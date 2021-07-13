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На Украине отреагировали на статью Путина
На Украине отреагировали на статью Путина - РИА Новости, 13.07.2021
На Украине отреагировали на статью Путина
Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко считает, что трактовка истории президентом РФ Владимиром Путиным в статье "Об историческом РИА Новости, 13.07.2021
2021-07-13T09:58
2021-07-13T12:04
россия
александр ткаченко (протоиерей)
верховная рада украины
владимир путин
москва
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КИЕВ, 13 июл – РИА Новости. Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко считает, что трактовка истории президентом РФ Владимиром Путиным в статье "Об историческом единстве" не отличается особой оригинальностью.Текст статьи российского президента "Об историческом единстве русских и украинцев" был опубликован в понедельник на сайте Кремля. Путин заявил, что убежден в единстве российского и украинского народов, с уважением относится к украинскому языку и традициям. Он отметил, что общее культурное наследие поделить невозможно, а возникшая между Россией и Украиной стена - большая общая беда и трагедия. По его мнению, Запад в 2014 году напрямую вмешался в дела Украины, агрессивная русофобия радикальных националистов стала определять госполитику в стране. Комментируя слова о "стране-агрессоре", Путин напомнил, что Россия входит в тройку главных торговых партнеров Украины, сотни тысяч украинцев приезжают в РФ на заработки. Российский президент считает, что подлинная суверенность Украины возможна именно в партнерстве с РФ."А мы в этом году будем праздновать 30-летие независимости страны, которая на самом деле своими корнями уходит в более чем тысячелетнюю историю. Оттуда начиналось славное становление киевских князей, которые были не только визионерами и современными правителями, но и заложили основы тех свобод, которые унаследовала независимая Украина. И точно не Россия", - утверждает Ткаченко.Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором РФ называется "страной-агрессором". Россия обвинения украинской стороны отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.
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россия, александр ткаченко (протоиерей), верховная рада украины, владимир путин, москва, киев
На Украине отреагировали на статью Путина
09:58 13.07.2021 (обновлено: 12:04 13.07.2021)
 
© AP Photo / Efrem LukatskyМонумент Родина-мать в Киеве
Монумент Родина-мать в Киеве - РИА Новости, 1920, 13.07.2021
© AP Photo / Efrem Lukatsky

Глава Минкультуры Украины Ткаченко назвал трактовку истории в статье Путина неоригинальной

Читать ria.ru в
КИЕВ, 13 июл – РИА Новости. Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко считает, что трактовка истории президентом РФ Владимиром Путиным в статье "Об историческом единстве" не отличается особой оригинальностью.
Текст статьи российского президента "Об историческом единстве русских и украинцев" был опубликован в понедельник на сайте Кремля. Путин заявил, что убежден в единстве российского и украинского народов, с уважением относится к украинскому языку и традициям. Он отметил, что общее культурное наследие поделить невозможно, а возникшая между Россией и Украиной стена - большая общая беда и трагедия. По его мнению, Запад в 2014 году напрямую вмешался в дела Украины, агрессивная русофобия радикальных националистов стала определять госполитику в стране. Комментируя слова о "стране-агрессоре", Путин напомнил, что Россия входит в тройку главных торговых партнеров Украины, сотни тысяч украинцев приезжают в РФ на заработки. Российский президент считает, что подлинная суверенность Украины возможна именно в партнерстве с РФ.

"Владимир Путин написал крайне объемную и патетическую статью о якобы "единстве" россиян и украинцев. Более того, он решил перейти на украинский, чтобы рассказать украинцам свою трактовку истории. Впрочем, эта трактовка не отличается особой оригинальностью. Переписывать историю начали еще русские цари, когда присвоили название "Русь" своей Московии", - написал Ткаченко в Telegram-канале.

"А мы в этом году будем праздновать 30-летие независимости страны, которая на самом деле своими корнями уходит в более чем тысячелетнюю историю. Оттуда начиналось славное становление киевских князей, которые были не только визионерами и современными правителями, но и заложили основы тех свобод, которые унаследовала независимая Украина. И точно не Россия", - утверждает Ткаченко.
Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором РФ называется "страной-агрессором". Россия обвинения украинской стороны отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.
Председатель комитета Совета Федерации РФ по международным делам Константин Косачев - РИА Новости, 1920, 12.07.2021
Вчера, 21:29
Косачев назвал главный посыл статьи Путина об Украине
 
РоссияАлександр Ткаченко (протоиерей)Верховная Рада УкраиныВладимир ПутинМоскваКиев
 
 
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