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Верховный суд оставил в силе приговор экс-начальнику столичного главка СК

Верховный суд оставил в силе приговор экс-начальнику столичного главка СК - РИА Новости, 13.07.2021

Верховный суд оставил в силе приговор экс-начальнику столичного главка СК

Верховный суд России не стал снижать срок экс-начальнику столичного главка СК Александру Дрыманову, сообщил РИА Новости его адвокат Марк Каверзин. РИА Новости, 13.07.2021

2021-07-13T12:56

2021-07-13T12:56

2021-07-13T12:56

россия

александр дрыманов

следственный комитет россии (ск рф)

москва

коррупция

происшествия

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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Верховный суд России не стал снижать срок экс-начальнику столичного главка СК Александру Дрыманову, сообщил РИА Новости его адвокат Марк Каверзин."Верховный суд оставил приговор без изменения", - сказал собеседник.Мосгорсуд 18 марта 2020 года назначил по делу о взятках Дрыманову, бывшему начальнику управления собственной безопасности СК Михаилу Максименко и экс-главе управления СК по Центральному округу Москвы Алексею Крамаренко 12, 14 и 10 лет колонии строгого режима соответственно и крупные штрафы, а также лишил их погон. В сентябре Первый апелляционный суд утвердил приговор.Остальные фигуранты пока не подавали жалобы в Верховный суд.Уголовное дело возбудили после перестрелки возле ресторана Elements 15 декабря 2015 года, которая обернулась одним из самых громких коррупционных скандалов в новейшей истории России. Спор из-за долга между владелицей ресторана и ее подрядчиком вылился в убийство двух человек и ранение еще нескольких.В ходе последовавших разбирательств участники перестрелки оказались под арестом, и вот тогда-то, как выяснило следствие, офицеры СК РФ получили от криминальных элементов миллион долларов за освобождение "авторитета" Андрея Кочуйкова (Итальянец), доверенного лица Захария Калашова (Шакро Молодой), который принимал активное участие в инциденте. Деньги эти борцы с преступностью затем поделили. Генерал Дрыманов, по мнению следствия, получил из этой суммы пятую часть - 200 тысяч.Второй вменяемый Дрыманову эпизод связан с получением 9850 евро за покровительство от своего первого заместителя Дениса Никандрова, тоже осужденного за коррупцию, но по другому делу. О передаче денег Никандров заявлял ранее в суде на первом процессе Максименко, по которому Дрыманов проходил свидетелем.

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https://ria.ru/20210115/sledstvie-1593156641.html

https://ria.ru/20210611/forma-1736582758.html

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россия, александр дрыманов, следственный комитет россии (ск рф), москва, коррупция, происшествия