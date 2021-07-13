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Фармацевт объяснила, чем опасны просроченные лекарства
Фармацевт объяснила, чем опасны просроченные лекарства - РИА Новости, 13.07.2021
Фармацевт объяснила, чем опасны просроченные лекарства
Использовать их нельзя ни при каких обстоятельствах — производитель несет ответственность в рамках указанного на упаковке препарата срока годности, который... РИА Новости, 13.07.2021
2021-07-13T01:15
2021-07-13T01:15
вера башкина
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МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Использовать их нельзя ни при каких обстоятельствах — производитель несет ответственность в рамках указанного на упаковке препарата срока годности, который определен путем долгих изысканий, рассказала агентству "Прайм" фармацевт отделения противоопухолевой лекарственной терапии АО "Медицина" (клиника академика Ройтберга) Вера Башкина.Помимо сроков годности, важно соблюдать и режим хранения препарата — температурный, световой, влажностный. Чтобы знать, где, как и сколько его следует хранить, внимательно читайте инструкцию к лекарству.После истечения срока годности производитель не несет ответственности за качество препарата. Он может терять свои свойства и вызывать опасные реакции. Принимая такое лекарство, вы рискуете здоровьем и, возможно, жизнью, подытожила фармацевт.
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вера башкина, россия, здоровье, общество

Фармацевт объяснила, чем опасны просроченные лекарства

01:15 13.07.2021
 
© Fotolia / cat_111Таблетки
Таблетки - РИА Новости, 1920, 13.07.2021
© Fotolia / cat_111
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МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Использовать их нельзя ни при каких обстоятельствах — производитель несет ответственность в рамках указанного на упаковке препарата срока годности, который определен путем долгих изысканий, рассказала агентству "Прайм" фармацевт отделения противоопухолевой лекарственной терапии АО "Медицина" (клиника академика Ройтберга) Вера Башкина.
"В инструкции указываются качественные характеристики, возможные побочные эффекты, о которых производитель предупреждает заранее. Если у человека, принимающего препарат, случается какая-то непредвиденная реакция на него, производитель будет нести ответственность вплоть до уголовной", — пояснила эксперт.
Помимо сроков годности, важно соблюдать и режим хранения препарата — температурный, световой, влажностный. Чтобы знать, где, как и сколько его следует хранить, внимательно читайте инструкцию к лекарству.
После истечения срока годности производитель не несет ответственности за качество препарата. Он может терять свои свойства и вызывать опасные реакции. Принимая такое лекарство, вы рискуете здоровьем и, возможно, жизнью, подытожила фармацевт.
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