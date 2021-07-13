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В Ираке число жертв пожара в больнице возросло до 54 человек
В Ираке число жертв пожара в больнице возросло до 54 человек - РИА Новости, 13.07.2021
В Ираке число жертв пожара в больнице возросло до 54 человек
Число жертв пожара в больнице для коронавирусных больных в городе Эн-Насирия провинции Ди-Кар на юге Ирака возросло до 54 человек, сообщил в ночь на вторник... РИА Новости, 13.07.2021
2021-07-13T02:42
2021-07-13T10:58
ди-кар (мухафаза)
багдад (город)
ирак
в мире
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ДОХА, 13 июл - РИА Новости. Число жертв пожара в больнице для коронавирусных больных в городе Эн-Насирия провинции Ди-Кар на юге Ирака возросло до 54 человек, сообщил в ночь на вторник департамент здравоохранения провинции.Ранее сообщалось о 38 погибших.По предварительной информации, пожар в больнице случился из-за взрыва баллона с кислородом. Пожарным удалось локализовать возгорание, но некоторые больные коронавирусом по-прежнему остаются заблокированы в больнице.По информации местных СМИ, премьер-министр арабской республики Мустафа аль-Казыми отправился на место трагедии. Департамент здравоохранения провинции объявил чрезвычайную ситуацию в провинции.На юге Ирака в настоящее время установилась аномально жаркая погода, когда столбик термометра в дневные часы в тени показывает более 50 градусов жары.Это не первый подобный инцидент с больницей для больных коронавирусом в Ираке. В конце апреля в результате пожара в больнице "Ибн аль-Хатыб" в Багдаде погибли 82 человека и не менее 11 получили ранения.-0-
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ди-кар (мухафаза), багдад (город), ирак, в мире
В Ираке число жертв пожара в больнице возросло до 54 человек
02:42 13.07.2021 (обновлено: 10:58 13.07.2021)
 
© REUTERS / Essam al-SudaniЛюди на месте пожара в отделении для больных коронавирусом в больнице города Насирия в Ираке
Люди на месте пожара в отделении для больных коронавирусом в больнице города Насирия в Ираке - РИА Новости, 1920, 13.07.2021
© REUTERS / Essam al-Sudani

В Ираке число жертв пожара в больнице для больных коронавирусомвозросло до 54 человек

Читать ria.ru в
ДОХА, 13 июл - РИА Новости. Число жертв пожара в больнице для коронавирусных больных в городе Эн-Насирия провинции Ди-Кар на юге Ирака возросло до 54 человек, сообщил в ночь на вторник департамент здравоохранения провинции.
Ранее сообщалось о 38 погибших.
"Число жертв пожара в больнице имама Хусейна в Эн-Насирии достигло 54-х", - отметили в департаменте.
По предварительной информации, пожар в больнице случился из-за взрыва баллона с кислородом. Пожарным удалось локализовать возгорание, но некоторые больные коронавирусом по-прежнему остаются заблокированы в больнице.
По информации местных СМИ, премьер-министр арабской республики Мустафа аль-Казыми отправился на место трагедии. Департамент здравоохранения провинции объявил чрезвычайную ситуацию в провинции.
На юге Ирака в настоящее время установилась аномально жаркая погода, когда столбик термометра в дневные часы в тени показывает более 50 градусов жары.
Это не первый подобный инцидент с больницей для больных коронавирусом в Ираке. В конце апреля в результате пожара в больнице "Ибн аль-Хатыб" в Багдаде погибли 82 человека и не менее 11 получили ранения.-0-
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