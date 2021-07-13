https://ria.ru/20210713/prosrochka-1741011468.html

Фармацевт объяснила, чем опасны просроченные лекарства

Фармацевт объяснила, чем опасны просроченные лекарства - РИА Новости, 13.07.2021

Фармацевт объяснила, чем опасны просроченные лекарства

Использовать их нельзя ни при каких обстоятельствах — производитель несет ответственность в рамках указанного на упаковке препарата срока годности, который... РИА Новости, 13.07.2021

2021-07-13T01:15

2021-07-13T01:15

2021-07-13T01:15

вера башкина

россия

здоровье

общество

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МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Использовать их нельзя ни при каких обстоятельствах — производитель несет ответственность в рамках указанного на упаковке препарата срока годности, который определен путем долгих изысканий, рассказала агентству "Прайм" фармацевт отделения противоопухолевой лекарственной терапии АО "Медицина" (клиника академика Ройтберга) Вера Башкина.Помимо сроков годности, важно соблюдать и режим хранения препарата — температурный, световой, влажностный. Чтобы знать, где, как и сколько его следует хранить, внимательно читайте инструкцию к лекарству.После истечения срока годности производитель не несет ответственности за качество препарата. Он может терять свои свойства и вызывать опасные реакции. Принимая такое лекарство, вы рискуете здоровьем и, возможно, жизнью, подытожила фармацевт.

https://ria.ru/20210529/pustyshka-1734689398.html

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вера башкина, россия, здоровье, общество