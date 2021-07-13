Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210713/proverka-1741033740.html
Глава Кубани поручил проверить гостиницы на предмет пожарной безопасности
Глава Кубани поручил проверить гостиницы на предмет пожарной безопасности - РИА Новости, 13.07.2021
Глава Кубани поручил проверить гостиницы на предмет пожарной безопасности
Глава Кубани Вениамин Кондратьев после взрыва газа в гостинице в Геленджике сообщил, что поручил тщательно проверить подобные объекты на предмет пожарной... РИА Новости, 13.07.2021
2021-07-13T10:09
2021-07-13T10:40
взрыв газа в гостинице в геленджике
вениамин кондратьев
геленджик
краснодарский край
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/03/03/1599696873_0:188:3071:1915_1920x0_80_0_0_3b916bc37a13e5fc0a0bbd22711689cd.jpg
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Глава Кубани Вениамин Кондратьев после взрыва газа в гостинице в Геленджике сообщил, что поручил тщательно проверить подобные объекты на предмет пожарной безопасности.Как ранее сообщили РИА Новости в экстренных службах, взрыв газа произошел на кухне в гостинице "Азария" в Геленджике. По их данным, обрушились перекрытия и внешняя стена здания. На место происшествия выехал зампрокурора города, надзорное ведомство начало проверку происшествия. Впоследствии МЧС РФ сообщило об одном погибшем и четырех пострадавших."С учетом того, что у нас идет курортный сезон, нужно проанализировать причины, еще раз тщательно проверить объекты размещения и потребсферы на выполнение требований пожарной безопасности. Такого не должно повториться", - написал Кондратьев на своей странице в Facebook.На месте работают следователи. "По результатам будет дана правовая оценка и принято решение о возбуждении уголовного дела", - добавил он.Добавляется, что главе Геленджика Алексею Богодистову поручено оказать пострадавшим всю необходимую помощь.
https://radiosputnik.ria.ru/20210713/gelendzhik-1741030575.html
геленджик
краснодарский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/03/03/1599696873_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_4485fb3438ff7289b897f95324461ad6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
взрыв газа в гостинице в геленджике, вениамин кондратьев, геленджик, краснодарский край, происшествия
Глава Кубани поручил проверить гостиницы на предмет пожарной безопасности
10:09 13.07.2021 (обновлено: 10:40 13.07.2021)
 
© РИА Новости / Александр Кондратюк / Перейти в фотобанкПроверка пожарной безопасности
Проверка пожарной безопасности - РИА Новости, 1920, 13.07.2021
© РИА Новости / Александр Кондратюк
Перейти в фотобанк

На Кубани проверят гостиницы на предмет пожарной безопасности после взрыва газа в Геленджике

Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Глава Кубани Вениамин Кондратьев после взрыва газа в гостинице в Геленджике сообщил, что поручил тщательно проверить подобные объекты на предмет пожарной безопасности.
Как ранее сообщили РИА Новости в экстренных службах, взрыв газа произошел на кухне в гостинице "Азария" в Геленджике. По их данным, обрушились перекрытия и внешняя стена здания. На место происшествия выехал зампрокурора города, надзорное ведомство начало проверку происшествия. Впоследствии МЧС РФ сообщило об одном погибшем и четырех пострадавших.
Взрыв в гостинице в городе Геленджик на улице Советская - РИА Новости, 1920, 13.07.2021
09:40В России
Взрыв в гостинице в Геленджике: данные по пострадавшим и кадры с места
"С учетом того, что у нас идет курортный сезон, нужно проанализировать причины, еще раз тщательно проверить объекты размещения и потребсферы на выполнение требований пожарной безопасности. Такого не должно повториться", - написал Кондратьев на своей странице в Facebook.
На месте работают следователи. "По результатам будет дана правовая оценка и принято решение о возбуждении уголовного дела", - добавил он.
Добавляется, что главе Геленджика Алексею Богодистову поручено оказать пострадавшим всю необходимую помощь.
 
Взрыв газа в гостинице в ГеленджикеВениамин КондратьевГеленджикКраснодарский крайПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:16Адвокат: россиянину Дудникову в Минске продлили содержание под стражей
16:15Дептранс Москвы опроверг данные об увольнении сотрудников с медотводом
16:14В Туве ввели ограничения из-за коронавируса
16:12Власти Москвы назвали актуальный процент летальности от COVID-19
16:11Названа дата первых рейсов в Хургаду и Харм-эш-Шейх из России
16:07В Барнауле погиб человек в результате драки
16:07Спрос на туры по России за неделю сократился на 23 процента
16:04В Дагестане проверяют данные о падении двух девушек с качелей в обрыв
16:02В ЛНР заявили, что Киев прекратил подачу воды с одной из станций
16:01В Армении заявили о преследованиях сторонников экс-президента Кочаряна
15:58Немецкий бундесвер запустил работу "космического" штаба
15:55Защита Бабарико готовит жалобу на приговор Верховного суда Белоруссии
15:53В ДНР квалифицировали обстрел Горловки как теракт
15:48Су-30 сопроводил самолет-разведчик США над Черным морем
15:45Избранный президент Ирана Раиси начал борьбу с коррупцией в стране
15:45Судья ЕСПЧ от России рассказал, зачем носит маску после вакцинации
15:45Мужчине, угрожавшему выбросить сына с балкона, грозит до 10 лет колонии 0:28
15:43Участников массовой драки в Москве выдворят из России
15:39Врачи объяснили, почему после прививки от COVID-19 может болеть рука
15:36В Москве побит температурный рекорд 85-летней давности
Лента новостейМолния