РКК "Энергия" запатентовала облик супертяжелой ракеты
01:06 13.07.2021 (обновлено: 09:32 13.07.2021)
Ракетно-космическая корпорация "Энергия" запатентовала облик семейства многоступенчатых ракет
МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Ракетно-космическая корпорация "Энергия", производитель космических кораблей "Союз" и "Прогресс", запатентовала компоновку семейства многоступенчатых модульных ракет-носителей.
Максимальный вариант комплектации ракеты представляется руководителю Института космической политики Ивану Моисееву своеобразным аналогом Starship от компании SpaceX Илона Маска.
"Задачей изобретения является создание семейства унифицированных многоступенчатых модульных ракет-носителей с широким диапазоном грузоподъемности", — говорится в пояснении к патенту, опубликованному на сайте Федерального института промышленной собственности.
Ракета собирается из универсальных ракетных модулей на базе двигателей типа РД-171 (планируется к использованию в ракетах "Союз-5") и РД-180 (планируется к использованию в ракете "Союз-6"). В зависимости от компоновки регулируется диапазон грузоподъемности ракеты, отмечается в патенте.
Согласно представленной иллюстрации, в максимальной комплектации предполагается использовать 14 двигателей РД-171. До этого новую российскую сверхтяжелую ракету "Енисей" для полетов к Луне планировалось построить на базе шести таких двигателей и менее мощного РД-180 в центре.
В апреле руководитель полета российского сегмента МКС Владимир Соловьев на международном симпозиуме "Человек в космосе" в Москве объявил, что в России планируется разработка сверхтяжелой ракеты грузоподъемностью 200 тонн для полетов к Луне и Марсу. По его словам, проектирование пока находится на стадии технических предложений.
Грузоподъемность самой мощной из когда-либо созданных человечеством ракет, американской Saturn V, использованной в лунной программе 60-70-х годов, составляла порядка 140 тонн. Советская "Энергия" могла выводить на низкую околоземную орбиту 105 тонн.
Как прокомментировал РИА Новости эту разработку Моисеев, подобные патенты разрабатываются многими компаниями в разных областях техники, но чаще всего не реализуются. "Запатентовать можно все что угодно, даже противоречащую физике конструкцию. Такие идеи возникают каждый день у множества инженеров: создать что-то невообразимое", — сказал эксперт.
По его словам, предполагаемая грузоподъемность и сам принцип наличия большого количества двигателей делают разработку РКК "Энергия" схожей с ракетой Starship (около 30 двигателей) Илона Маска. Однако ракета американского инженера, по мнению Моисеева, более взвешенное решение, чем сборка 14 универсальных модулей вместе.