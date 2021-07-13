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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20210713/podmoskovya-1741046562.html
Власти Подмосковья рассказали о высокой загрузке гостиниц в регионе
Власти Подмосковья рассказали о высокой загрузке гостиниц в регионе - РИА Новости, 13.07.2021
Власти Подмосковья рассказали о высокой загрузке гостиниц в регионе
Загрузка гостиничного комплекса на территории Московской области, несмотря на пандемию коронавирусной инфекции, приближается к отметке 100%, говорится в... РИА Новости, 13.07.2021
2021-07-13T11:34
2021-07-13T11:34
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 13 июл – РИА Новости. Загрузка гостиничного комплекса на территории Московской области, несмотря на пандемию коронавирусной инфекции, приближается к отметке 100%, говорится в сообщении пресс-службы министерства по туризму Подмосковья.Согласно данным пресс-службы, всего на территории Подмосковья официально зарегистрированы около 900 гостиниц, из которых классифицированы 658. К категории "пять звезд" относятся 15 гостиниц, "четыре звезды" - 103, "три звезды" - 187, "две звезды" - 47, "одна звезда" - 18, без звезд — 288."Московская область открыта для туристов. Это подтверждает динамика бронирования отелей в этом сезоне: загрузка до конца лета достигает почти 100%. В сентябре мы ожидаем рост спроса на 20% по отношению к аналогичным датам прошлого года", - приводятся слова исполняющего обязанности главы ведомства Алексея Шимко.Он добавил, что в случае бронирования отеля на срок более трех дней возможно только при наличии документов, подтверждающих отсутствие Covid-19 либо справки о перенесенном заболевании. Отдыхать в отелях Подмосковья смогут и полностью вакцинированные гости, а также туристы с отрицательными результатами ПЦР-теста.
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московская область (подмосковье)

Власти Подмосковья рассказали о высокой загрузке гостиниц в регионе

11:34 13.07.2021
 
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Отдых горожан в Подмосковье - РИА Новости, 1920, 13.07.2021
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 13 июл – РИА Новости. Загрузка гостиничного комплекса на территории Московской области, несмотря на пандемию коронавирусной инфекции, приближается к отметке 100%, говорится в сообщении пресс-службы министерства по туризму Подмосковья.
Согласно данным пресс-службы, всего на территории Подмосковья официально зарегистрированы около 900 гостиниц, из которых классифицированы 658. К категории "пять звезд" относятся 15 гостиниц, "четыре звезды" - 103, "три звезды" - 187, "две звезды" - 47, "одна звезда" - 18, без звезд — 288.
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"Московская область открыта для туристов. Это подтверждает динамика бронирования отелей в этом сезоне: загрузка до конца лета достигает почти 100%. В сентябре мы ожидаем рост спроса на 20% по отношению к аналогичным датам прошлого года", - приводятся слова исполняющего обязанности главы ведомства Алексея Шимко.
Он добавил, что в случае бронирования отеля на срок более трех дней возможно только при наличии документов, подтверждающих отсутствие Covid-19 либо справки о перенесенном заболевании. Отдыхать в отелях Подмосковья смогут и полностью вакцинированные гости, а также туристы с отрицательными результатами ПЦР-теста.
"Кроме того мы отмечаем большой спрос на краткосрочную аренду коттеджей и частных домов", - добавил Шимко.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
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