https://ria.ru/20210713/pogoda-1741029427.html
В Москве объявили оранжевый уровень погодной опасности
В Москве объявили оранжевый уровень погодной опасности - РИА Новости, 13.07.2021
В Москве объявили оранжевый уровень погодной опасности
Гидрометцентр объявил во вторник оранжевый уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье из-за жары, следует из данных прогностической карты на сайте... РИА Новости, 13.07.2021
2021-07-13T09:34
2021-07-13T09:34
2021-07-13T09:34
гидрометцентр
москва
московская область (подмосковье)
общество
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Гидрометцентр объявил во вторник оранжевый уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье из-за жары, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения."Оранжевый - погода опасна. Имеется вероятность стихийных бедствий, нанесения ущерба", - говорится в сообщении.Отмечается, что жителей Москвы и Подмосковья ждет аномально жаркая погода, с температурой выше нормы на семь и более градусов. Предупреждение в столице действует с 10 часов 13 июля до 10 часов 15 июля, в области - до 9 часов 15 июля.Кроме того, в Москве и Подмосковье из-за пожароопасности до 21.00 среды действует желтый уровень погодной опасности. Подчеркивается, что в области пожароопасность четвертого класса.
https://ria.ru/20210704/pogoda-1739797678.html
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москва
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гидрометцентр, москва, московская область (подмосковье), общество
В Москве объявили оранжевый уровень погодной опасности
Гидрометцентр объявил оранжевый уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье из-за жары