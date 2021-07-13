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Путин ответил на слова Зеленского о "Северном потоке — 2"

Путин ответил на слова Зеленского о "Северном потоке — 2" - РИА Новости, 13.07.2021

Путин ответил на слова Зеленского о "Северном потоке — 2"

"Нормандский формат" является политической площадкой, и обсуждать на ней коммерческие проекты, такие как "Северный поток 2", невозможно, заявил президент РФ... РИА Новости, 13.07.2021

2021-07-13T22:38

2021-07-13T22:38

2021-07-13T23:08

северный поток — 2

северный поток

газпром

владимир путин

европа

экономика

россия

украина

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 июл - РИА Новости. "Нормандский формат" является политической площадкой, и обсуждать на ней коммерческие проекты, такие как "Северный поток 2", невозможно, заявил президент РФ Владимир Путин."Россия, "Газпром" - мы подписали контракт на 5 лет на прокачку определенного объема природного газа российского нашим потребителям в Европе через территорию Украины. "Нормандский формат", другие форматы подобного рода - это политические площадки для обсуждения ситуации на юго-востоке Украины. Это ничего не имеет общего с такими коммерческими проектами, как "Северный поток", "Северный поток 2",- сказал Путин, комментируя свою статью в эфире "Россия 24"."Несмотря на всякие сложности сегодняшнего дня, Россия взяла на себя определенные обязательства в рамках этого контракта (по транзиту газа) и, безусловно, будет полностью их выполнять",- отметил президент.Президент на следующий день после выхода статьи об Украине дал расширенные комментарии о смысле и целях написания материала.

европа

россия

украина

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северный поток — 2, северный поток, газпром, владимир путин, европа, экономика, россия, украина