https://ria.ru/20210713/prichina-1741026312.html
Названа предварительная причина ДТП с маршруткой в Саратове
Названа предварительная причина ДТП с маршруткой в Саратове - РИА Новости, 13.07.2021
Названа предварительная причина ДТП с маршруткой в Саратове
Отказ тормозов у грузовика, предварительно, стал причиной ДТП с маршруткой в Саратове, сообщила пресс-служба мэрии в своем Telegram-канале. РИА Новости, 13.07.2021
2021-07-13T09:09
2021-07-13T09:09
2021-07-13T09:09
александр соловьев
валерий радаев
саратов
происшествия
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САРАТОВ, 13 июл - РИА Новости. Отказ тормозов у грузовика, предварительно, стал причиной ДТП с маршруткой в Саратове, сообщила пресс-служба мэрии в своем Telegram-канале.Ранее в областной службе спасения РИА Новости сообщили, что утром во вторник у дома №57 на улице Танкистов столкнулись грузовик Foton и микроавтобус "Газель", следовавший по маршруту №10, в результате, по предварительным данным, пострадали 11 человек, из них шестеро госпитализированы. Детей среди пострадавших нет. В городском отделе ГИБДД журналистам сообщили, что, по всей видимости, водитель маршрутки "не справился с управлением и допустил наезд на препятствие".Уточняется, что в результате аварии "сильно никто не пострадал, необходимая медицинская помощь оказана".Как пояснили журналистам в пресс-службе регионального управления ГИБДД, предварительно установлено, что водитель грузовика Foton 1987 года рождения не справился с управлением и врезался в маршрутку под управлением мужчины 1970 года рождения, которая от удара столкнулась с мусоровозом Isuzu под управлением водителя 1976 года рождения.Пресс-служба губернатора в своем Telegram-канале сообщила, что глава региона Валерий Радаев поручил зампреду областного правительства Александру Соловьеву выяснить причины ДТП и проанализировать безопасность работы общественного транспорта, а региональному минздраву - оказать всю необходимую помощь пострадавшим.
https://ria.ru/20210712/dtp-1740937114.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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александр соловьев, валерий радаев, саратов, происшествия
Названа предварительная причина ДТП с маршруткой в Саратове
Власти Саратова назвали отказ тормозов у грузовика предварительной причиной ДТП с маршруткой
САРАТОВ, 13 июл - РИА Новости.
Отказ тормозов у грузовика, предварительно, стал причиной ДТП с маршруткой в Саратове
, сообщила пресс-служба мэрии в своем Telegram
-канале.
Ранее в областной службе спасения РИА Новости сообщили, что утром во вторник у дома №57 на улице Танкистов столкнулись грузовик Foton и микроавтобус "Газель", следовавший по маршруту №10, в результате, по предварительным данным, пострадали 11 человек, из них шестеро госпитализированы. Детей среди пострадавших нет. В городском отделе ГИБДД журналистам сообщили, что, по всей видимости, водитель маршрутки "не справился с управлением и допустил наезд на препятствие".
"По информации Единой дежурно-диспетчерской службы… по предварительным данным, виновником ДТП стал грузовик, у которого отказали тормоза. Чтобы избежать более серьезной аварийной ситуации, водитель микроавтобуса был вынужден совершить маневр и допустил столкновение с мусоровозом", - говорится в сообщении.
Уточняется, что в результате аварии "сильно никто не пострадал, необходимая медицинская помощь оказана".
Как пояснили журналистам в пресс-службе регионального управления ГИБДД, предварительно установлено, что водитель грузовика Foton 1987 года рождения не справился с управлением и врезался в маршрутку под управлением мужчины 1970 года рождения, которая от удара столкнулась с мусоровозом Isuzu под управлением водителя 1976 года рождения.
Пресс-служба губернатора в своем Telegram-канале сообщила, что глава региона Валерий Радаев
поручил зампреду областного правительства Александру Соловьеву
выяснить причины ДТП и проанализировать безопасность работы общественного транспорта, а региональному минздраву - оказать всю необходимую помощь пострадавшим.