Фармацевт объяснила, чем опасны просроченные лекарства
МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Использовать их нельзя ни при каких обстоятельствах — производитель несет ответственность в рамках указанного на упаковке препарата срока годности, который определен путем долгих изысканий, рассказала агентству "Прайм" фармацевт отделения противоопухолевой лекарственной терапии АО "Медицина" (клиника академика Ройтберга) Вера Башкина.
"В инструкции указываются качественные характеристики, возможные побочные эффекты, о которых производитель предупреждает заранее. Если у человека, принимающего препарат, случается какая-то непредвиденная реакция на него, производитель будет нести ответственность вплоть до уголовной", — пояснила эксперт.
Помимо сроков годности, важно соблюдать и режим хранения препарата — температурный, световой, влажностный. Чтобы знать, где, как и сколько его следует хранить, внимательно читайте инструкцию к лекарству.
После истечения срока годности производитель не несет ответственности за качество препарата. Он может терять свои свойства и вызывать опасные реакции. Принимая такое лекарство, вы рискуете здоровьем и, возможно, жизнью, подытожила фармацевт.
29 мая, 02:17Специалист научил, как распознать лекарство-пустышку