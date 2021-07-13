https://ria.ru/20210713/pogoda-1741081792.html

Вильфанд заявил об увеличении числа опасных природных явлений в России

Вильфанд заявил об увеличении числа опасных природных явлений в России - РИА Новости, 13.07.2021

Вильфанд заявил об увеличении числа опасных природных явлений в России

Количество опасных природных явлений в России за шесть месяцев 2021 года повысилось на 18% по сравнению с первым полугодием 2020-го, сообщил научный... РИА Новости, 13.07.2021

2021-07-13T13:59

2021-07-13T13:59

2021-07-13T14:16

россия

роман вильфанд

гидрометцентр

федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (росгидромет)

общество

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МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Количество опасных природных явлений в России за шесть месяцев 2021 года повысилось на 18% по сравнению с первым полугодием 2020-го, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.Под опасными понимаются метеорологические и гидрометеорологические ситуации, которые угрожают здоровью и жизни людей, нарушают работу отраслей экономики, крупных хозяйственных субъектов.Сюда могут входить мощные ливни и снег, шквалистые усиления ветра, жара и очень сильные холода.Так, по словам Вильфанда, в этом году синоптики зафиксировали 574 таких явления, а в минувшем — 487. Как сообщал ранее Росгидромет, всего в 2020 году на территории России произошла тысяча опасных природных явлений, из которых 372 нанесли значительный ущерб экономике и населению. В 2019 году — 903 и 346 соответственно.

https://ria.ru/20210701/pogoda-1739338174.html

россия

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россия, роман вильфанд, гидрометцентр, федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (росгидромет), общество