https://ria.ru/20210713/podmoskovya-1741046562.html

Власти Подмосковья рассказали о высокой загрузке гостиниц в регионе

Власти Подмосковья рассказали о высокой загрузке гостиниц в регионе - РИА Новости, 13.07.2021

Власти Подмосковья рассказали о высокой загрузке гостиниц в регионе

Загрузка гостиничного комплекса на территории Московской области, несмотря на пандемию коронавирусной инфекции, приближается к отметке 100%, говорится в... РИА Новости, 13.07.2021

2021-07-13T11:34

2021-07-13T11:34

2021-07-13T11:34

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 13 июл – РИА Новости. Загрузка гостиничного комплекса на территории Московской области, несмотря на пандемию коронавирусной инфекции, приближается к отметке 100%, говорится в сообщении пресс-службы министерства по туризму Подмосковья.Согласно данным пресс-службы, всего на территории Подмосковья официально зарегистрированы около 900 гостиниц, из которых классифицированы 658. К категории "пять звезд" относятся 15 гостиниц, "четыре звезды" - 103, "три звезды" - 187, "две звезды" - 47, "одна звезда" - 18, без звезд — 288."Московская область открыта для туристов. Это подтверждает динамика бронирования отелей в этом сезоне: загрузка до конца лета достигает почти 100%. В сентябре мы ожидаем рост спроса на 20% по отношению к аналогичным датам прошлого года", - приводятся слова исполняющего обязанности главы ведомства Алексея Шимко.Он добавил, что в случае бронирования отеля на срок более трех дней возможно только при наличии документов, подтверждающих отсутствие Covid-19 либо справки о перенесенном заболевании. Отдыхать в отелях Подмосковья смогут и полностью вакцинированные гости, а также туристы с отрицательными результатами ПЦР-теста.

https://ria.ru/20210712/mosoblarkhitektura-1740988140.html

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

московская область (подмосковье)