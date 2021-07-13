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Москвичам пообещали ночные зарницы
Москвичам пообещали ночные зарницы - РИА Новости, 13.07.2021
Москвичам пообещали ночные зарницы
Москвичи смогут увидеть ночные зарницы, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. РИА Новости, 13.07.2021
2021-07-13T20:32
2021-07-13T20:36
погода
евгений тишковец
космос - риа наука
москва
общество
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Москвичи смогут увидеть ночные зарницы, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."Энергетическое напряжение в атмосфере и положительная энергия неустойчивости приведёт во второй половине среды к возникновению мощных облаков кучевых форм высотой 10-11 километров и, как следствие, из-за высушенности атмосферы - к сухим грозам и ночным зарницам. Сухая гроза - это гроза, которая наблюдается без осадков или при минимальном их количестве. Возникает при высокой температуре выше плюс 30 и низкой относительной влажности воздуха - менее 30-40%. Осадки при этом не успевают достичь поверхности земли, испаряясь в атмосфере", - рассказал Тишковец.Синоптик отметил, что молнии в таких условиях часто становятся причиной крупных пожаров.
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погода, евгений тишковец, космос - риа наука, москва, общество
Москвичам пообещали ночные зарницы
20:32 13.07.2021 (обновлено: 20:36 13.07.2021)
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкВид на Пушкинский и Крымский мосты в Москве
Вид на Пушкинский и Крымский мосты в Москве - РИА Новости, 1920, 13.07.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк

Синоптики пообещали москвичам ночные зарницы

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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Москвичи смогут увидеть ночные зарницы, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"Энергетическое напряжение в атмосфере и положительная энергия неустойчивости приведёт во второй половине среды к возникновению мощных облаков кучевых форм высотой 10-11 километров и, как следствие, из-за высушенности атмосферы - к сухим грозам и ночным зарницам. Сухая гроза - это гроза, которая наблюдается без осадков или при минимальном их количестве. Возникает при высокой температуре выше плюс 30 и низкой относительной влажности воздуха - менее 30-40%. Осадки при этом не успевают достичь поверхности земли, испаряясь в атмосфере", - рассказал Тишковец.
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Синоптик отметил, что молнии в таких условиях часто становятся причиной крупных пожаров.
"Зарница - мгновенные вспышки света на горизонте при отдаленной грозе. При зарницах раскатов грома не слышно из-за дальности, но можно увидеть вспышки молний, свет которых отражается от кучево-дождевых облаков, преимущественно их вершин. Явление наблюдается в тёмное время суток", - сообщил он.
 
ПогодаЕвгений ТишковецКосмос - РИА НаукаМоскваОбщество
 
 
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