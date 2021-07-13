https://ria.ru/20210713/pogoda-1741153353.html

Москвичам пообещали ночные зарницы

Москвичам пообещали ночные зарницы - РИА Новости, 13.07.2021

Москвичам пообещали ночные зарницы

Москвичи смогут увидеть ночные зарницы, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. РИА Новости, 13.07.2021

2021-07-13T20:32

2021-07-13T20:32

2021-07-13T20:36

погода

евгений тишковец

космос - риа наука

москва

общество

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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Москвичи смогут увидеть ночные зарницы, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."Энергетическое напряжение в атмосфере и положительная энергия неустойчивости приведёт во второй половине среды к возникновению мощных облаков кучевых форм высотой 10-11 километров и, как следствие, из-за высушенности атмосферы - к сухим грозам и ночным зарницам. Сухая гроза - это гроза, которая наблюдается без осадков или при минимальном их количестве. Возникает при высокой температуре выше плюс 30 и низкой относительной влажности воздуха - менее 30-40%. Осадки при этом не успевают достичь поверхности земли, испаряясь в атмосфере", - рассказал Тишковец.Синоптик отметил, что молнии в таких условиях часто становятся причиной крупных пожаров.

https://ria.ru/20210713/pogoda-1741089287.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

погода, евгений тишковец, космос - риа наука, москва, общество