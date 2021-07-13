https://ria.ru/20210713/primore-1741018345.html

Кузнецова рассказала о решении проблем в селе, о котором сообщили Путину

Кузнецова рассказала о решении проблем в селе, о котором сообщили Путину - РИА Новости, 13.07.2021

Кузнецова рассказала о решении проблем в селе, о котором сообщили Путину

Проблемы в селе Воздвиженка в Приморье, о школе в котором сообщили на прямой линии президента Владимира Путина, решаются, сообщила журналистам уполномоченный... РИА Новости, 13.07.2021

2021-07-13T06:21

2021-07-13T06:21

2021-07-13T06:21

хорошие новости

россия

анна кузнецова

олег кожемяко

владимир путин

владивосток

уссурийский городской округ

приморский край

общество

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ВЛАДИВОСТОК, 13 июл – РИА Новости. Проблемы в селе Воздвиженка в Приморье, о школе в котором сообщили на прямой линии президента Владимира Путина, решаются, сообщила журналистам уполномоченный при президенте России по правам ребёнка Анна Кузнецова.В середине апреля в здании школы в селе Воздвиженка Уссурийского городского округа обрушилась стена между коридором и учебным классом, никто не пострадал. По требованию прокуратуры учебный процесс в этом корпусе школы был приостановлен. К 1 сентября планировалось отремонтировать здание. В ходе прямой линии с президентом жители Воздвиженки попросили Путина помочь построить новую школу. Власти Приморья сообщали, что рассчитывают за 2 года справиться с задачей, помочь в выделении средств пообещал министр просвещения.Кузнецова во вторник во Владивостоке провела встречу с главой Приморья Олегом Кожемяко и совещание по теме "Создание безопасной среды в образовательных организациях Приморского края".По ее словам, тему капительного ремонта образовательных организаций необходимо поднимать в каждом регионе РФ."Эти школы есть, требуют внимательного отношения. Поэтому в программу ЕР президентом поручено завести этот проект, разработать программу капремонта образовательных организаций, это важная тема, направление и системное решение вопроса", - добавила Кузнецова.

https://ria.ru/20210619/shkoly-1737714965.html

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владивосток

уссурийский городской округ

приморский край

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россия, анна кузнецова, олег кожемяко, владимир путин, владивосток, уссурийский городской округ, приморский край, общество