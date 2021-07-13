https://ria.ru/20210713/ramt-1741083448.html
Путин поздравил коллектив РАМТа со столетием театра
Путин поздравил коллектив РАМТа со столетием театра - РИА Новости, 13.07.2021
Путин поздравил коллектив РАМТа со столетием театра
Президент России Владимир Путин в поздравлении коллективу Российского академического молодежного театра (РАМТ) вспомнил о героических страницах его истории,... РИА Новости, 13.07.2021
2021-07-13T14:07
2021-07-13T14:07
2021-07-13T14:23
культура
театр
новости культуры
наталия сац
российский академический молодежный театр
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в поздравлении коллективу Российского академического молодежного театра (РАМТ) вспомнил о героических страницах его истории, связанных с годами Великой Отечественной войны, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.Путин отметил, что у истоков создания РАМТа стояли выдающиеся представители театрального дела – Наталья Сац и ее единомышленники."Во многом благодаря их энергии и энтузиазму, глубокому пониманию своей миссии театр стал точкой притяжения и по-настоящему родным домом для сотен московских мальчишек и девчонок, дарил им праздник, знакомил с замечательными произведениями детской литературы, воспитывал лучшие человеческие качества. И конечно, особые, героические страницы истории РАМТа связаны с Великой Отечественной войной. Фронтовая бригада подготовила более 60 спектаклей и концертов, с которыми выступала на передовой и в госпиталях", - говорится в телеграмме.По мнению президента, отрадно, что, сохраняя приверженность традициям и уникальному наследию предшественников, театр открыт для новаторских проектов и смелых художественных замыслов, а также приобщает юное поколение к непреходящим духовным ценностям, шедеврам национального и мирового театрального искусства.Он пожелал коллективу театра успехов, неиссякаемого вдохновения и всего самого доброго.Ранее сообщалось, что РАМТ 13 июля откроет выставку на Никитском бульваре, посвященную своей вековой истории.
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театр, новости культуры, наталия сац, российский академический молодежный театр
Путин поздравил коллектив РАМТа со столетием театра
14:07 13.07.2021 (обновлено: 14:23 13.07.2021)
Путин в поздравлении коллективу РАМТ вспомнил героические страницы истории театра
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в поздравлении коллективу Российского академического молодежного театра (РАМТ) вспомнил о героических страницах его истории, связанных с годами Великой Отечественной войны, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
Путин отметил, что у истоков создания РАМТа стояли выдающиеся представители театрального дела – Наталья Сац и ее единомышленники.
"Во многом благодаря их энергии и энтузиазму, глубокому пониманию своей миссии театр стал точкой притяжения и по-настоящему родным домом для сотен московских мальчишек и девчонок, дарил им праздник, знакомил с замечательными произведениями детской литературы, воспитывал лучшие человеческие качества. И конечно, особые, героические страницы истории РАМТа связаны с Великой Отечественной войной. Фронтовая бригада подготовила более 60 спектаклей и концертов, с которыми выступала на передовой и в госпиталях", - говорится в телеграмме.
По мнению президента, отрадно, что, сохраняя приверженность традициям и уникальному наследию предшественников, театр открыт для новаторских проектов и смелых художественных замыслов, а также приобщает юное поколение к непреходящим духовным ценностям, шедеврам национального и мирового театрального искусства.
Он пожелал коллективу театра успехов, неиссякаемого вдохновения и всего самого доброго.
Ранее сообщалось, что РАМТ 13 июля откроет выставку на Никитском бульваре, посвященную своей вековой истории.