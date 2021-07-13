https://ria.ru/20210713/pribavka-1741019894.html

Каждый пятый россиянин получил прибавку к зарплате в этом году

Каждый пятый россиянин получил прибавку к зарплате в этом году - РИА Новости, 13.07.2021

Каждый пятый россиянин получил прибавку к зарплате в этом году

Каждый пятый россиянин рассказал, что получил прибавку к зарплате в первой половине 2021 года, сообщил РИА Новости сервис "Работа.ру", который провел... РИА Новости, 13.07.2021

2021-07-13T07:22

2021-07-13T07:22

2021-07-13T07:51

работа.ру

общество

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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Каждый пятый россиянин рассказал, что получил прибавку к зарплате в первой половине 2021 года, сообщил РИА Новости сервис "Работа.ру", который провел исследование на эту тему.В исследовании приняли участие более 5 тысяч россиян из всех регионов страны.Ещё 45% опрошенных из числа счастливчиков получили прибавку в размере от 10% до 30%. 4% респондентов указали, что их зарплата выросла на 30–50%, а 3% отметили повышение в более, чем 50%.В недавнем исследовании сервиса более половины работодателей (54%) рассказали, что уже повышали зарплаты своих сотрудников в этом году. При этом 26% опрошенных представителей бизнеса указали, что повышение зарплаты в их компании получили до 10% сотрудников.

https://ria.ru/20210713/zarplata-1741016663.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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