https://ria.ru/20210713/putin-1741163241.html

Путин надеется, что Украина воспримет его слова серьезно

Путин надеется, что Украина воспримет его слова серьезно - РИА Новости, 13.07.2021

Путин надеется, что Украина воспримет его слова серьезно

Президент РФ Владимир Путин надеется, что его статья об Украине будет прочитана и проанализирована украинским политическим руководством. РИА Новости, 13.07.2021

2021-07-13T22:45

2021-07-13T22:45

2021-07-13T23:52

евромайдан

владимир путин

украина

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин надеется, что его статья об Украине будет прочитана и проанализирована украинским политическим руководством.Накануне на сайте Кремля была опубликована статья Путина "Об историческом единстве русских и украинцев"."Я думаю, что наши озабоченности (по военному освоению Украины) в конце концов будут услышаны теми, кто это делает. Это же не Украина делает, это территорию Украины, этих людей используют таким образом. Очень рассчитываю на то, что наши озабоченности будут восприняты всерьёз", - отметил Путин в эфире телеканала "Россия 24".

https://ria.ru/20210713/putin-1741164837.html

украина

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евромайдан, владимир путин, украина