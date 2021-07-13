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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20210713/podderzhka-1741116602.html
Подмосковные власти поддержали врачей области
Подмосковные власти поддержали врачей области - РИА Новости, 13.07.2021
Подмосковные власти поддержали врачей области
Подмосковные врачи могут получить земельные участки для строительства дома, соответствующий закон подписал губернатор области Андрей Воробьев, сообщает... РИА Новости, 13.07.2021
2021-07-13T16:41
2021-07-13T16:41
новости подмосковья
минмособлимущество
андрей воробьев
москва
московская область (подмосковье)
общество
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МОСКВА, 13 июл – РИА новости. Подмосковные врачи могут получить земельные участки для строительства дома, соответствующий закон подписал губернатор области Андрей Воробьев, сообщает пресс-служба правительства Московской области."Законом определены специальности и городские округа, в которых врачи государственных учреждений Московской области, стаж которых не менее 3 лет, могут получить участок для индивидуального жилищного строительства или личного подсобного хозяйства. Закон разработан Минмособлимуществом для того, чтобы поощрить и удержать высококвалифицированные кадры областного здравоохранения, а также помочь им решить жилищный вопрос. Это еще одна льгота для врачей" — сказала министр имущественных отношений региона Наталья Адигамова. Размеры земельного участка — в среднем 10-15 соток. Он будет предоставлен в безвозмездное пользование. Если в течение 6 лет на участке появится объект капстроительства, пользователи смогут получить землю в собственность.После регистрации дома у них появляются некоторые преимущества. К примеру — налоговый вычет за 50 квадратных метров. А если собственник относится к льготным категориям граждан и имеет несколько объектов недвижимости одного вида, то он полностью освобождается от уплаты налога на один объект каждого вида. Это может быть квартира или комната, жилой дом, гараж или машино-место, а также хозяйственное строение до 50 квадратных метров, расположенное на участке для ведения садоводства, ЛПХ или ИЖС.
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минмособлимущество, андрей воробьев, москва, московская область (подмосковье), общество

Подмосковные власти поддержали врачей области

16:41 13.07.2021
 
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкДачный отдых москвичей
Дачный отдых москвичей - РИА Новости, 1920, 13.07.2021
© РИА Новости / Владимир Песня
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МОСКВА, 13 июл – РИА новости. Подмосковные врачи могут получить земельные участки для строительства дома, соответствующий закон подписал губернатор области Андрей Воробьев, сообщает пресс-служба правительства Московской области.
"Законом определены специальности и городские округа, в которых врачи государственных учреждений Московской области, стаж которых не менее 3 лет, могут получить участок для индивидуального жилищного строительства или личного подсобного хозяйства. Закон разработан Минмособлимуществом для того, чтобы поощрить и удержать высококвалифицированные кадры областного здравоохранения, а также помочь им решить жилищный вопрос. Это еще одна льгота для врачей" — сказала министр имущественных отношений региона Наталья Адигамова.
Размеры земельного участка — в среднем 10-15 соток. Он будет предоставлен в безвозмездное пользование. Если в течение 6 лет на участке появится объект капстроительства, пользователи смогут получить землю в собственность.
После регистрации дома у них появляются некоторые преимущества. К примеру — налоговый вычет за 50 квадратных метров. А если собственник относится к льготным категориям граждан и имеет несколько объектов недвижимости одного вида, то он полностью освобождается от уплаты налога на один объект каждого вида. Это может быть квартира или комната, жилой дом, гараж или машино-место, а также хозяйственное строение до 50 квадратных метров, расположенное на участке для ведения садоводства, ЛПХ или ИЖС.
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Новости ПодмосковьяМинмособлимуществоАндрей ВоробьевМоскваМосковская область (Подмосковье)Общество
 
 
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