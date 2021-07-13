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В Новгородской области мотодельтаплан совершил аварийную посадку
В Новгородской области мотодельтаплан совершил аварийную посадку - РИА Новости, 13.07.2021
В Новгородской области мотодельтаплан совершил аварийную посадку
Мотодельтаплан совершил аварийную посадку в Новгородской области, один человек госпитализирован, организована проверка, сообщает пресс-служба Северо-западной... РИА Новости, 13.07.2021
2021-07-13T16:44
2021-07-13T16:45
северо-западная транспортная прокуратура
пестово
новгородская область
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 июл – РИА Новости. Мотодельтаплан совершил аварийную посадку в Новгородской области, один человек госпитализирован, организована проверка, сообщает пресс-служба Северо-западной транспортной прокуратуры."Новгородская транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения безопасности полетов по факту жесткой посадки мотодельтаплана в Новгородской области 12 июля около 22 часов", - сказано в сообщении.По данным пресс-службы, аварийная посадка мотодельтаплана, который эксплуатирует Пестовский авиационно-технический клуб, произошла в городе Пестово. На борту были пилот и инструктор."Инструктор находится в Пестовской центральной районной больнице, пилот от госпитализации отказался", - сказано в сообщении.Обстоятельства инцидента уточняются.
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северо-западная транспортная прокуратура, пестово, новгородская область, происшествия
В Новгородской области мотодельтаплан совершил аварийную посадку
16:44 13.07.2021 (обновлено: 16:45 13.07.2021)
 
© РИА НовостиПрокуратура
Прокуратура - РИА Новости, 1920, 13.07.2021
© РИА Новости

Мотодельтаплан совершил аварийную посадку в Новгородской области, один человек госпитализирован

Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 июл – РИА Новости. Мотодельтаплан совершил аварийную посадку в Новгородской области, один человек госпитализирован, организована проверка, сообщает пресс-служба Северо-западной транспортной прокуратуры.
"Новгородская транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения безопасности полетов по факту жесткой посадки мотодельтаплана в Новгородской области 12 июля около 22 часов", - сказано в сообщении.
По данным пресс-службы, аварийная посадка мотодельтаплана, который эксплуатирует Пестовский авиационно-технический клуб, произошла в городе Пестово. На борту были пилот и инструктор.
"Инструктор находится в Пестовской центральной районной больнице, пилот от госпитализации отказался", - сказано в сообщении.
Обстоятельства инцидента уточняются.
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