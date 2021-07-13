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Глава Кубани поручил проверить гостиницы на предмет пожарной безопасности

Глава Кубани поручил проверить гостиницы на предмет пожарной безопасности - РИА Новости, 13.07.2021

Глава Кубани поручил проверить гостиницы на предмет пожарной безопасности

Глава Кубани Вениамин Кондратьев после взрыва газа в гостинице в Геленджике сообщил, что поручил тщательно проверить подобные объекты на предмет пожарной... РИА Новости, 13.07.2021

2021-07-13T10:09

2021-07-13T10:09

2021-07-13T10:40

взрыв газа в гостинице в геленджике

вениамин кондратьев

геленджик

краснодарский край

происшествия

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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Глава Кубани Вениамин Кондратьев после взрыва газа в гостинице в Геленджике сообщил, что поручил тщательно проверить подобные объекты на предмет пожарной безопасности.Как ранее сообщили РИА Новости в экстренных службах, взрыв газа произошел на кухне в гостинице "Азария" в Геленджике. По их данным, обрушились перекрытия и внешняя стена здания. На место происшествия выехал зампрокурора города, надзорное ведомство начало проверку происшествия. Впоследствии МЧС РФ сообщило об одном погибшем и четырех пострадавших."С учетом того, что у нас идет курортный сезон, нужно проанализировать причины, еще раз тщательно проверить объекты размещения и потребсферы на выполнение требований пожарной безопасности. Такого не должно повториться", - написал Кондратьев на своей странице в Facebook.На месте работают следователи. "По результатам будет дана правовая оценка и принято решение о возбуждении уголовного дела", - добавил он.Добавляется, что главе Геленджика Алексею Богодистову поручено оказать пострадавшим всю необходимую помощь.

https://radiosputnik.ria.ru/20210713/gelendzhik-1741030575.html

геленджик

краснодарский край

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взрыв газа в гостинице в геленджике, вениамин кондратьев, геленджик, краснодарский край, происшествия