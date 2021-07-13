https://ria.ru/20210713/podderzhka-1741082235.html

В МИД заявили о поддержке усилий Гаваны по нормализации обстановки

В МИД заявили о поддержке усилий Гаваны по нормализации обстановки - РИА Новости, 13.07.2021

В МИД заявили о поддержке усилий Гаваны по нормализации обстановки

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков и посол Кубы в РФ в Москве Хулио Гармендия Пенья в ходе встречи во вторник выразили уверенность в скорейшей нормализации... РИА Новости, 13.07.2021

2021-07-13T14:00

2021-07-13T14:00

2021-07-13T14:00

россия

здоровье - общество

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

сергей рябков

москва

куба

в мире

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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков и посол Кубы в РФ в Москве Хулио Гармендия Пенья в ходе встречи во вторник выразили уверенность в скорейшей нормализации обстановки на Кубе, Москва поддерживает усилия Гаваны в этом направлении, сообщил МИД РФ."Выражена обоюдная уверенность в скорейшей нормализации обстановки. Подчеркнута недопустимость вмешательства извне и иных деструктивных действий, которые чреваты дестабилизацией на Кубе", - говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.Стороны также обсуждали актуальные вопросы российско-кубинского двустороннего взаимодействия. Посол дал комментарии по развитию ситуации на Кубе и вокруг нее, а также мерам, предпринимаемым кубинским правительством по обеспечению общественного порядка в стране."С российской стороны заявлено о солидарности с руководством и народом Кубы, всемерной поддержке усилий по скорейшему возвращению ситуации в нормальное русло", - сообщил МИД.Первые за многие годы многолюдные протесты прошли на Кубе в воскресенье, судя по видео с маршей, которые публикуют в соцсетях, в них участвовали тысячи человек. Среди требований протестующих - "проведение свободных выборов" и решение социальных проблем. По информации местных СМИ, протесты и скопления людей были отмечены в восьми городах острова, включая Гавану.

https://ria.ru/20210712/kuba-1740997794.html

https://ria.ru/20210712/kuba-1740873187.html

россия

москва

куба

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россия, здоровье - общество, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей рябков, москва, куба, в мире