https://ria.ru/20210713/podderzhka-1741116602.html

Подмосковные власти поддержали врачей области

Подмосковные власти поддержали врачей области - РИА Новости, 13.07.2021

Подмосковные власти поддержали врачей области

Подмосковные врачи могут получить земельные участки для строительства дома, соответствующий закон подписал губернатор области Андрей Воробьев, сообщает... РИА Новости, 13.07.2021

2021-07-13T16:41

2021-07-13T16:41

2021-07-13T16:41

новости подмосковья

минмособлимущество

андрей воробьев

москва

московская область (подмосковье)

общество

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МОСКВА, 13 июл – РИА новости. Подмосковные врачи могут получить земельные участки для строительства дома, соответствующий закон подписал губернатор области Андрей Воробьев, сообщает пресс-служба правительства Московской области."Законом определены специальности и городские округа, в которых врачи государственных учреждений Московской области, стаж которых не менее 3 лет, могут получить участок для индивидуального жилищного строительства или личного подсобного хозяйства. Закон разработан Минмособлимуществом для того, чтобы поощрить и удержать высококвалифицированные кадры областного здравоохранения, а также помочь им решить жилищный вопрос. Это еще одна льгота для врачей" — сказала министр имущественных отношений региона Наталья Адигамова. Размеры земельного участка — в среднем 10-15 соток. Он будет предоставлен в безвозмездное пользование. Если в течение 6 лет на участке появится объект капстроительства, пользователи смогут получить землю в собственность.После регистрации дома у них появляются некоторые преимущества. К примеру — налоговый вычет за 50 квадратных метров. А если собственник относится к льготным категориям граждан и имеет несколько объектов недвижимости одного вида, то он полностью освобождается от уплаты налога на один объект каждого вида. Это может быть квартира или комната, жилой дом, гараж или машино-место, а также хозяйственное строение до 50 квадратных метров, расположенное на участке для ведения садоводства, ЛПХ или ИЖС.

https://ria.ru/20210713/podmoskovya-1741046562.html

москва

московская область (подмосковье)

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минмособлимущество, андрей воробьев, москва, московская область (подмосковье), общество