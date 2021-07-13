Кузнецова рассказала о решении проблем в селе, о котором сообщили Путину
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкУполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Анна Кузнецова во время интервью МИА "Россия сегодня"
Кузнецова сообщила о решении проблемы в селе в Приморье, о котором рассказали Путину
ВЛАДИВОСТОК, 13 июл – РИА Новости. Проблемы в селе Воздвиженка в Приморье, о школе в котором сообщили на прямой линии президента Владимира Путина, решаются, сообщила журналистам уполномоченный при президенте России по правам ребёнка Анна Кузнецова.
В середине апреля в здании школы в селе Воздвиженка Уссурийского городского округа обрушилась стена между коридором и учебным классом, никто не пострадал. По требованию прокуратуры учебный процесс в этом корпусе школы был приостановлен. К 1 сентября планировалось отремонтировать здание. В ходе прямой линии с президентом жители Воздвиженки попросили Путина помочь построить новую школу. Власти Приморья сообщали, что рассчитывают за 2 года справиться с задачей, помочь в выделении средств пообещал министр просвещения.
Кузнецова во вторник во Владивостоке провела встречу с главой Приморья Олегом Кожемяко и совещание по теме "Создание безопасной среды в образовательных организациях Приморского края".
"С Олегом Николаевичем разговор начали с темы Воздвиженки. Она прогремела, прозвучала. Мы знаем, что сейчас жилой фонд только передается региону, и там кроме школы очень много проблем, но все они решаются, и эти проблемы, я уверена, будут решены", - сказала Кузнецова.
По ее словам, тему капительного ремонта образовательных организаций необходимо поднимать в каждом регионе РФ.
"Эти школы есть, требуют внимательного отношения. Поэтому в программу ЕР президентом поручено завести этот проект, разработать программу капремонта образовательных организаций, это важная тема, направление и системное решение вопроса", - добавила Кузнецова.