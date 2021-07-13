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Путин заявил, что началась активная работа по проекту "Анти-Россия"
Путин заявил, что началась активная работа по проекту "Анти-Россия" - РИА Новости, 14.07.2021
Путин заявил, что началась активная работа по проекту "Анти-Россия"
Президент Владимир Путин, говоря о своей статье по Украине, заявил, что началась активная работа по проекту "анти-Россия", которая не может не вызывать... РИА Новости, 14.07.2021
2021-07-13T22:23
2021-07-14T01:06
украина
россия
владимир путин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 июл — РИА Новости. Президент Владимир Путин, говоря о своей статье по Украине, заявил, что началась активная работа по проекту "анти-Россия", которая не может не вызывать обеспокоенность.Президент дал расширенные комментарии в эфире телеканала "Россия 24" о смысле и целях написания его материала."Судя по всему, началась активная работа по проекту "анти-Россия", это, конечно, не может не вызывать у нас определенного беспокойства", — сказал Путин.По словам главы государства, проект "анти-Россия" зародился еще в средние века и до сих пор продолжается существовать. Причем участники этого движения берут на вооружение старые заготовки, подчеркнул президент."Все новое — это хорошо забытое старое", — отметил Путин.Отвечая на вопрос, когда начался проект "анти-Россия" и связан ли он с Украиной, президент пояснил, что проект стартовал еще в XVII-XVIII веке, затем его применило польское национальное движение, а перед Первой мировой войной к нему прибегла Австро-Венгрия. "Цель-то простая, я там пишу — разделяй и властвуй. Перед Первой мировой войной стояла простая цель у потенциальных противников России: просто ослабить страну", — добавил Путин.
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украина, россия, владимир путин
Путин заявил, что началась активная работа по проекту "Анти-Россия"
22:23 13.07.2021 (обновлено: 01:06 14.07.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко - РИА Новости, 1920, 13.07.2021
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Путин: началась активная работа по проекту "Анти-Россия"

Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 июл — РИА Новости. Президент Владимир Путин, говоря о своей статье по Украине, заявил, что началась активная работа по проекту "анти-Россия", которая не может не вызывать обеспокоенность.
Президент дал расширенные комментарии в эфире телеканала "Россия 24" о смысле и целях написания его материала.
"Судя по всему, началась активная работа по проекту "анти-Россия", это, конечно, не может не вызывать у нас определенного беспокойства", — сказал Путин.
По словам главы государства, проект "анти-Россия" зародился еще в средние века и до сих пор продолжается существовать. Причем участники этого движения берут на вооружение старые заготовки, подчеркнул президент.
"Все новое — это хорошо забытое старое", — отметил Путин.
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Отвечая на вопрос, когда начался проект "анти-Россия" и связан ли он с Украиной, президент пояснил, что проект стартовал еще в XVII-XVIII веке, затем его применило польское национальное движение, а перед Первой мировой войной к нему прибегла Австро-Венгрия.
"Цель-то простая, я там пишу — разделяй и властвуй. Перед Первой мировой войной стояла простая цель у потенциальных противников России: просто ослабить страну", — добавил Путин.
 
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