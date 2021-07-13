https://ria.ru/20210713/podmoskovya-1741046562.html
Власти Подмосковья рассказали о высокой загрузке гостиниц в регионе
Власти Подмосковья рассказали о высокой загрузке гостиниц в регионе - РИА Новости, 13.07.2021
Власти Подмосковья рассказали о высокой загрузке гостиниц в регионе
Загрузка гостиничного комплекса на территории Московской области, несмотря на пандемию коронавирусной инфекции, приближается к отметке 100%, говорится в... РИА Новости, 13.07.2021
2021-07-13T11:34
2021-07-13T11:34
2021-07-13T11:34
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/17793/24/177932400_0:224:3704:2308_1920x0_80_0_0_8d1e96ac6ce777a7f3a36e32effb93c9.jpg
МОСКВА, 13 июл – РИА Новости. Загрузка гостиничного комплекса на территории Московской области, несмотря на пандемию коронавирусной инфекции, приближается к отметке 100%, говорится в сообщении пресс-службы министерства по туризму Подмосковья.Согласно данным пресс-службы, всего на территории Подмосковья официально зарегистрированы около 900 гостиниц, из которых классифицированы 658. К категории "пять звезд" относятся 15 гостиниц, "четыре звезды" - 103, "три звезды" - 187, "две звезды" - 47, "одна звезда" - 18, без звезд — 288."Московская область открыта для туристов. Это подтверждает динамика бронирования отелей в этом сезоне: загрузка до конца лета достигает почти 100%. В сентябре мы ожидаем рост спроса на 20% по отношению к аналогичным датам прошлого года", - приводятся слова исполняющего обязанности главы ведомства Алексея Шимко.Он добавил, что в случае бронирования отеля на срок более трех дней возможно только при наличии документов, подтверждающих отсутствие Covid-19 либо справки о перенесенном заболевании. Отдыхать в отелях Подмосковья смогут и полностью вакцинированные гости, а также туристы с отрицательными результатами ПЦР-теста.
https://ria.ru/20210712/mosoblarkhitektura-1740988140.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/17793/24/177932400_164:0:3540:2532_1920x0_80_0_0_7187754ecd6b317239dd23895caaed50.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье)
МОСКВА, 13 июл – РИА Новости. Загрузка гостиничного комплекса на территории Московской области, несмотря на пандемию коронавирусной инфекции, приближается к отметке 100%, говорится в сообщении пресс-службы министерства по туризму Подмосковья.
Согласно данным пресс-службы, всего на территории Подмосковья
официально зарегистрированы около 900 гостиниц, из которых классифицированы 658. К категории "пять звезд" относятся 15 гостиниц, "четыре звезды" - 103, "три звезды" - 187, "две звезды" - 47, "одна звезда" - 18, без звезд — 288.
"Московская область открыта для туристов. Это подтверждает динамика бронирования отелей в этом сезоне: загрузка до конца лета достигает почти 100%. В сентябре мы ожидаем рост спроса на 20% по отношению к аналогичным датам прошлого года", - приводятся слова исполняющего обязанности главы ведомства Алексея Шимко.
Он добавил, что в случае бронирования отеля на срок более трех дней возможно только при наличии документов, подтверждающих отсутствие Covid-19 либо справки о перенесенном заболевании. Отдыхать в отелях Подмосковья смогут и полностью вакцинированные гости, а также туристы с отрицательными результатами ПЦР-теста.
"Кроме того мы отмечаем большой спрос на краткосрочную аренду коттеджей и частных домов", - добавил Шимко.