https://ria.ru/20210713/pogoda-1741089287.html
Россиянам пообещали "махровую" жару и "мешки холода" на следующей неделе
Россиянам пообещали "махровую" жару и "мешки холода" на следующей неделе - РИА Новости, 13.07.2021
Россиянам пообещали "махровую" жару и "мешки холода" на следующей неделе
Очень жаркая погода ждет Европейскую часть России и Дальний Восток на следующей неделе, в Сибири же будет холодно, сообщил научный руководитель Гидрометцентра... РИА Новости, 13.07.2021
2021-07-13T14:34
2021-07-13T14:34
2021-07-13T15:19
россия
роман вильфанд
гидрометцентр
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/06/15/1737866267_0:55:3077:1786_1920x0_80_0_0_1c859bea47f19dd57457a5c39197bd2e.jpg
МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Очень жаркая погода ждет Европейскую часть России и Дальний Восток на следующей неделе, в Сибири же будет холодно, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд."Распределение аномалий температуры на ближайшую неделю. Очень жаркая погода. Не просто красным, а махрово-красным цветом окрашена территория Европейской части России. На восемь-девять градусов температура выше нормы. На Дальнем Востоке температура тоже очень высокая, причем не только на юге, но и на севере", — сказал он на пресс-конференции.Метеоролог отметил, что в Западной Сибири, на востоке Уральского федерального округа и на западе Красноярского края будет достаточно заметный "мешок холода". Там температура будет ниже нормы на четыре-шесть градусов.Вильфанд добавил, что, по предварительным прогнозам, вторая половина июля и август также останутся жаркими, однако возможны колебания температур.С начала лета в России сменились несколько температурных рекордов, а среднемесячный показатель за июнь в Москве оказалась на 3,2 градуса выше нормы.
https://ria.ru/20210712/zhara-1740979029.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/06/15/1737866267_348:0:3077:2047_1920x0_80_0_0_a6517ee7d7c0917b101375fb5e26a9a7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, роман вильфанд, гидрометцентр, общество
Россиянам пообещали "махровую" жару и "мешки холода" на следующей неделе
14:34 13.07.2021 (обновлено: 15:19 13.07.2021)
Вильфанд пообещал жителям Европейской России "махровую" жару, а сибирякам — "мешки холода"