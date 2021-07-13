https://ria.ru/20210713/putin-1741165440.html

Путин проиллюстрировал общность русских, украинцев и белорусов

Путин проиллюстрировал общность русских, украинцев и белорусов - РИА Новости, 13.07.2021

Путин проиллюстрировал общность русских, украинцев и белорусов

Президент России Владимир Путин заявил, что лучше всего триединство русского, украинского и белорусского народа определяется фразой: "ты что, не русский?". РИА Новости, 13.07.2021

2021-07-13T23:19

2021-07-13T23:19

2021-07-13T23:28

россия

владимир путин

белоруссия

украина

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 июл – РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что лучше всего триединство русского, украинского и белорусского народа определяется фразой: "ты что, не русский?".Президент на следующий день после выхода статьи об Украине дал расширенные комментарии о смысле и целях написания материала."Ещё в советские времена пытались выкорчевать религиозное сознание нашего народа. Ну и что из этого получилось? … Триединство тоже никуда не делось и не денется, как бы кто ни старался", - сказал Путин.

россия

белоруссия

украина

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2021

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россия, владимир путин, белоруссия, украина