, говорят, все-таки нужно делать", — сказал РИА Новости Бородин.
https://ria.ru/20210713/ramt-1741083448.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/07/0d/1741107202_152:0:2692:1905_1920x0_80_0_0_a8dac9849bcc0d62073dc2144a0f16c9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
театр, новости культуры, выставки, наталия сац, российский академический молодежный театр , алексей бородин, олег ефремов
Выставка в честь столетия РАМТ открылась на Никитском бульваре в Москве
17:28 13.07.2021 (обновлено: 17:32 13.07.2021)
 
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкОткрытие выставки в честь 100-летия РАМТ
Открытие выставки в честь 100-летия РАМТ - РИА Новости, 1920, 13.07.2021
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк

В Москве на Никитском бульваре открылась выставка в честь столетия РАМТ

Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Юбилейная выставка в честь 100-летия со дня основания Российского академического молодежного театра открылась во вторник на Никитском бульваре в Москве, на ней представлены фотографии, рассказывающие о театре и его артистах со дня основания и до нынешних времен, передает корреспондент РИА Новости.
Российский академический молодежный театр (РАМТ) был основан 13 июля 1921 года Наталией Сац как Московский театр для детей, с тех пор дважды менял свое название.
"Смешно, что день рождения у нашего театра 13 июля, когда сезон уже закрыт... Появилась возможность сделать выставку на Никитском бульваре, это прекрасное место, и тогда мы решили, что с одной стороны будет начало истории театра, а с другой — уже новые спектакли и артисты. Показываем, какие актеры здесь были и какие есть", — сказал худрук РАМТ Алексей Бородин, открывая выставку.
Выставка посвящена авторам, режиссерам, художникам, композиторам и, конечно, актерам, которые все эти годы славили один из первых профессиональных театров для детей, составляли славу Центрального детского театра и являются лицом сегодняшнего РАМТа. Так, на фотографиях можно увидеть Клавдию Кореневу, Ивана Воронова, Валентину Сперантову, Михаила Андросова, Евгения Петрова и Маргариту Куприянову, а также Олега Ефремова, Льва Дурова и Ирину Муравьеву, Евгения Дворжецкого, Алексея Веселкина и Чулпан Хаматову.
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкХудожественный руководитель Российского академического молодежного театра (РАМТ) Алексей Бородин и директор РАМТ Софья Апфельбаум (в центре) на открытии выставки на Никитском бульваре в Москве, посвященной столетней истории театра.
Открытие выставки в честь 100-летия РАМТ
1 из 6
Художественный руководитель Российского академического молодежного театра (РАМТ) Алексей Бородин и директор РАМТ Софья Апфельбаум (в центре) на открытии выставки на Никитском бульваре в Москве, посвященной столетней истории театра.
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкАктер Юрий Григорьев на открытии выставки на Никитском бульваре в Москве, посвященной столетней истории Российского академического молодежного театра (РАМТ).
Открытие выставки в честь 100-летия РАМТ
2 из 6
Актер Юрий Григорьев на открытии выставки на Никитском бульваре в Москве, посвященной столетней истории Российского академического молодежного театра (РАМТ).
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкДиректор РАМТ Софья Апфельбаум (слева) и театральный режиссёр, театральный педагог, профессор, художественный руководитель Российского академического молодёжного театра Алексей Бородин перед началом ХХХ церемонии вручения первой театральной премии "Хрустальная Турандот" в музее-усадьбе "Архангельское".
ХХХ церемония вручения первой театральной премии Хрустальная Турандот
3 из 6
Директор РАМТ Софья Апфельбаум (слева) и театральный режиссёр, театральный педагог, профессор, художественный руководитель Российского академического молодёжного театра Алексей Бородин перед началом ХХХ церемонии вручения первой театральной премии "Хрустальная Турандот" в музее-усадьбе "Архангельское".
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкАктер Алексей Веселкин на открытии выставки фотографий на Никитском бульваре в Москве, посвященной столетней истории Российского академического молодежного театра (РАМТ).
Открытие выставки в честь 100-летия РАМТ
4 из 6
Актер Алексей Веселкин на открытии выставки фотографий на Никитском бульваре в Москве, посвященной столетней истории Российского академического молодежного театра (РАМТ).
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкВыставки фотографий на Никитском бульваре в Москве, посвященная столетней истории Российского академического молодежного театра (РАМТ).
Открытие выставки в честь 100-летия РАМТ
5 из 6
Выставки фотографий на Никитском бульваре в Москве, посвященная столетней истории Российского академического молодежного театра (РАМТ).
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкВыставка фотографий на Никитском бульваре в Москве, посвященная столетней истории Российского академического молодежного театра (РАМТ).
Открытие выставки в честь 100-летия РАМТ
6 из 6
Выставка фотографий на Никитском бульваре в Москве, посвященная столетней истории Российского академического молодежного театра (РАМТ).
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
1 из 6
Художественный руководитель Российского академического молодежного театра (РАМТ) Алексей Бородин и директор РАМТ Софья Апфельбаум (в центре) на открытии выставки на Никитском бульваре в Москве, посвященной столетней истории театра.
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
2 из 6
Актер Юрий Григорьев на открытии выставки на Никитском бульваре в Москве, посвященной столетней истории Российского академического молодежного театра (РАМТ).
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
3 из 6
Директор РАМТ Софья Апфельбаум (слева) и театральный режиссёр, театральный педагог, профессор, художественный руководитель Российского академического молодёжного театра Алексей Бородин перед началом ХХХ церемонии вручения первой театральной премии "Хрустальная Турандот" в музее-усадьбе "Архангельское".
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
4 из 6
Актер Алексей Веселкин на открытии выставки фотографий на Никитском бульваре в Москве, посвященной столетней истории Российского академического молодежного театра (РАМТ).
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
5 из 6
Выставки фотографий на Никитском бульваре в Москве, посвященная столетней истории Российского академического молодежного театра (РАМТ).
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
6 из 6
Выставка фотографий на Никитском бульваре в Москве, посвященная столетней истории Российского академического молодежного театра (РАМТ).
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
В ответ на вопрос о том, как театру на протяжении ста лет удается оставаться востребованным, Бородин признался, что каждый сезон нужно начинать как первый и "обязательно брать новое дыхание".
Что касается мер безопасности, связанных с коронавирусом, театр пока не планирует вводить обязательные QR-коды для посетителей.
"Наверное, мы как-то объявим, что это (иметь QR-коды — ред.) желательно, пока нет приказов, что это именно так, все по желанию каждого. Вот мне вчера сделали прививку, потому что прививки, говорят, все-таки нужно делать", — сказал РИА Новости Бородин.
Здание Российского академического молодежного театра в Москве - РИА Новости, 1920, 13.07.2021
Вчера, 14:07Культура
Путин поздравил коллектив РАМТа со столетием театра
 
