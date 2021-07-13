Песков заявил о готовности Путина к диалогу с Зеленским
12:47 13.07.2021 (обновлено: 12:56 13.07.2021)
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время с приветствия участников конференции руководителей прокуратур европейских государств
Пресс-секретарь Песков заявил о готовности президента Путина к диалогу с Зеленским
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин готов к диалогу с президентом Украины Владимиром Зеленским, но за исключением тех тем, которые бесполезно обсуждать, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Статья Путина "Об историческом единстве русских и украинцев" была опубликована накануне на русском и украинском языках. В ней президент РФ назвал возникшую между странами стену большой общей бедой и трагедией. По его мнению, Запад в 2014 году напрямую вмешался в дела Украины, попытался создать из нее "Анти-Россию", а сейчас страна находится не просто под полной зависимостью, а прямым внешним управлением. В свою очередь Зеленский заявил, что пока детально не ознакомился со статьей, отметив, что готов некоторые моменты обсудить в ходе личной встречи.
"Безусловно, и сам президент говорил о том, что готов к диалогу с президентом Зеленским. Но, естественно, за вычетом тех тем, которые абсолютно бесполезно обсуждать на двустороннем уровне", - сказал Песков.
Он подчеркнул, что президент Путин не один раз заявлял о своей готовности к встрече с Зеленским, еще до публикации статьи.
"Давайте исходить из того, что президент Путин сказал, что он готов к встрече с президентом Зеленским, и сказал это не единожды. Это было сказано еще до публикации этой статьи", - сказал Песков, отвечая на вопрос, можно ли воспринимать текст статьи Путина как то, что вопрос встречи глав государств может сдвинуться с мёртвой точки.