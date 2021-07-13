https://ria.ru/20210713/pogoda-1741089287.html

Россиянам пообещали "махровую" жару и "мешки холода" на следующей неделе

Россиянам пообещали "махровую" жару и "мешки холода" на следующей неделе - РИА Новости, 13.07.2021

Россиянам пообещали "махровую" жару и "мешки холода" на следующей неделе

Очень жаркая погода ждет Европейскую часть России и Дальний Восток на следующей неделе, в Сибири же будет холодно, сообщил научный руководитель Гидрометцентра... РИА Новости, 13.07.2021

2021-07-13T14:34

2021-07-13T14:34

2021-07-13T15:19

россия

роман вильфанд

гидрометцентр

общество

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МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Очень жаркая погода ждет Европейскую часть России и Дальний Восток на следующей неделе, в Сибири же будет холодно, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд."Распределение аномалий температуры на ближайшую неделю. Очень жаркая погода. Не просто красным, а махрово-красным цветом окрашена территория Европейской части России. На восемь-девять градусов температура выше нормы. На Дальнем Востоке температура тоже очень высокая, причем не только на юге, но и на севере", — сказал он на пресс-конференции.Метеоролог отметил, что в Западной Сибири, на востоке Уральского федерального округа и на западе Красноярского края будет достаточно заметный "мешок холода". Там температура будет ниже нормы на четыре-шесть градусов.Вильфанд добавил, что, по предварительным прогнозам, вторая половина июля и август также останутся жаркими, однако возможны колебания температур.С начала лета в России сменились несколько температурных рекордов, а среднемесячный показатель за июнь в Москве оказалась на 3,2 градуса выше нормы.

https://ria.ru/20210712/zhara-1740979029.html

россия

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россия, роман вильфанд, гидрометцентр, общество