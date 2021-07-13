Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210713/pogoda-1741029427.html
В Москве объявили оранжевый уровень погодной опасности
В Москве объявили оранжевый уровень погодной опасности - РИА Новости, 13.07.2021
В Москве объявили оранжевый уровень погодной опасности
Гидрометцентр объявил во вторник оранжевый уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье из-за жары, следует из данных прогностической карты на сайте... РИА Новости, 13.07.2021
2021-07-13T09:34
2021-07-13T09:34
гидрометцентр
москва
московская область (подмосковье)
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/07/05/1739981655_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_651bd01a1277ced70d0f9a50daa3aee7.jpg
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Гидрометцентр объявил во вторник оранжевый уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье из-за жары, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения."Оранжевый - погода опасна. Имеется вероятность стихийных бедствий, нанесения ущерба", - говорится в сообщении.Отмечается, что жителей Москвы и Подмосковья ждет аномально жаркая погода, с температурой выше нормы на семь и более градусов. Предупреждение в столице действует с 10 часов 13 июля до 10 часов 15 июля, в области - до 9 часов 15 июля.Кроме того, в Москве и Подмосковье из-за пожароопасности до 21.00 среды действует желтый уровень погодной опасности. Подчеркивается, что в области пожароопасность четвертого класса.
https://ria.ru/20210704/pogoda-1739797678.html
https://ria.ru/20210701/pogoda-1739408175.html
москва
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/07/05/1739981655_319:0:3050:2048_1920x0_80_0_0_320e4c0e2325c0688cc33235cd56436f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
гидрометцентр, москва, московская область (подмосковье), общество
В Москве объявили оранжевый уровень погодной опасности
09:34 13.07.2021
 
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкНавигация на Москве-реке
Навигация на Москве-реке - РИА Новости, 1920, 13.07.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк

Гидрометцентр объявил оранжевый уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье из-за жары

Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Гидрометцентр объявил во вторник оранжевый уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье из-за жары, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения.
"Оранжевый - погода опасна. Имеется вероятность стихийных бедствий, нанесения ущерба", - говорится в сообщении.
Молодые люди идут по Крымском мосту в Москве - РИА Новости, 1920, 04.07.2021
4 июля, 11:08
Жителям Центральной России пообещали погоду "миллион на миллион"
Отмечается, что жителей Москвы и Подмосковья ждет аномально жаркая погода, с температурой выше нормы на семь и более градусов. Предупреждение в столице действует с 10 часов 13 июля до 10 часов 15 июля, в области - до 9 часов 15 июля.
Кроме того, в Москве и Подмосковье из-за пожароопасности до 21.00 среды действует желтый уровень погодной опасности. Подчеркивается, что в области пожароопасность четвертого класса.
Жаркая погода - РИА Новости, 1920, 01.07.2021
1 июля, 14:08
Синоптики рассказали о погоде в июле
 
ГидрометцентрМоскваМосковская область (Подмосковье)Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:16Адвокат: россиянину Дудникову в Минске продлили содержание под стражей
16:15Дептранс Москвы опроверг данные об увольнении сотрудников с медотводом
16:14В Туве ввели ограничения из-за коронавируса
16:12Власти Москвы назвали актуальный процент летальности от COVID-19
16:11Названа дата первых рейсов в Хургаду и Харм-эш-Шейх из России
16:07В Барнауле погиб человек в результате драки
16:07Спрос на туры по России за неделю сократился на 23 процента
16:04В Дагестане проверяют данные о падении двух девушек с качелей в обрыв
16:02В ЛНР заявили, что Киев прекратил подачу воды с одной из станций
16:01В Армении заявили о преследованиях сторонников экс-президента Кочаряна
15:58Немецкий бундесвер запустил работу "космического" штаба
15:55Защита Бабарико готовит жалобу на приговор Верховного суда Белоруссии
15:53В ДНР квалифицировали обстрел Горловки как теракт
15:48Су-30 сопроводил самолет-разведчик США над Черным морем
15:45Избранный президент Ирана Раиси начал борьбу с коррупцией в стране
15:45Судья ЕСПЧ от России рассказал, зачем носит маску после вакцинации
15:45Мужчине, угрожавшему выбросить сына с балкона, грозит до 10 лет колонии 0:28
15:43Участников массовой драки в Москве выдворят из России
15:39Врачи объяснили, почему после прививки от COVID-19 может болеть рука
15:36В Москве побит температурный рекорд 85-летней давности
Лента новостейМолния