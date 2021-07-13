https://ria.ru/20210713/pogoda-1741153353.html
Москвичам пообещали ночные зарницы
Москвичам пообещали ночные зарницы - РИА Новости, 13.07.2021
Москвичам пообещали ночные зарницы
Москвичи смогут увидеть ночные зарницы, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. РИА Новости, 13.07.2021
2021-07-13T20:32
2021-07-13T20:32
2021-07-13T20:36
погода
евгений тишковец
космос - риа наука
москва
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/06/03/1735392340_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_32cd3e513baca553f7c36c396ac9a3e4.jpg
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Москвичи смогут увидеть ночные зарницы, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."Энергетическое напряжение в атмосфере и положительная энергия неустойчивости приведёт во второй половине среды к возникновению мощных облаков кучевых форм высотой 10-11 километров и, как следствие, из-за высушенности атмосферы - к сухим грозам и ночным зарницам. Сухая гроза - это гроза, которая наблюдается без осадков или при минимальном их количестве. Возникает при высокой температуре выше плюс 30 и низкой относительной влажности воздуха - менее 30-40%. Осадки при этом не успевают достичь поверхности земли, испаряясь в атмосфере", - рассказал Тишковец.Синоптик отметил, что молнии в таких условиях часто становятся причиной крупных пожаров.
https://ria.ru/20210713/pogoda-1741089287.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/06/03/1735392340_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_d0fc6298496b6aa269f86b07477d127f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
погода, евгений тишковец, космос - риа наука, москва, общество
Москвичам пообещали ночные зарницы
20:32 13.07.2021 (обновлено: 20:36 13.07.2021)
Синоптики пообещали москвичам ночные зарницы