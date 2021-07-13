https://ria.ru/20210713/pozhar-1741015013.html
В Ираке число жертв пожара в больнице возросло до 54 человек
В Ираке число жертв пожара в больнице возросло до 54 человек - РИА Новости, 13.07.2021
В Ираке число жертв пожара в больнице возросло до 54 человек
Число жертв пожара в больнице для коронавирусных больных в городе Эн-Насирия провинции Ди-Кар на юге Ирака возросло до 54 человек, сообщил в ночь на вторник... РИА Новости, 13.07.2021
2021-07-13T02:42
2021-07-13T02:42
2021-07-13T10:58
ди-кар (мухафаза)
багдад (город)
ирак
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/07/0d/1741041920_0:124:3072:1852_1920x0_80_0_0_732ec75cb2d12366fa61c8ef5038e7c5.jpg
ДОХА, 13 июл - РИА Новости. Число жертв пожара в больнице для коронавирусных больных в городе Эн-Насирия провинции Ди-Кар на юге Ирака возросло до 54 человек, сообщил в ночь на вторник департамент здравоохранения провинции.Ранее сообщалось о 38 погибших.По предварительной информации, пожар в больнице случился из-за взрыва баллона с кислородом. Пожарным удалось локализовать возгорание, но некоторые больные коронавирусом по-прежнему остаются заблокированы в больнице.По информации местных СМИ, премьер-министр арабской республики Мустафа аль-Казыми отправился на место трагедии. Департамент здравоохранения провинции объявил чрезвычайную ситуацию в провинции.На юге Ирака в настоящее время установилась аномально жаркая погода, когда столбик термометра в дневные часы в тени показывает более 50 градусов жары.Это не первый подобный инцидент с больницей для больных коронавирусом в Ираке. В конце апреля в результате пожара в больнице "Ибн аль-Хатыб" в Багдаде погибли 82 человека и не менее 11 получили ранения.-0-
https://ria.ru/20210709/pozhar-1740570611.html
ди-кар (мухафаза)
багдад (город)
ирак
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/07/0d/1741041920_141:0:2872:2048_1920x0_80_0_0_99802ca6ccf24ba1bd0474a2298f58e3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ди-кар (мухафаза), багдад (город), ирак, в мире
В Ираке число жертв пожара в больнице возросло до 54 человек
02:42 13.07.2021 (обновлено: 10:58 13.07.2021)
В Ираке число жертв пожара в больнице для больных коронавирусомвозросло до 54 человек
ДОХА, 13 июл - РИА Новости.
Число жертв пожара в больнице для коронавирусных больных в городе Эн-Насирия провинции Ди-Кар
на юге Ирака
возросло до 54 человек, сообщил в ночь на вторник департамент здравоохранения провинции.
Ранее сообщалось о 38 погибших.
"Число жертв пожара в больнице имама Хусейна в Эн-Насирии достигло 54-х", - отметили в департаменте.
По предварительной информации, пожар в больнице случился из-за взрыва баллона с кислородом. Пожарным удалось локализовать возгорание, но некоторые больные коронавирусом по-прежнему остаются заблокированы в больнице.
По информации местных СМИ, премьер-министр арабской республики Мустафа аль-Казыми отправился на место трагедии. Департамент здравоохранения провинции объявил чрезвычайную ситуацию в провинции.
На юге Ирака в настоящее время установилась аномально жаркая погода, когда столбик термометра в дневные часы в тени показывает более 50 градусов жары.
Это не первый подобный инцидент с больницей для больных коронавирусом в Ираке. В конце апреля в результате пожара в больнице "Ибн аль-Хатыб" в Багдаде
погибли 82 человека и не менее 11 получили ранения.-0-