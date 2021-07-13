https://ria.ru/20210713/pogoda-1741081792.html
Вильфанд заявил об увеличении числа опасных природных явлений в России
Вильфанд заявил об увеличении числа опасных природных явлений в России - РИА Новости, 13.07.2021
Вильфанд заявил об увеличении числа опасных природных явлений в России
Количество опасных природных явлений в России за шесть месяцев 2021 года повысилось на 18% по сравнению с первым полугодием 2020-го, сообщил научный... РИА Новости, 13.07.2021
2021-07-13T13:59
2021-07-13T13:59
2021-07-13T14:16
россия
роман вильфанд
гидрометцентр
федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (росгидромет)
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/07/05/1740006300_0:159:3078:1890_1920x0_80_0_0_24005ad5ae754d4ad960233c0ec4cbcd.jpg
МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Количество опасных природных явлений в России за шесть месяцев 2021 года повысилось на 18% по сравнению с первым полугодием 2020-го, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.Под опасными понимаются метеорологические и гидрометеорологические ситуации, которые угрожают здоровью и жизни людей, нарушают работу отраслей экономики, крупных хозяйственных субъектов.Сюда могут входить мощные ливни и снег, шквалистые усиления ветра, жара и очень сильные холода.Так, по словам Вильфанда, в этом году синоптики зафиксировали 574 таких явления, а в минувшем — 487. Как сообщал ранее Росгидромет, всего в 2020 году на территории России произошла тысяча опасных природных явлений, из которых 372 нанесли значительный ущерб экономике и населению. В 2019 году — 903 и 346 соответственно.
https://ria.ru/20210701/pogoda-1739338174.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/07/05/1740006300_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_0a65d4e5572a4763bb77f4b71aabfc2d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, роман вильфанд, гидрометцентр, федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (росгидромет), общество
Вильфанд заявил об увеличении числа опасных природных явлений в России
13:59 13.07.2021 (обновлено: 14:16 13.07.2021)
Вильфанд заявил, что опасных природных явлений в России за полгода стало больше на 18%