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В МИД заявили о поддержке усилий Гаваны по нормализации обстановки
В МИД заявили о поддержке усилий Гаваны по нормализации обстановки - РИА Новости, 13.07.2021
В МИД заявили о поддержке усилий Гаваны по нормализации обстановки
Замглавы МИД РФ Сергей Рябков и посол Кубы в РФ в Москве Хулио Гармендия Пенья в ходе встречи во вторник выразили уверенность в скорейшей нормализации... РИА Новости, 13.07.2021
2021-07-13T14:00
2021-07-13T14:00
россия
здоровье - общество
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сергей рябков
москва
куба
в мире
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков и посол Кубы в РФ в Москве Хулио Гармендия Пенья в ходе встречи во вторник выразили уверенность в скорейшей нормализации обстановки на Кубе, Москва поддерживает усилия Гаваны в этом направлении, сообщил МИД РФ."Выражена обоюдная уверенность в скорейшей нормализации обстановки. Подчеркнута недопустимость вмешательства извне и иных деструктивных действий, которые чреваты дестабилизацией на Кубе", - говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.Стороны также обсуждали актуальные вопросы российско-кубинского двустороннего взаимодействия. Посол дал комментарии по развитию ситуации на Кубе и вокруг нее, а также мерам, предпринимаемым кубинским правительством по обеспечению общественного порядка в стране."С российской стороны заявлено о солидарности с руководством и народом Кубы, всемерной поддержке усилий по скорейшему возвращению ситуации в нормальное русло", - сообщил МИД.Первые за многие годы многолюдные протесты прошли на Кубе в воскресенье, судя по видео с маршей, которые публикуют в соцсетях, в них участвовали тысячи человек. Среди требований протестующих - "проведение свободных выборов" и решение социальных проблем. По информации местных СМИ, протесты и скопления людей были отмечены в восьми городах острова, включая Гавану.
https://ria.ru/20210712/kuba-1740997794.html
https://ria.ru/20210712/kuba-1740873187.html
россия
москва
куба
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россия, здоровье - общество, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей рябков, москва, куба, в мире
В МИД заявили о поддержке усилий Гаваны по нормализации обстановки
14:00 13.07.2021
 
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЗдание министерства иностранных дел РФ
Здание министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 13.07.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Замглавы МИД Рябков заявил, что Москва поддерживает усилия Гаваны по нормализации обстановки

Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков и посол Кубы в РФ в Москве Хулио Гармендия Пенья в ходе встречи во вторник выразили уверенность в скорейшей нормализации обстановки на Кубе, Москва поддерживает усилия Гаваны в этом направлении, сообщил МИД РФ.
"Выражена обоюдная уверенность в скорейшей нормализации обстановки. Подчеркнута недопустимость вмешательства извне и иных деструктивных действий, которые чреваты дестабилизацией на Кубе", - говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.
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Стороны также обсуждали актуальные вопросы российско-кубинского двустороннего взаимодействия. Посол дал комментарии по развитию ситуации на Кубе и вокруг нее, а также мерам, предпринимаемым кубинским правительством по обеспечению общественного порядка в стране.
"С российской стороны заявлено о солидарности с руководством и народом Кубы, всемерной поддержке усилий по скорейшему возвращению ситуации в нормальное русло", - сообщил МИД.
Первые за многие годы многолюдные протесты прошли на Кубе в воскресенье, судя по видео с маршей, которые публикуют в соцсетях, в них участвовали тысячи человек. Среди требований протестующих - "проведение свободных выборов" и решение социальных проблем. По информации местных СМИ, протесты и скопления людей были отмечены в восьми городах острова, включая Гавану.
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