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https://ria.ru/20210713/putin-1741056713.html
Зеленский прокомментировал статью Путина об Украине
Зеленский прокомментировал статью Путина об Украине - РИА Новости, 13.07.2021
Зеленский прокомментировал статью Путина об Украине
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что пока детально не ознакомился со статьей президента РФ Владимира Путина о единстве народов, отметив, что готов... РИА Новости, 13.07.2021
2021-07-13T11:59
2021-07-13T14:39
владимир зеленский
владимир путин
украина
в мире
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КИЕВ, 13 июл - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что пока детально не ознакомился со статьей президента РФ Владимира Путина о единстве народов, отметив, что готов некоторые моменты обсудить в ходе личной встречи, а над ответом Киев подумает."Приятно, что человек знает украинский язык. Если президент РФ уже начал писать на украинском языке, значит мы все правильно делаем и в этом направлении я поддерживаю это решение. У меня не было времени прочитать всю статью, потому что вчера у меня были важные встречи, но некоторые части, те что я прочитал, я увидел там глубокую работу. Действительно, президент РФ потратил много времени, потому что там архивной работы очень много. Ну что же, я могу только позавидовать, что столько времени президент такого большого государства может себе позволить потратить на такой объем детальной работы", - сказал Зеленский в ходе общения с журналистами в рамках конференции "Украина 30. Гуманитарная политика".Он готов некоторые аспекты статьи обсудить лично с президентом РФ."Мы постоянно говорим о нашей встрече, но на встречу президентов России и Украины как-то не хватает времени у президента России, я просто не знал, на что он тратит свое время, но сейчас вижу результат. Но мне кажется, что важно, что некоторые вещи, кстати те, о которых он написал, мы могли бы обсудить. Наверное, я дал бы ему много материала, которым также можно воспользоваться в другой статье в будущем", - сказал Зеленский.При этом он считает, что слова о братском народе не соответствуют действительности. Президент пообещал ответить на статью Путина."Что касается братского народа, я уже отвечал: она забывают, когда говорят о победе над фашизмом, о Второй мировой войне, о том, сколько было утрачено жизней украинцев и вспоминают нас в других случаях, что мы братские народы. Я считаю, что это не по-братски так поступать. Это похоже больше на Каина и Авеля, что-то из этой истории. Поэтому мы обязательно проанализируем эту статью, как только я найду время, детально почитаем и если надо, чтобы эта статья нашла ответ, она же написана на украинском, значит надо, чтобы мы что-то ответили. Ну подумаем", - сказал Зеленский.
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владимир зеленский, владимир путин, украина, в мире
Зеленский прокомментировал статью Путина об Украине
11:59 13.07.2021 (обновлено: 14:39 13.07.2021)
 
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции по итогам двух лет пребывания в должности главы государства на территории авиационного завода "Антонов"
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции по итогам двух лет пребывания в должности главы государства на территории авиационного завода Антонов - РИА Новости, 1920, 13.07.2021
© РИА Новости / Стрингер
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Зеленский заявил о готовности обсудить с Путиным его статью при личной встрече

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КИЕВ, 13 июл - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что пока детально не ознакомился со статьей президента РФ Владимира Путина о единстве народов, отметив, что готов некоторые моменты обсудить в ходе личной встречи, а над ответом Киев подумает.
"Приятно, что человек знает украинский язык. Если президент РФ уже начал писать на украинском языке, значит мы все правильно делаем и в этом направлении я поддерживаю это решение. У меня не было времени прочитать всю статью, потому что вчера у меня были важные встречи, но некоторые части, те что я прочитал, я увидел там глубокую работу. Действительно, президент РФ потратил много времени, потому что там архивной работы очень много. Ну что же, я могу только позавидовать, что столько времени президент такого большого государства может себе позволить потратить на такой объем детальной работы", - сказал Зеленский в ходе общения с журналистами в рамках конференции "Украина 30. Гуманитарная политика".
Он готов некоторые аспекты статьи обсудить лично с президентом РФ.
"Мы постоянно говорим о нашей встрече, но на встречу президентов России и Украины как-то не хватает времени у президента России, я просто не знал, на что он тратит свое время, но сейчас вижу результат. Но мне кажется, что важно, что некоторые вещи, кстати те, о которых он написал, мы могли бы обсудить. Наверное, я дал бы ему много материала, которым также можно воспользоваться в другой статье в будущем", - сказал Зеленский.
При этом он считает, что слова о братском народе не соответствуют действительности. Президент пообещал ответить на статью Путина.
"Что касается братского народа, я уже отвечал: она забывают, когда говорят о победе над фашизмом, о Второй мировой войне, о том, сколько было утрачено жизней украинцев и вспоминают нас в других случаях, что мы братские народы. Я считаю, что это не по-братски так поступать. Это похоже больше на Каина и Авеля, что-то из этой истории. Поэтому мы обязательно проанализируем эту статью, как только я найду время, детально почитаем и если надо, чтобы эта статья нашла ответ, она же написана на украинском, значит надо, чтобы мы что-то ответили. Ну подумаем", - сказал Зеленский.
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