Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210713/ramt-1741083448.html
Путин поздравил коллектив РАМТа со столетием театра
Путин поздравил коллектив РАМТа со столетием театра - РИА Новости, 13.07.2021
Путин поздравил коллектив РАМТа со столетием театра
Президент России Владимир Путин в поздравлении коллективу Российского академического молодежного театра (РАМТ) вспомнил о героических страницах его истории,... РИА Новости, 13.07.2021
2021-07-13T14:07
2021-07-13T14:23
культура
театр
новости культуры
наталия сац
российский академический молодежный театр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/156336/26/1563362656_0:0:2874:1617_1920x0_80_0_0_a63696b5bbc16d738a24ad8bc5110c3f.jpg
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в поздравлении коллективу Российского академического молодежного театра (РАМТ) вспомнил о героических страницах его истории, связанных с годами Великой Отечественной войны, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.Путин отметил, что у истоков создания РАМТа стояли выдающиеся представители театрального дела – Наталья Сац и ее единомышленники."Во многом благодаря их энергии и энтузиазму, глубокому пониманию своей миссии театр стал точкой притяжения и по-настоящему родным домом для сотен московских мальчишек и девчонок, дарил им праздник, знакомил с замечательными произведениями детской литературы, воспитывал лучшие человеческие качества. И конечно, особые, героические страницы истории РАМТа связаны с Великой Отечественной войной. Фронтовая бригада подготовила более 60 спектаклей и концертов, с которыми выступала на передовой и в госпиталях", - говорится в телеграмме.По мнению президента, отрадно, что, сохраняя приверженность традициям и уникальному наследию предшественников, театр открыт для новаторских проектов и смелых художественных замыслов, а также приобщает юное поколение к непреходящим духовным ценностям, шедеврам национального и мирового театрального искусства.Он пожелал коллективу театра успехов, неиссякаемого вдохновения и всего самого доброго.Ранее сообщалось, что РАМТ 13 июля откроет выставку на Никитском бульваре, посвященную своей вековой истории.
https://ria.ru/20210606/borodin-1735561518.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/156336/26/1563362656_145:0:2874:2047_1920x0_80_0_0_4874dba7ec368fc2e3b7085261f56561.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
театр, новости культуры, наталия сац, российский академический молодежный театр
Путин поздравил коллектив РАМТа со столетием театра
14:07 13.07.2021 (обновлено: 14:23 13.07.2021)
 
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкБилетная касса Российского Академического Молодежного Театра в Москве
Билетная касса Российского Академического Молодежного Театра в Москве - РИА Новости, 1920, 13.07.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк

Путин в поздравлении коллективу РАМТ вспомнил героические страницы истории театра

Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в поздравлении коллективу Российского академического молодежного театра (РАМТ) вспомнил о героических страницах его истории, связанных с годами Великой Отечественной войны, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
Путин отметил, что у истоков создания РАМТа стояли выдающиеся представители театрального дела – Наталья Сац и ее единомышленники.
"Во многом благодаря их энергии и энтузиазму, глубокому пониманию своей миссии театр стал точкой притяжения и по-настоящему родным домом для сотен московских мальчишек и девчонок, дарил им праздник, знакомил с замечательными произведениями детской литературы, воспитывал лучшие человеческие качества. И конечно, особые, героические страницы истории РАМТа связаны с Великой Отечественной войной. Фронтовая бригада подготовила более 60 спектаклей и концертов, с которыми выступала на передовой и в госпиталях", - говорится в телеграмме.
По мнению президента, отрадно, что, сохраняя приверженность традициям и уникальному наследию предшественников, театр открыт для новаторских проектов и смелых художественных замыслов, а также приобщает юное поколение к непреходящим духовным ценностям, шедеврам национального и мирового театрального искусства.
Он пожелал коллективу театра успехов, неиссякаемого вдохновения и всего самого доброго.
Ранее сообщалось, что РАМТ 13 июля откроет выставку на Никитском бульваре, посвященную своей вековой истории.
Художественный руководитель Российского академического молодежного театра (РАМТ), режиссер Алексей Бородин - РИА Новости, 1920, 06.06.2021
6 июня, 08:00Культура
День Бородина: как РАМТу удается оставаться молодежным театром
 
КультураТеатрНовости культурыНаталия СацРоссийский академический молодежный театр
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:16Адвокат: россиянину Дудникову в Минске продлили содержание под стражей
16:15Дептранс Москвы опроверг данные об увольнении сотрудников с медотводом
16:14В Туве ввели ограничения из-за коронавируса
16:12Власти Москвы назвали актуальный процент летальности от COVID-19
16:11Названа дата первых рейсов в Хургаду и Харм-эш-Шейх из России
16:07В Барнауле погиб человек в результате драки
16:07Спрос на туры по России за неделю сократился на 23 процента
16:04В Дагестане проверяют данные о падении двух девушек с качелей в обрыв
16:02В ЛНР заявили, что Киев прекратил подачу воды с одной из станций
16:01В Армении заявили о преследованиях сторонников экс-президента Кочаряна
15:58Немецкий бундесвер запустил работу "космического" штаба
15:55Защита Бабарико готовит жалобу на приговор Верховного суда Белоруссии
15:53В ДНР квалифицировали обстрел Горловки как теракт
15:48Су-30 сопроводил самолет-разведчик США над Черным морем
15:45Избранный президент Ирана Раиси начал борьбу с коррупцией в стране
15:45Судья ЕСПЧ от России рассказал, зачем носит маску после вакцинации
15:45Мужчине, угрожавшему выбросить сына с балкона, грозит до 10 лет колонии 0:28
15:43Участников массовой драки в Москве выдворят из России
15:39Врачи объяснили, почему после прививки от COVID-19 может болеть рука
15:36В Москве побит температурный рекорд 85-летней давности
Лента новостейМолния