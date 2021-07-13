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https://ria.ru/20210713/potok-1741013192.html
Bloomberg: Меркель унизила Байдена решением по "Северному потоку — 2"
Bloomberg: Меркель унизила Байдена решением по "Северному потоку — 2" - РИА Новости, 13.07.2021
Bloomberg: Меркель унизила Байдена решением по "Северному потоку — 2"
Канцлер Германии Ангела Меркель унизила президента США Джо Байдена вместо того, чтобы поддержать Запад в противостоянии с Россией, пишет в статье для Bloomberg... РИА Новости, 13.07.2021
2021-07-13T01:22
2021-07-13T14:53
андреас клут
россия
северный поток — 2
балтийское море
евросоюз
ангела меркель
джо байден
франция
германия
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МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Канцлер Германии Ангела Меркель унизила президента США Джо Байдена вместо того, чтобы поддержать Запад в противостоянии с Россией, пишет в статье для Bloomberg публицист Андреас Клут.Проявлением пренебрежительного отношения к американскому лидеру он назвал отказ канцлера "хотя бы на дюйм" пойти навстречу требованиям Вашингтона насчет "Северного потока — 2".По его мнению, "геополитическую угрозу" от российского проекта видят в Польше, странах Балтии, Франции и Евросоюзе.Клут утверждает, что упорная защита "Северного потока — 2" станет "пятном на репутации" канцлера, поскольку ее позиция отталкивает США и европейских партнеров и демонстрирует "лицемерие Германии".Поэтому на следующей встрече с Байденом Меркель предстоит предложить идеи, как поступить "с геополитическим беспорядком, который она устроила", заключил публицист."Северный поток — 2" предполагает прокладку двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Строительство близко к завершению: первую нитку уже уложили, вторую могут закончить к концу августа.Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и несколько европейских стран. В декабре 2019 года Вашингтон ввел против газопровода санкции.В Москве неоднократно призывали перестать политизировать ситуацию, напоминая, что "Северный поток — 2" выгоден как России, так и Евросоюзу.
https://ria.ru/20210712/potok-1740856620.html
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андреас клут, россия, северный поток — 2, балтийское море, евросоюз, ангела меркель, джо байден, франция, германия, сша, в мире
Bloomberg: Меркель унизила Байдена решением по "Северному потоку — 2"
01:22 13.07.2021 (обновлено: 14:53 13.07.2021)
 
© РИА Новости / Дмитрий Лельчук / Перейти в фотобанкБереговые объекты на территории газораспределительного центра магистрального газопровода "Северный поток-2" в городе Любмин в Германии
Береговые объекты на территории газораспределительного центра магистрального газопровода Северный поток-2 в городе Любмин в Германии - РИА Новости, 1920, 13.07.2021
© РИА Новости / Дмитрий Лельчук
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Bloomberg: канцлер ФРГ Меркель унизила президента США Байдена поддержкой "Северного потока — 2"

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МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Канцлер Германии Ангела Меркель унизила президента США Джо Байдена вместо того, чтобы поддержать Запад в противостоянии с Россией, пишет в статье для Bloomberg публицист Андреас Клут.
Проявлением пренебрежительного отношения к американскому лидеру он назвал отказ канцлера "хотя бы на дюйм" пойти навстречу требованиям Вашингтона насчет "Северного потока — 2".

"Упорно поддерживая российский трубопровод, Ангела Меркель подвела США и Европу и оставила своему преемнику только плохие варианты", — считает Клут.

По его мнению, "геополитическую угрозу" от российского проекта видят в Польше, странах Балтии, Франции и Евросоюзе.

"Тем не менее немцы продолжают прятать головы в песок, как геополитические страусы. Невероятно, но Меркель называет проект сугубо коммерческим, который лучше предоставить частному сектору", — говорится в статье.

Клут утверждает, что упорная защита "Северного потока — 2" станет "пятном на репутации" канцлера, поскольку ее позиция отталкивает США и европейских партнеров и демонстрирует "лицемерие Германии".
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Поэтому на следующей встрече с Байденом Меркель предстоит предложить идеи, как поступить "с геополитическим беспорядком, который она устроила", заключил публицист.
"Северный поток — 2" предполагает прокладку двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Строительство близко к завершению: первую нитку уже уложили, вторую могут закончить к концу августа.
Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и несколько европейских стран. В декабре 2019 года Вашингтон ввел против газопровода санкции.
В Москве неоднократно призывали перестать политизировать ситуацию, напоминая, что "Северный поток — 2" выгоден как России, так и Евросоюзу.
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Андреас КлутРоссияСеверный поток — 2Балтийское мореЕвросоюзАнгела МеркельДжо БайденФранцияГерманияСШАВ мире
 
 
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