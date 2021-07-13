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Путин проиллюстрировал общность русских, украинцев и белорусов
Путин проиллюстрировал общность русских, украинцев и белорусов - РИА Новости, 13.07.2021
Путин проиллюстрировал общность русских, украинцев и белорусов
Президент России Владимир Путин заявил, что лучше всего триединство русского, украинского и белорусского народа определяется фразой: "ты что, не русский?". РИА Новости, 13.07.2021
2021-07-13T23:19
2021-07-13T23:28
россия
владимир путин
белоруссия
украина
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 июл – РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что лучше всего триединство русского, украинского и белорусского народа определяется фразой: "ты что, не русский?".Президент на следующий день после выхода статьи об Украине дал расширенные комментарии о смысле и целях написания материала."Ещё в советские времена пытались выкорчевать религиозное сознание нашего народа. Ну и что из этого получилось? … Триединство тоже никуда не делось и не денется, как бы кто ни старался", - сказал Путин.
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россия, владимир путин, белоруссия, украина
Путин проиллюстрировал общность русских, украинцев и белорусов
23:19 13.07.2021 (обновлено: 23:28 13.07.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин на церемонии ввода в эксплуатацию Центральной кольцевой автомобильной дороги Московской области
Президент РФ Владимир Путин на церемонии ввода в эксплуатацию Центральной кольцевой автомобильной дороги Московской области - РИА Новости, 1920, 13.07.2021
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Путин проиллюстрировал общность русских, украинцев и белорусов

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 июл – РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что лучше всего триединство русского, украинского и белорусского народа определяется фразой: "ты что, не русский?".
Президент на следующий день после выхода статьи об Украине дал расширенные комментарии о смысле и целях написания материала.

"Вот с президентом Белоруссии разговорил, он говорит: "Когда в хоккей играем, один на другого рассердится, партнёр допускает ошибку, в сердцах кричат: ну ты что не понял что ли, ты что не русский?". Это идёт на автомате, от души, от сердца. Никуда это (триединство - ред.) не делось, и никуда не денется", - сказал Путин в эфире телеканала "Россия 24".

"Ещё в советские времена пытались выкорчевать религиозное сознание нашего народа. Ну и что из этого получилось? … Триединство тоже никуда не делось и не денется, как бы кто ни старался", - сказал Путин.
 
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