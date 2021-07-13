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Путин ответил на слова Зеленского о "Северном потоке — 2"
Путин ответил на слова Зеленского о "Северном потоке — 2" - РИА Новости, 13.07.2021
Путин ответил на слова Зеленского о "Северном потоке — 2"
"Нормандский формат" является политической площадкой, и обсуждать на ней коммерческие проекты, такие как "Северный поток 2", невозможно, заявил президент РФ... РИА Новости, 13.07.2021
2021-07-13T22:38
2021-07-13T23:08
северный поток — 2
северный поток
газпром
владимир путин
европа
экономика
россия
украина
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 июл - РИА Новости. "Нормандский формат" является политической площадкой, и обсуждать на ней коммерческие проекты, такие как "Северный поток 2", невозможно, заявил президент РФ Владимир Путин."Россия, "Газпром" - мы подписали контракт на 5 лет на прокачку определенного объема природного газа российского нашим потребителям в Европе через территорию Украины. "Нормандский формат", другие форматы подобного рода - это политические площадки для обсуждения ситуации на юго-востоке Украины. Это ничего не имеет общего с такими коммерческими проектами, как "Северный поток", "Северный поток 2",- сказал Путин, комментируя свою статью в эфире "Россия 24"."Несмотря на всякие сложности сегодняшнего дня, Россия взяла на себя определенные обязательства в рамках этого контракта (по транзиту газа) и, безусловно, будет полностью их выполнять",- отметил президент.Президент на следующий день после выхода статьи об Украине дал расширенные комментарии о смысле и целях написания материала.
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северный поток — 2, северный поток, газпром, владимир путин, европа, экономика, россия, украина
Путин ответил на слова Зеленского о "Северном потоке — 2"
22:38 13.07.2021 (обновлено: 23:08 13.07.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит совещание с членами правительства РФ
Президент РФ Владимир Путин проводит совещание с членами правительства РФ - РИА Новости, 1920, 13.07.2021
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Путин пообещал, что Россия выполнит обязательства по контракту о транзите газа через Украину

Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 июл - РИА Новости. "Нормандский формат" является политической площадкой, и обсуждать на ней коммерческие проекты, такие как "Северный поток 2", невозможно, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Россия, "Газпром" - мы подписали контракт на 5 лет на прокачку определенного объема природного газа российского нашим потребителям в Европе через территорию Украины. "Нормандский формат", другие форматы подобного рода - это политические площадки для обсуждения ситуации на юго-востоке Украины. Это ничего не имеет общего с такими коммерческими проектами, как "Северный поток", "Северный поток 2",- сказал Путин, комментируя свою статью в эфире "Россия 24".
Северный поток — 2
30 сентября 2019, 11:18Инфографика
"Северный поток — 2"
Инфографика
Посмотреть
"Несмотря на всякие сложности сегодняшнего дня, Россия взяла на себя определенные обязательства в рамках этого контракта (по транзиту газа) и, безусловно, будет полностью их выполнять",- отметил президент.
Президент на следующий день после выхода статьи об Украине дал расширенные комментарии о смысле и целях написания материала.
 
Северный поток — 2Северный потокГазпромВладимир ПутинЕвропаЭкономикаРоссияУкраина
 
 
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