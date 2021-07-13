Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210713/prichina-1741026312.html
Названа предварительная причина ДТП с маршруткой в Саратове
Названа предварительная причина ДТП с маршруткой в Саратове - РИА Новости, 13.07.2021
Названа предварительная причина ДТП с маршруткой в Саратове
Отказ тормозов у грузовика, предварительно, стал причиной ДТП с маршруткой в Саратове, сообщила пресс-служба мэрии в своем Telegram-канале. РИА Новости, 13.07.2021
2021-07-13T09:09
2021-07-13T09:09
александр соловьев
валерий радаев
саратов
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/153124/58/1531245809_0:100:1936:1189_1920x0_80_0_0_ae290d661aa0ff9161ca5c4e24464097.jpg
САРАТОВ, 13 июл - РИА Новости. Отказ тормозов у грузовика, предварительно, стал причиной ДТП с маршруткой в Саратове, сообщила пресс-служба мэрии в своем Telegram-канале.Ранее в областной службе спасения РИА Новости сообщили, что утром во вторник у дома №57 на улице Танкистов столкнулись грузовик Foton и микроавтобус "Газель", следовавший по маршруту №10, в результате, по предварительным данным, пострадали 11 человек, из них шестеро госпитализированы. Детей среди пострадавших нет. В городском отделе ГИБДД журналистам сообщили, что, по всей видимости, водитель маршрутки "не справился с управлением и допустил наезд на препятствие".Уточняется, что в результате аварии "сильно никто не пострадал, необходимая медицинская помощь оказана".Как пояснили журналистам в пресс-службе регионального управления ГИБДД, предварительно установлено, что водитель грузовика Foton 1987 года рождения не справился с управлением и врезался в маршрутку под управлением мужчины 1970 года рождения, которая от удара столкнулась с мусоровозом Isuzu под управлением водителя 1976 года рождения.Пресс-служба губернатора в своем Telegram-канале сообщила, что глава региона Валерий Радаев поручил зампреду областного правительства Александру Соловьеву выяснить причины ДТП и проанализировать безопасность работы общественного транспорта, а региональному минздраву - оказать всю необходимую помощь пострадавшим.
https://ria.ru/20210712/dtp-1740937114.html
саратов
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/153124/58/1531245809_110:0:1827:1288_1920x0_80_0_0_8a65df2d0acc24694c9ef15df1e8c5af.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
александр соловьев, валерий радаев, саратов, происшествия
Названа предварительная причина ДТП с маршруткой в Саратове
09:09 13.07.2021
 
CC BY-SA 3.0 / Roulex 45 / Знак аварийной остановки
Знак аварийной остановки - РИА Новости, 1920, 13.07.2021
CC BY-SA 3.0 / Roulex 45 /

Власти Саратова назвали отказ тормозов у грузовика предварительной причиной ДТП с маршруткой

Читать ria.ru в
САРАТОВ, 13 июл - РИА Новости. Отказ тормозов у грузовика, предварительно, стал причиной ДТП с маршруткой в Саратове, сообщила пресс-служба мэрии в своем Telegram-канале.
Ранее в областной службе спасения РИА Новости сообщили, что утром во вторник у дома №57 на улице Танкистов столкнулись грузовик Foton и микроавтобус "Газель", следовавший по маршруту №10, в результате, по предварительным данным, пострадали 11 человек, из них шестеро госпитализированы. Детей среди пострадавших нет. В городском отделе ГИБДД журналистам сообщили, что, по всей видимости, водитель маршрутки "не справился с управлением и допустил наезд на препятствие".
"По информации Единой дежурно-диспетчерской службы… по предварительным данным, виновником ДТП стал грузовик, у которого отказали тормоза. Чтобы избежать более серьезной аварийной ситуации, водитель микроавтобуса был вынужден совершить маневр и допустил столкновение с мусоровозом", - говорится в сообщении.
Уточняется, что в результате аварии "сильно никто не пострадал, необходимая медицинская помощь оказана".
Как пояснили журналистам в пресс-службе регионального управления ГИБДД, предварительно установлено, что водитель грузовика Foton 1987 года рождения не справился с управлением и врезался в маршрутку под управлением мужчины 1970 года рождения, которая от удара столкнулась с мусоровозом Isuzu под управлением водителя 1976 года рождения.
Пресс-служба губернатора в своем Telegram-канале сообщила, что глава региона Валерий Радаев поручил зампреду областного правительства Александру Соловьеву выяснить причины ДТП и проанализировать безопасность работы общественного транспорта, а региональному минздраву - оказать всю необходимую помощь пострадавшим.
Инспектор ГИБДД - РИА Новости, 1920, 12.07.2021
Вчера, 15:14
В ГИБДД рассказали о водителе, устроившем массовое ДТП в Удмуртии
 
Александр СоловьевВалерий РадаевСаратовПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:16Адвокат: россиянину Дудникову в Минске продлили содержание под стражей
16:15Дептранс Москвы опроверг данные об увольнении сотрудников с медотводом
16:14В Туве ввели ограничения из-за коронавируса
16:12Власти Москвы назвали актуальный процент летальности от COVID-19
16:11Названа дата первых рейсов в Хургаду и Харм-эш-Шейх из России
16:07В Барнауле погиб человек в результате драки
16:07Спрос на туры по России за неделю сократился на 23 процента
16:04В Дагестане проверяют данные о падении двух девушек с качелей в обрыв
16:02В ЛНР заявили, что Киев прекратил подачу воды с одной из станций
16:01В Армении заявили о преследованиях сторонников экс-президента Кочаряна
15:58Немецкий бундесвер запустил работу "космического" штаба
15:55Защита Бабарико готовит жалобу на приговор Верховного суда Белоруссии
15:53В ДНР квалифицировали обстрел Горловки как теракт
15:48Су-30 сопроводил самолет-разведчик США над Черным морем
15:45Избранный президент Ирана Раиси начал борьбу с коррупцией в стране
15:45Судья ЕСПЧ от России рассказал, зачем носит маску после вакцинации
15:45Мужчине, угрожавшему выбросить сына с балкона, грозит до 10 лет колонии 0:28
15:43Участников массовой драки в Москве выдворят из России
15:39Врачи объяснили, почему после прививки от COVID-19 может болеть рука
15:36В Москве побит температурный рекорд 85-летней давности
Лента новостейМолния