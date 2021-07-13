https://ria.ru/20210713/putin-1741032173.html

На Украине отреагировали на статью Путина

На Украине отреагировали на статью Путина - РИА Новости, 13.07.2021

На Украине отреагировали на статью Путина

Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко считает, что трактовка истории президентом РФ Владимиром Путиным в статье "Об историческом РИА Новости, 13.07.2021

2021-07-13T09:58

2021-07-13T09:58

2021-07-13T12:04

россия

александр ткаченко (протоиерей)

верховная рада украины

владимир путин

москва

киев

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КИЕВ, 13 июл – РИА Новости. Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко считает, что трактовка истории президентом РФ Владимиром Путиным в статье "Об историческом единстве" не отличается особой оригинальностью.Текст статьи российского президента "Об историческом единстве русских и украинцев" был опубликован в понедельник на сайте Кремля. Путин заявил, что убежден в единстве российского и украинского народов, с уважением относится к украинскому языку и традициям. Он отметил, что общее культурное наследие поделить невозможно, а возникшая между Россией и Украиной стена - большая общая беда и трагедия. По его мнению, Запад в 2014 году напрямую вмешался в дела Украины, агрессивная русофобия радикальных националистов стала определять госполитику в стране. Комментируя слова о "стране-агрессоре", Путин напомнил, что Россия входит в тройку главных торговых партнеров Украины, сотни тысяч украинцев приезжают в РФ на заработки. Российский президент считает, что подлинная суверенность Украины возможна именно в партнерстве с РФ."А мы в этом году будем праздновать 30-летие независимости страны, которая на самом деле своими корнями уходит в более чем тысячелетнюю историю. Оттуда начиналось славное становление киевских князей, которые были не только визионерами и современными правителями, но и заложили основы тех свобод, которые унаследовала независимая Украина. И точно не Россия", - утверждает Ткаченко.Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором РФ называется "страной-агрессором". Россия обвинения украинской стороны отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.

https://ria.ru/20210712/kosachev-1741001908.html

россия

москва

киев

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россия, александр ткаченко (протоиерей), верховная рада украины, владимир путин, москва, киев