Bloomberg: Меркель унизила Байдена решением по "Северному потоку — 2"
01:22 13.07.2021 (обновлено: 14:53 13.07.2021)
© РИА Новости / Дмитрий Лельчук / Перейти в фотобанкБереговые объекты на территории газораспределительного центра магистрального газопровода "Северный поток-2" в городе Любмин в Германии
Bloomberg: канцлер ФРГ Меркель унизила президента США Байдена поддержкой "Северного потока — 2"
МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Канцлер Германии Ангела Меркель унизила президента США Джо Байдена вместо того, чтобы поддержать Запад в противостоянии с Россией, пишет в статье для Bloomberg публицист Андреас Клут.
Проявлением пренебрежительного отношения к американскому лидеру он назвал отказ канцлера "хотя бы на дюйм" пойти навстречу требованиям Вашингтона насчет "Северного потока — 2".
"Упорно поддерживая российский трубопровод, Ангела Меркель подвела США и Европу и оставила своему преемнику только плохие варианты", — считает Клут.
"Тем не менее немцы продолжают прятать головы в песок, как геополитические страусы. Невероятно, но Меркель называет проект сугубо коммерческим, который лучше предоставить частному сектору", — говорится в статье.
Клут утверждает, что упорная защита "Северного потока — 2" станет "пятном на репутации" канцлера, поскольку ее позиция отталкивает США и европейских партнеров и демонстрирует "лицемерие Германии".
Поэтому на следующей встрече с Байденом Меркель предстоит предложить идеи, как поступить "с геополитическим беспорядком, который она устроила", заключил публицист.
"Северный поток — 2" предполагает прокладку двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Строительство близко к завершению: первую нитку уже уложили, вторую могут закончить к концу августа.
Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и несколько европейских стран. В декабре 2019 года Вашингтон ввел против газопровода санкции.