https://ria.ru/20210713/prichina-1741026312.html

Названа предварительная причина ДТП с маршруткой в Саратове

Названа предварительная причина ДТП с маршруткой в Саратове - РИА Новости, 13.07.2021

Названа предварительная причина ДТП с маршруткой в Саратове

Отказ тормозов у грузовика, предварительно, стал причиной ДТП с маршруткой в Саратове, сообщила пресс-служба мэрии в своем Telegram-канале. РИА Новости, 13.07.2021

2021-07-13T09:09

2021-07-13T09:09

2021-07-13T09:09

александр соловьев

валерий радаев

саратов

происшествия

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САРАТОВ, 13 июл - РИА Новости. Отказ тормозов у грузовика, предварительно, стал причиной ДТП с маршруткой в Саратове, сообщила пресс-служба мэрии в своем Telegram-канале.Ранее в областной службе спасения РИА Новости сообщили, что утром во вторник у дома №57 на улице Танкистов столкнулись грузовик Foton и микроавтобус "Газель", следовавший по маршруту №10, в результате, по предварительным данным, пострадали 11 человек, из них шестеро госпитализированы. Детей среди пострадавших нет. В городском отделе ГИБДД журналистам сообщили, что, по всей видимости, водитель маршрутки "не справился с управлением и допустил наезд на препятствие".Уточняется, что в результате аварии "сильно никто не пострадал, необходимая медицинская помощь оказана".Как пояснили журналистам в пресс-службе регионального управления ГИБДД, предварительно установлено, что водитель грузовика Foton 1987 года рождения не справился с управлением и врезался в маршрутку под управлением мужчины 1970 года рождения, которая от удара столкнулась с мусоровозом Isuzu под управлением водителя 1976 года рождения.Пресс-служба губернатора в своем Telegram-канале сообщила, что глава региона Валерий Радаев поручил зампреду областного правительства Александру Соловьеву выяснить причины ДТП и проанализировать безопасность работы общественного транспорта, а региональному минздраву - оказать всю необходимую помощь пострадавшим.

https://ria.ru/20210712/dtp-1740937114.html

саратов

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александр соловьев, валерий радаев, саратов, происшествия