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Путин надеется, что Украина воспримет его слова серьезно
Путин надеется, что Украина воспримет его слова серьезно - РИА Новости, 13.07.2021
Путин надеется, что Украина воспримет его слова серьезно
Президент РФ Владимир Путин надеется, что его статья об Украине будет прочитана и проанализирована украинским политическим руководством. РИА Новости, 13.07.2021
2021-07-13T22:45
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евромайдан
владимир путин
украина
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин надеется, что его статья об Украине будет прочитана и проанализирована украинским политическим руководством.Накануне на сайте Кремля была опубликована статья Путина "Об историческом единстве русских и украинцев"."Я думаю, что наши озабоченности (по военному освоению Украины) в конце концов будут услышаны теми, кто это делает. Это же не Украина делает, это территорию Украины, этих людей используют таким образом. Очень рассчитываю на то, что наши озабоченности будут восприняты всерьёз", - отметил Путин в эфире телеканала "Россия 24".
https://ria.ru/20210713/putin-1741164837.html
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евромайдан, владимир путин, украина
Путин надеется, что Украина воспримет его слова серьезно
22:45 13.07.2021 (обновлено: 23:52 13.07.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко - РИА Новости, 1920, 13.07.2021
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Путин надеется, что Украина воспримет его слова серьезно

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин надеется, что его статья об Украине будет прочитана и проанализирована украинским политическим руководством.
Накануне на сайте Кремля была опубликована статья Путина "Об историческом единстве русских и украинцев".
Президент РФ Владимир Путин поздравляет в видеообращении выпускников вузов с завершением обучения - РИА Новости, 1920, 13.07.2021
Вчера, 23:12
Путин: закон о коренных народах на Украине стал триггером к статье
"Если есть желание подискутировать, я думаю, что им нужно взять паузу, внимательно прочитать сначала эту статью, проанализировать, поднять документы. Я думаю, что они так и сделают. Они найдут о чем здесь поговорить. Когда я говорю "они", имею в виду политическое руководство сегодняшней Украины", - сказал Путин в эфире "России 24", отвечая на слова президента Украины Владимира Зеленского о готовности обсудить эту статью с ним при личной встрече.
"Я думаю, что наши озабоченности (по военному освоению Украины) в конце концов будут услышаны теми, кто это делает. Это же не Украина делает, это территорию Украины, этих людей используют таким образом. Очень рассчитываю на то, что наши озабоченности будут восприняты всерьёз", - отметил Путин в эфире телеканала "Россия 24".
 
ЕвромайданВладимир ПутинУкраина
 
 
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