https://ria.ru/20210713/putin-1741066651.html

Песков заявил о готовности Путина к диалогу с Зеленским

Песков заявил о готовности Путина к диалогу с Зеленским - РИА Новости, 13.07.2021

Песков заявил о готовности Путина к диалогу с Зеленским

Президент РФ Владимир Путин готов к диалогу с президентом Украины Владимиром Зеленским, но за исключением тех тем, которые бесполезно обсуждать, сообщил... РИА Новости, 13.07.2021

2021-07-13T12:47

2021-07-13T12:47

2021-07-13T12:56

россия

украина

владимир зеленский

владимир путин

политика

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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин готов к диалогу с президентом Украины Владимиром Зеленским, но за исключением тех тем, которые бесполезно обсуждать, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.Статья Путина "Об историческом единстве русских и украинцев" была опубликована накануне на русском и украинском языках. В ней президент РФ назвал возникшую между странами стену большой общей бедой и трагедией. По его мнению, Запад в 2014 году напрямую вмешался в дела Украины, попытался создать из нее "Анти-Россию", а сейчас страна находится не просто под полной зависимостью, а прямым внешним управлением. В свою очередь Зеленский заявил, что пока детально не ознакомился со статьей, отметив, что готов некоторые моменты обсудить в ходе личной встречи.Он подчеркнул, что президент Путин не один раз заявлял о своей готовности к встрече с Зеленским, еще до публикации статьи."Давайте исходить из того, что президент Путин сказал, что он готов к встрече с президентом Зеленским, и сказал это не единожды. Это было сказано еще до публикации этой статьи", - сказал Песков, отвечая на вопрос, можно ли воспринимать текст статьи Путина как то, что вопрос встречи глав государств может сдвинуться с мёртвой точки.

https://ria.ru/20210713/zelenskiy-1741058824.html

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россия, украина, владимир зеленский, владимир путин, политика