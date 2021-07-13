https://ria.ru/20210713/pozhar-1741015013.html

В Ираке число жертв пожара в больнице возросло до 54 человек

В Ираке число жертв пожара в больнице возросло до 54 человек - РИА Новости, 13.07.2021

В Ираке число жертв пожара в больнице возросло до 54 человек

Число жертв пожара в больнице для коронавирусных больных в городе Эн-Насирия провинции Ди-Кар на юге Ирака возросло до 54 человек, сообщил в ночь на вторник... РИА Новости, 13.07.2021

2021-07-13T02:42

2021-07-13T02:42

2021-07-13T10:58

ди-кар (мухафаза)

багдад (город)

ирак

в мире

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ДОХА, 13 июл - РИА Новости. Число жертв пожара в больнице для коронавирусных больных в городе Эн-Насирия провинции Ди-Кар на юге Ирака возросло до 54 человек, сообщил в ночь на вторник департамент здравоохранения провинции.Ранее сообщалось о 38 погибших.По предварительной информации, пожар в больнице случился из-за взрыва баллона с кислородом. Пожарным удалось локализовать возгорание, но некоторые больные коронавирусом по-прежнему остаются заблокированы в больнице.По информации местных СМИ, премьер-министр арабской республики Мустафа аль-Казыми отправился на место трагедии. Департамент здравоохранения провинции объявил чрезвычайную ситуацию в провинции.На юге Ирака в настоящее время установилась аномально жаркая погода, когда столбик термометра в дневные часы в тени показывает более 50 градусов жары.Это не первый подобный инцидент с больницей для больных коронавирусом в Ираке. В конце апреля в результате пожара в больнице "Ибн аль-Хатыб" в Багдаде погибли 82 человека и не менее 11 получили ранения.-0-

https://ria.ru/20210709/pozhar-1740570611.html

ди-кар (мухафаза)

багдад (город)

ирак

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ди-кар (мухафаза), багдад (город), ирак, в мире