КультураТеатрНовости культурыВыставкиНаталия СацРоссийский академический молодежный театрАлексей БородинОлег Ефремов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:53В Забайкалье пострадавшие от июньских паводков начали получать выплаты
07:50На востоке Камчатки произошли еще два землетрясения
07:49В ФРГ заявили о прогрессе в переговорах по "Северному потоку — 2 " с США
07:43СМИ: сотрудники охраны убитого президента Гаити не явились на допрос
07:38У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 5,4
07:26В Туве потребовали закрыть сайт, продающий справки об отсутствии COVID-19
07:22Вышел трейлер нового проекта Pixar о девочке, превратившейся в панду
07:15Названа дата начала выплат на детей школьного возраста
07:06В МИД объяснили, почему Москва ведет контакты с талибами
07:00Жительница Приморья спасла трехлетнего мальчика из-под колес поезда
07:00Ученые впервые измерили электрическое поле Солнца
06:31Китайские корабли вошли в воды Японии около спорных островов
06:26Число жертв обрушения отеля на востоке Китая выросло до 17 человек
06:15Россия участвует в постройке погранзаставы в Таджикистане
06:02Гинцбург назвал сроки начала вакцинации подростков от COVID-19
05:19В Венесуэле заявили о связи убийства главы Гаити и покушения на Мадуро
05:12Названы продукты, которые опасно есть в жару
05:10В МИД прокомментировали информацию о россиянах в афганских тюрьмах
05:03При взрыве катера в Хабаровском крае погиб госинспектор
04:42В Британии заявили о готовности при необходимости работать с талибами
Лента новостейМолния