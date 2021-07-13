https://ria.ru/20210713/putin-1741161313.html

Путин рассказал, зачем написал статью об Украине

Путин рассказал, зачем написал статью об Украине - РИА Новости, 14.07.2021

Путин рассказал, зачем написал статью об Украине

Владимир Путин в эфире телеканала "Россия 24" рассказал, что несколько месяцев думал о написании статьи об Украине. РИА Новости, 14.07.2021

2021-07-13T22:20

2021-07-13T22:20

2021-07-14T00:04

украина

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МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Владимир Путин в эфире телеканала "Россия 24" рассказал, что несколько месяцев думал о написании статьи об Украине. Текст главы государства "Об историческом единстве русских и украинцев" накануне опубликовали на сайте Кремля на двух языках. Говоря о том, почему у него появилась идея такого материала, глава государства отметил, что люди, занимаясь повседневными вещами, как правило, не задумываются о проблемах, изложенных в статье. "А ситуация требовала того, чтобы мы посмотрели повнимательнее на то, в каком мире мы живем, кто мы такие, каковы отношения с нашими ближайшими родственниками и соседями. Поэтому возникла эта идея именно в этой связи", — добавил Путин.Он также подчеркнул, что прямо сейчас качественно меняются условия: судя по всему, по словам президента, "началась активная работа по проекту "анти-Россия", и это, конечно, не может не вызывать у нас определенного беспокойства".Кроме того, подчеркнул Путин, сегодня на Украине есть миллионы людей, а также политические силы, которые хотят восстановления отношений с Россией, но им не позволяют реализовать эти планы и неправым образом убирают с политической сцены. Президент уточнил, что его статья адресована и жителям России, и жителям Украины, "и спонсорам политического руководства сегодняшней Украины. Они тоже должны знать, что мы из себя представляем и как мы друг к другу относимся".Путин также рассказал, какой фразой лучше всего определяется триединство русского, украинского и белорусского народов. "Вот с президентом Белоруссии разговорил, он говорит: "Когда в хоккей играем, один на другого рассердится, партнер допускает ошибку, в сердцах кричат: ну ты что не понял, что ли, ты что — нерусский?" Это идет на автомате, от души, от сердца. Никуда это не делось и никуда не денется", — сказал президент.Глава государства также выразил надежду, что руководство Украины прочтет его статью, и сообщил о готовности обсуждать ее. Он подчеркнул, что если отношения с соседними государствами будут развиваться по пути интеграции при полном сохранении суверенитета, то Россия будет это всячески поддерживать и работать над этим.

https://ria.ru/20210713/zelenskiy-1741058824.html

https://ria.ru/20210713/statya-1741156209.html

https://ria.ru/20210713/statya-1741070590.html

украина

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украина