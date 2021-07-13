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Шапка супертега Хорошие новости - РИА Новости, 1920, 06.11.2019
Хорошие новости
https://ria.ru/20210713/primore-1741018345.html
Кузнецова рассказала о решении проблем в селе, о котором сообщили Путину
Кузнецова рассказала о решении проблем в селе, о котором сообщили Путину - РИА Новости, 13.07.2021
Кузнецова рассказала о решении проблем в селе, о котором сообщили Путину
Проблемы в селе Воздвиженка в Приморье, о школе в котором сообщили на прямой линии президента Владимира Путина, решаются, сообщила журналистам уполномоченный... РИА Новости, 13.07.2021
2021-07-13T06:21
2021-07-13T06:21
хорошие новости
россия
анна кузнецова
олег кожемяко
владимир путин
владивосток
уссурийский городской округ
приморский край
общество
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ВЛАДИВОСТОК, 13 июл – РИА Новости. Проблемы в селе Воздвиженка в Приморье, о школе в котором сообщили на прямой линии президента Владимира Путина, решаются, сообщила журналистам уполномоченный при президенте России по правам ребёнка Анна Кузнецова.В середине апреля в здании школы в селе Воздвиженка Уссурийского городского округа обрушилась стена между коридором и учебным классом, никто не пострадал. По требованию прокуратуры учебный процесс в этом корпусе школы был приостановлен. К 1 сентября планировалось отремонтировать здание. В ходе прямой линии с президентом жители Воздвиженки попросили Путина помочь построить новую школу. Власти Приморья сообщали, что рассчитывают за 2 года справиться с задачей, помочь в выделении средств пообещал министр просвещения.Кузнецова во вторник во Владивостоке провела встречу с главой Приморья Олегом Кожемяко и совещание по теме "Создание безопасной среды в образовательных организациях Приморского края".По ее словам, тему капительного ремонта образовательных организаций необходимо поднимать в каждом регионе РФ."Эти школы есть, требуют внимательного отношения. Поэтому в программу ЕР президентом поручено завести этот проект, разработать программу капремонта образовательных организаций, это важная тема, направление и системное решение вопроса", - добавила Кузнецова.
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россия, анна кузнецова, олег кожемяко, владимир путин, владивосток, уссурийский городской округ, приморский край, общество
Кузнецова рассказала о решении проблем в селе, о котором сообщили Путину
06:21 13.07.2021
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкУполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Анна Кузнецова во время интервью МИА "Россия сегодня"
Уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Анна Кузнецова во время интервью МИА Россия сегодня - РИА Новости, 1920, 13.07.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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Кузнецова сообщила о решении проблемы в селе в Приморье, о котором рассказали Путину

Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 13 июл – РИА Новости. Проблемы в селе Воздвиженка в Приморье, о школе в котором сообщили на прямой линии президента Владимира Путина, решаются, сообщила журналистам уполномоченный при президенте России по правам ребёнка Анна Кузнецова.
В середине апреля в здании школы в селе Воздвиженка Уссурийского городского округа обрушилась стена между коридором и учебным классом, никто не пострадал. По требованию прокуратуры учебный процесс в этом корпусе школы был приостановлен. К 1 сентября планировалось отремонтировать здание. В ходе прямой линии с президентом жители Воздвиженки попросили Путина помочь построить новую школу. Власти Приморья сообщали, что рассчитывают за 2 года справиться с задачей, помочь в выделении средств пообещал министр просвещения.
Кузнецова во вторник во Владивостоке провела встречу с главой Приморья Олегом Кожемяко и совещание по теме "Создание безопасной среды в образовательных организациях Приморского края".
"С Олегом Николаевичем разговор начали с темы Воздвиженки. Она прогремела, прозвучала. Мы знаем, что сейчас жилой фонд только передается региону, и там кроме школы очень много проблем, но все они решаются, и эти проблемы, я уверена, будут решены", - сказала Кузнецова.
По ее словам, тему капительного ремонта образовательных организаций необходимо поднимать в каждом регионе РФ.
"Эти школы есть, требуют внимательного отношения. Поэтому в программу ЕР президентом поручено завести этот проект, разработать программу капремонта образовательных организаций, это важная тема, направление и системное решение вопроса", - добавила Кузнецова.
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19 июня, 18:00
Путин заявил о необходимости заниматься ремонтом и модернизацией школ
 
Хорошие новостиРоссияАнна КузнецоваОлег КожемякоВладимир ПутинВладивостокУссурийский городской округПриморский крайОбщество
 
 
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