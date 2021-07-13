https://ria.ru/20210713/printsipy-1741167929.html

Путин рассказал о принципах отношений с соседними странами

Путин рассказал о принципах отношений с соседними странами - РИА Новости, 13.07.2021

Путин рассказал о принципах отношений с соседними странами

Россия в отношениях с соседями ищет компромиссные, приемлемые для всех решения, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 13.07.2021

2021-07-13T23:55

2021-07-13T23:55

2021-07-13T23:55

россия

владимир путин

украина

в мире

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 июл - РИА Новости. Россия в отношениях с соседями ищет компромиссные, приемлемые для всех решения, заявил президент России Владимир Путин.На следующий день после выхода своего материала об Украине президент РФ дал расширенные комментарии о смысле и целях его написания."Мы ищем компромиссные пути, которые приводят к такому состоянию, которое удовлетворяет наших партнеров. Это сложный процесс согласования, но мы набираемся терпения и ищем эти приемлемые для всех решения", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24"."Всегда на международной арене (взаимоотношения - ред.) даже среди близких стран, среди соседей - это всегда результат компромисса выстраивание определенного образа отношений. Никто не может, у нас нет таких целей кого-то принуждать к какому-то образу действий, мы ищем компромиссы", - отметил президент.По его словам, для РФ важно не то, как соседние государства, в том числе Украина, будут выстраивать свою внешнеполитическую жизнь, а чтобы не было угроз для России."Для нас важно, чтобы не создавались проблемы для нас, чтобы не создавались угрозы для нас. А мы видим, что начинается военное освоение этой территории (Украины), вот что нас беспокоит", - констатировал Путин.Текст статьи российского президента "Об историческом единстве русских и украинцев" был опубликован в понедельник на сайте Кремля. Путин заявил, что убежден в единстве российского и украинского народов, с уважением относится к украинскому языку и традициям. Он отметил, что общее культурное наследие поделить невозможно, а возникшая между Россией и Украиной стена - большая общая беда и трагедия. По его мнению, Запад в 2014 году напрямую вмешался в дела Украины, агрессивная русофобия радикальных националистов стала определять государственную политику в стране. Комментируя слова о "стране-агрессоре", Путин напомнил, что Россия входит в тройку главных торговых партнеров Украины, сотни тысяч украинцев приезжают в РФ на заработки. Российский президент считает, что подлинная суверенность Украины возможна именно в партнерстве с РФ.

https://ria.ru/20210712/ukraina-1741008144.html

https://ria.ru/20210713/statya-1741156209.html

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россия, владимир путин, украина, в мире