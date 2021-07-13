https://ria.ru/20210713/raketa-1741012992.html

РКК "Энергия" запатентовала облик супертяжелой ракеты

РКК "Энергия" запатентовала облик супертяжелой ракеты - РИА Новости, 13.07.2021

РКК "Энергия" запатентовала облик супертяжелой ракеты

Ракетно-космическая корпорация "Энергия", производитель космических кораблей "Союз" и "Прогресс", запатентовала компоновку семейства многоступенчатых модульных... РИА Новости, 13.07.2021

2021-07-13T01:06

2021-07-13T01:06

2021-07-13T09:32

хочу стать космонавтом

россия

иван моисеев

институт космической политики

илон маск

рд-180

марс

международная космическая станция (мкс)

космос - риа наука

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МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Ракетно-космическая корпорация "Энергия", производитель космических кораблей "Союз" и "Прогресс", запатентовала компоновку семейства многоступенчатых модульных ракет-носителей.Максимальный вариант комплектации ракеты представляется руководителю Института космической политики Ивану Моисееву своеобразным аналогом Starship от компании SpaceX Илона Маска.Ракета собирается из универсальных ракетных модулей на базе двигателей типа РД-171 (планируется к использованию в ракетах "Союз-5") и РД-180 (планируется к использованию в ракете "Союз-6"). В зависимости от компоновки регулируется диапазон грузоподъемности ракеты, отмечается в патенте.Согласно представленной иллюстрации, в максимальной комплектации предполагается использовать 14 двигателей РД-171. До этого новую российскую сверхтяжелую ракету "Енисей" для полетов к Луне планировалось построить на базе шести таких двигателей и менее мощного РД-180 в центре. В апреле руководитель полета российского сегмента МКС Владимир Соловьев на международном симпозиуме "Человек в космосе" в Москве объявил, что в России планируется разработка сверхтяжелой ракеты грузоподъемностью 200 тонн для полетов к Луне и Марсу. По его словам, проектирование пока находится на стадии технических предложений.Грузоподъемность самой мощной из когда-либо созданных человечеством ракет, американской Saturn V, использованной в лунной программе 60-70-х годов, составляла порядка 140 тонн. Советская "Энергия" могла выводить на низкую околоземную орбиту 105 тонн.Как прокомментировал РИА Новости эту разработку Моисеев, подобные патенты разрабатываются многими компаниями в разных областях техники, но чаще всего не реализуются. "Запатентовать можно все что угодно, даже противоречащую физике конструкцию. Такие идеи возникают каждый день у множества инженеров: создать что-то невообразимое", — сказал эксперт.По его словам, предполагаемая грузоподъемность и сам принцип наличия большого количества двигателей делают разработку РКК "Энергия" схожей с ракетой Starship (около 30 двигателей) Илона Маска. Однако ракета американского инженера, по мнению Моисеева, более взвешенное решение, чем сборка 14 универсальных модулей вместе.

https://ria.ru/20210629/kosmos-1738986670.html

https://ria.ru/20210630/peregovory-1739153193.html

https://ria.ru/20210708/rabota-1740370118.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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