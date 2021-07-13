https://ria.ru/20210713/potok-1741013192.html

Bloomberg: Меркель унизила Байдена решением по "Северному потоку — 2"

Bloomberg: Меркель унизила Байдена решением по "Северному потоку — 2" - РИА Новости, 13.07.2021

Bloomberg: Меркель унизила Байдена решением по "Северному потоку — 2"

Канцлер Германии Ангела Меркель унизила президента США Джо Байдена вместо того, чтобы поддержать Запад в противостоянии с Россией, пишет в статье для Bloomberg... РИА Новости, 13.07.2021

2021-07-13T01:22

2021-07-13T01:22

2021-07-13T14:53

андреас клут

россия

северный поток — 2

балтийское море

евросоюз

ангела меркель

джо байден

франция

германия

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МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Канцлер Германии Ангела Меркель унизила президента США Джо Байдена вместо того, чтобы поддержать Запад в противостоянии с Россией, пишет в статье для Bloomberg публицист Андреас Клут.Проявлением пренебрежительного отношения к американскому лидеру он назвал отказ канцлера "хотя бы на дюйм" пойти навстречу требованиям Вашингтона насчет "Северного потока — 2".По его мнению, "геополитическую угрозу" от российского проекта видят в Польше, странах Балтии, Франции и Евросоюзе.Клут утверждает, что упорная защита "Северного потока — 2" станет "пятном на репутации" канцлера, поскольку ее позиция отталкивает США и европейских партнеров и демонстрирует "лицемерие Германии".Поэтому на следующей встрече с Байденом Меркель предстоит предложить идеи, как поступить "с геополитическим беспорядком, который она устроила", заключил публицист."Северный поток — 2" предполагает прокладку двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Строительство близко к завершению: первую нитку уже уложили, вторую могут закончить к концу августа.Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и несколько европейских стран. В декабре 2019 года Вашингтон ввел против газопровода санкции.В Москве неоднократно призывали перестать политизировать ситуацию, напоминая, что "Северный поток — 2" выгоден как России, так и Евросоюзу.

https://ria.ru/20210712/potok-1740856620.html

https://ria.ru/20210710/raznoglasiya-1740693310.html

россия

балтийское море

франция

германия

сша

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андреас клут, россия, северный поток — 2, балтийское море, евросоюз, ангела меркель, джо байден, франция, германия, сша, в мире