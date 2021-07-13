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В Новгородской области мотодельтаплан совершил аварийную посадку

В Новгородской области мотодельтаплан совершил аварийную посадку - РИА Новости, 13.07.2021

В Новгородской области мотодельтаплан совершил аварийную посадку

Мотодельтаплан совершил аварийную посадку в Новгородской области, один человек госпитализирован, организована проверка, сообщает пресс-служба Северо-западной... РИА Новости, 13.07.2021

2021-07-13T16:44

2021-07-13T16:44

2021-07-13T16:45

северо-западная транспортная прокуратура

пестово

новгородская область

происшествия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 июл – РИА Новости. Мотодельтаплан совершил аварийную посадку в Новгородской области, один человек госпитализирован, организована проверка, сообщает пресс-служба Северо-западной транспортной прокуратуры."Новгородская транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения безопасности полетов по факту жесткой посадки мотодельтаплана в Новгородской области 12 июля около 22 часов", - сказано в сообщении.По данным пресс-службы, аварийная посадка мотодельтаплана, который эксплуатирует Пестовский авиационно-технический клуб, произошла в городе Пестово. На борту были пилот и инструктор."Инструктор находится в Пестовской центральной районной больнице, пилот от госпитализации отказался", - сказано в сообщении.Обстоятельства инцидента уточняются.

https://ria.ru/20210704/vertolet-1739800739.html

пестово

новгородская область

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северо-западная транспортная прокуратура, пестово, новгородская область, происшествия