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Вильфанд заявил об увеличении числа опасных природных явлений в России
Вильфанд заявил об увеличении числа опасных природных явлений в России - РИА Новости, 13.07.2021
Вильфанд заявил об увеличении числа опасных природных явлений в России
Количество опасных природных явлений в России за шесть месяцев 2021 года повысилось на 18% по сравнению с первым полугодием 2020-го, сообщил научный... РИА Новости, 13.07.2021
2021-07-13T13:59
2021-07-13T14:16
россия
роман вильфанд
гидрометцентр
федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (росгидромет)
общество
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МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Количество опасных природных явлений в России за шесть месяцев 2021 года повысилось на 18% по сравнению с первым полугодием 2020-го, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.Под опасными понимаются метеорологические и гидрометеорологические ситуации, которые угрожают здоровью и жизни людей, нарушают работу отраслей экономики, крупных хозяйственных субъектов.Сюда могут входить мощные ливни и снег, шквалистые усиления ветра, жара и очень сильные холода.Так, по словам Вильфанда, в этом году синоптики зафиксировали 574 таких явления, а в минувшем — 487. Как сообщал ранее Росгидромет, всего в 2020 году на территории России произошла тысяча опасных природных явлений, из которых 372 нанесли значительный ущерб экономике и населению. В 2019 году — 903 и 346 соответственно.
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россия, роман вильфанд, гидрометцентр, федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (росгидромет), общество
Вильфанд заявил об увеличении числа опасных природных явлений в России
13:59 13.07.2021 (обновлено: 14:16 13.07.2021)
 
© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в фотобанкВышедшая из берегов река Кепша в Сочи
Вышедшая из берегов река Кепша в Сочи - РИА Новости, 1920, 13.07.2021
© РИА Новости / Артур Лебедев
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Вильфанд заявил, что опасных природных явлений в России за полгода стало больше на 18%

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МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Количество опасных природных явлений в России за шесть месяцев 2021 года повысилось на 18% по сравнению с первым полугодием 2020-го, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Под опасными понимаются метеорологические и гидрометеорологические ситуации, которые угрожают здоровью и жизни людей, нарушают работу отраслей экономики, крупных хозяйственных субъектов.
Сюда могут входить мощные ливни и снег, шквалистые усиления ветра, жара и очень сильные холода.
Так, по словам Вильфанда, в этом году синоптики зафиксировали 574 таких явления, а в минувшем — 487.
Как сообщал ранее Росгидромет, всего в 2020 году на территории России произошла тысяча опасных природных явлений, из которых 372 нанесли значительный ущерб экономике и населению. В 2019 году — 903 и 346 соответственно.
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РоссияРоман ВильфандГидрометцентрФедеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет)Общество
 
 
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