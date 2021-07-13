Верховный суд оставил в силе приговор экс-начальнику столичного главка СК
© РИА Новости / Виталий БелоусовБывший руководитель Главного следственного управления Следственного комитета РФ по городу Москве Александр Дрыманов в Московском городском суде
Верховный суд не стал снижать срок экс-начальнику столичного главка СК Дрыманову
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Верховный суд России не стал снижать срок экс-начальнику столичного главка СК Александру Дрыманову, сообщил РИА Новости его адвокат Марк Каверзин.
"Верховный суд оставил приговор без изменения", - сказал собеседник.
Мосгорсуд 18 марта 2020 года назначил по делу о взятках Дрыманову, бывшему начальнику управления собственной безопасности СК Михаилу Максименко и экс-главе управления СК по Центральному округу Москвы Алексею Крамаренко 12, 14 и 10 лет колонии строгого режима соответственно и крупные штрафы, а также лишил их погон. В сентябре Первый апелляционный суд утвердил приговор.
Остальные фигуранты пока не подавали жалобы в Верховный суд.
Уголовное дело возбудили после перестрелки возле ресторана Elements 15 декабря 2015 года, которая обернулась одним из самых громких коррупционных скандалов в новейшей истории России. Спор из-за долга между владелицей ресторана и ее подрядчиком вылился в убийство двух человек и ранение еще нескольких.
В ходе последовавших разбирательств участники перестрелки оказались под арестом, и вот тогда-то, как выяснило следствие, офицеры СК РФ получили от криминальных элементов миллион долларов за освобождение "авторитета" Андрея Кочуйкова (Итальянец), доверенного лица Захария Калашова (Шакро Молодой), который принимал активное участие в инциденте. Деньги эти борцы с преступностью затем поделили. Генерал Дрыманов, по мнению следствия, получил из этой суммы пятую часть - 200 тысяч.
Второй вменяемый Дрыманову эпизод связан с получением 9850 евро за покровительство от своего первого заместителя Дениса Никандрова, тоже осужденного за коррупцию, но по другому делу. О передаче денег Никандров заявлял ранее в суде на первом процессе Максименко, по которому Дрыманов проходил свидетелем.