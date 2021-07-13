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Путин рассказал, зачем написал статью об Украине
Путин рассказал, зачем написал статью об Украине - РИА Новости, 14.07.2021
Путин рассказал, зачем написал статью об Украине
Владимир Путин в эфире телеканала "Россия 24" рассказал, что несколько месяцев думал о написании статьи об Украине. РИА Новости, 14.07.2021
2021-07-13T22:20
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украина
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МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Владимир Путин в эфире телеканала "Россия 24" рассказал, что несколько месяцев думал о написании статьи об Украине. Текст главы государства "Об историческом единстве русских и украинцев" накануне опубликовали на сайте Кремля на двух языках. Говоря о том, почему у него появилась идея такого материала, глава государства отметил, что люди, занимаясь повседневными вещами, как правило, не задумываются о проблемах, изложенных в статье. "А ситуация требовала того, чтобы мы посмотрели повнимательнее на то, в каком мире мы живем, кто мы такие, каковы отношения с нашими ближайшими родственниками и соседями. Поэтому возникла эта идея именно в этой связи", — добавил Путин.Он также подчеркнул, что прямо сейчас качественно меняются условия: судя по всему, по словам президента, "началась активная работа по проекту "анти-Россия", и это, конечно, не может не вызывать у нас определенного беспокойства".Кроме того, подчеркнул Путин, сегодня на Украине есть миллионы людей, а также политические силы, которые хотят восстановления отношений с Россией, но им не позволяют реализовать эти планы и неправым образом убирают с политической сцены. Президент уточнил, что его статья адресована и жителям России, и жителям Украины, "и спонсорам политического руководства сегодняшней Украины. Они тоже должны знать, что мы из себя представляем и как мы друг к другу относимся".Путин также рассказал, какой фразой лучше всего определяется триединство русского, украинского и белорусского народов. "Вот с президентом Белоруссии разговорил, он говорит: "Когда в хоккей играем, один на другого рассердится, партнер допускает ошибку, в сердцах кричат: ну ты что не понял, что ли, ты что — нерусский?" Это идет на автомате, от души, от сердца. Никуда это не делось и никуда не денется", — сказал президент.Глава государства также выразил надежду, что руководство Украины прочтет его статью, и сообщил о готовности обсуждать ее. Он подчеркнул, что если отношения с соседними государствами будут развиваться по пути интеграции при полном сохранении суверенитета, то Россия будет это всячески поддерживать и работать над этим.
https://ria.ru/20210713/zelenskiy-1741058824.html
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Путин рассказал, зачем написал статью об Украине

22:20 13.07.2021 (обновлено: 00:04 14.07.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин на церемонии ввода в эксплуатацию Центральной кольцевой автомобильной дороги Московской области
Президент РФ Владимир Путин на церемонии ввода в эксплуатацию Центральной кольцевой автомобильной дороги Московской области - РИА Новости, 1920, 13.07.2021
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Владимир Путин в эфире телеканала "Россия 24" рассказал, что несколько месяцев думал о написании статьи об Украине.
Текст главы государства "Об историческом единстве русских и украинцев" накануне опубликовали на сайте Кремля на двух языках.

"Название этого материала — "статья" — это условное название, потому что это все-таки чуть побольше, чем статья. Это аналитический материал, основанный на исторических фактах, событиях, на исторических документах", — подчеркнул президент.

Говоря о том, почему у него появилась идея такого материала, глава государства отметил, что люди, занимаясь повседневными вещами, как правило, не задумываются о проблемах, изложенных в статье.
"А ситуация требовала того, чтобы мы посмотрели повнимательнее на то, в каком мире мы живем, кто мы такие, каковы отношения с нашими ближайшими родственниками и соседями. Поэтому возникла эта идея именно в этой связи", — добавил Путин.
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Он также подчеркнул, что прямо сейчас качественно меняются условия: судя по всему, по словам президента, "началась активная работа по проекту "анти-Россия", и это, конечно, не может не вызывать у нас определенного беспокойства".

"Да, конечно, любая страна имеет право выбирать свой путь, это не оспаривается. Но знаете, так же, как любой человек, он свободен, но есть такая известная формула: свобода человека, каждого, ограничена свободой других людей. Если она вступает в противоречие со свободой другого человека, то тогда нужно подумать о каких-то ограничениях, самоограничениях. То же самое касается и государств. Если мы видим, что создаются определенные угрозы, тем более угрозы в сфере безопасности, то мы, конечно, должны понять, что нам с этим делать. И это очень откровенный разговор по всем темам, о которых я сейчас сказал".

Президент РФ Владимир Путин поздравляет в видеообращении выпускников вузов с завершением обучения
Владимир Путин
Кроме того, подчеркнул Путин, сегодня на Украине есть миллионы людей, а также политические силы, которые хотят восстановления отношений с Россией, но им не позволяют реализовать эти планы и неправым образом убирают с политической сцены.
"Кого-то просто убивают на улице, и после этого никто преступников не ищет. Или сжигают людей заживо, как это было в ходе трагических событий в Одессе. Закрывают общенациональные средства массовой информации, сажают под домашний арест, как сейчас происходит с Медведчуком. При этом органы власти на Украине принимают абсолютно неправовые решения даже вне рамок своей компетенции. То есть этим силам не дают никаких шансов на легальную политическую работу. Вот это другое обстоятельство и очень, на мой взгляд, важное".
Президент РФ Владимир Путин поздравляет в видеообращении выпускников вузов с завершением обучения
Владимир Путин
Президент уточнил, что его статья адресована и жителям России, и жителям Украины, "и спонсорам политического руководства сегодняшней Украины. Они тоже должны знать, что мы из себя представляем и как мы друг к другу относимся".
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Путин также рассказал, какой фразой лучше всего определяется триединство русского, украинского и белорусского народов.
"Вот с президентом Белоруссии разговорил, он говорит: "Когда в хоккей играем, один на другого рассердится, партнер допускает ошибку, в сердцах кричат: ну ты что не понял, что ли, ты что — нерусский?" Это идет на автомате, от души, от сердца. Никуда это не делось и никуда не денется", — сказал президент.
Глава государства также выразил надежду, что руководство Украины прочтет его статью, и сообщил о готовности обсуждать ее.

"Если есть желание подискутировать, я думаю, что им нужно взять паузу, внимательно прочитать сначала эту статью, проанализировать, поднять документы. Я думаю, что они так и сделают. Они найдут, о чем здесь поговорить. Когда я говорю "они", имею в виду политическое руководство сегодняшней Украины", — сказал Путин.

Он подчеркнул, что если отношения с соседними государствами будут развиваться по пути интеграции при полном сохранении суверенитета, то Россия будет это всячески поддерживать и работать над этим.
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