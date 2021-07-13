https://ria.ru/20210713/pogoda-1741029427.html

В Москве объявили оранжевый уровень погодной опасности

В Москве объявили оранжевый уровень погодной опасности - РИА Новости, 13.07.2021

В Москве объявили оранжевый уровень погодной опасности

Гидрометцентр объявил во вторник оранжевый уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье из-за жары, следует из данных прогностической карты на сайте... РИА Новости, 13.07.2021

2021-07-13T09:34

2021-07-13T09:34

2021-07-13T09:34

гидрометцентр

москва

московская область (подмосковье)

общество

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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Гидрометцентр объявил во вторник оранжевый уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье из-за жары, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения."Оранжевый - погода опасна. Имеется вероятность стихийных бедствий, нанесения ущерба", - говорится в сообщении.Отмечается, что жителей Москвы и Подмосковья ждет аномально жаркая погода, с температурой выше нормы на семь и более градусов. Предупреждение в столице действует с 10 часов 13 июля до 10 часов 15 июля, в области - до 9 часов 15 июля.Кроме того, в Москве и Подмосковье из-за пожароопасности до 21.00 среды действует желтый уровень погодной опасности. Подчеркивается, что в области пожароопасность четвертого класса.

https://ria.ru/20210704/pogoda-1739797678.html

https://ria.ru/20210701/pogoda-1739408175.html

москва

московская область (подмосковье)

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гидрометцентр, москва, московская область (подмосковье), общество