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Россиянам пообещали "махровую" жару и "мешки холода" на следующей неделе
Россиянам пообещали "махровую" жару и "мешки холода" на следующей неделе - РИА Новости, 13.07.2021
Россиянам пообещали "махровую" жару и "мешки холода" на следующей неделе
Очень жаркая погода ждет Европейскую часть России и Дальний Восток на следующей неделе, в Сибири же будет холодно, сообщил научный руководитель Гидрометцентра... РИА Новости, 13.07.2021
2021-07-13T14:34
2021-07-13T15:19
россия
роман вильфанд
гидрометцентр
общество
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МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Очень жаркая погода ждет Европейскую часть России и Дальний Восток на следующей неделе, в Сибири же будет холодно, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд."Распределение аномалий температуры на ближайшую неделю. Очень жаркая погода. Не просто красным, а махрово-красным цветом окрашена территория Европейской части России. На восемь-девять градусов температура выше нормы. На Дальнем Востоке температура тоже очень высокая, причем не только на юге, но и на севере", — сказал он на пресс-конференции.Метеоролог отметил, что в Западной Сибири, на востоке Уральского федерального округа и на западе Красноярского края будет достаточно заметный "мешок холода". Там температура будет ниже нормы на четыре-шесть градусов.Вильфанд добавил, что, по предварительным прогнозам, вторая половина июля и август также останутся жаркими, однако возможны колебания температур.С начала лета в России сменились несколько температурных рекордов, а среднемесячный показатель за июнь в Москве оказалась на 3,2 градуса выше нормы.
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россия, роман вильфанд, гидрометцентр, общество
Россиянам пообещали "махровую" жару и "мешки холода" на следующей неделе
14:34 13.07.2021 (обновлено: 15:19 13.07.2021)
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкОтдыхающие в жаркую погоду у фонтана "Дружба народов" на ВДНХ
Отдыхающие в жаркую погоду у фонтана Дружба народов на ВДНХ - РИА Новости, 1920, 13.07.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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Вильфанд пообещал жителям Европейской России "махровую" жару, а сибирякам — "мешки холода"

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МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Очень жаркая погода ждет Европейскую часть России и Дальний Восток на следующей неделе, в Сибири же будет холодно, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
"Распределение аномалий температуры на ближайшую неделю. Очень жаркая погода. Не просто красным, а махрово-красным цветом окрашена территория Европейской части России. На восемь-девять градусов температура выше нормы. На Дальнем Востоке температура тоже очень высокая, причем не только на юге, но и на севере", — сказал он на пресс-конференции.
Метеоролог отметил, что в Западной Сибири, на востоке Уральского федерального округа и на западе Красноярского края будет достаточно заметный "мешок холода". Там температура будет ниже нормы на четыре-шесть градусов.
Вильфанд добавил, что, по предварительным прогнозам, вторая половина июля и август также останутся жаркими, однако возможны колебания температур.
С начала лета в России сменились несколько температурных рекордов, а среднемесячный показатель за июнь в Москве оказалась на 3,2 градуса выше нормы.
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