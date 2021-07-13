https://ria.ru/20210713/poddelka-1741041978.html

В Москве пресекли продажу поддельных документов о вакцинации

В Москве пресекли продажу поддельных документов о вакцинации - РИА Новости, 13.07.2021

В Москве пресекли продажу поддельных документов о вакцинации

Полицейские Москвы пресекли продажу поддельных документов о вакцинации от коронавируса и справок о медотводе от прививки, сообщается на сайте МВД Медиа. РИА Новости, 13.07.2021

2021-07-13T10:56

2021-07-13T10:56

2021-07-13T10:56

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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Полицейские Москвы пресекли продажу поддельных документов о вакцинации от коронавируса и справок о медотводе от прививки, сообщается на сайте МВД Медиа."В ходе проверочных мероприятий полицейские в сети Интернет обнаружили объявление о реализации фиктивных документов, связанных с новой коронавирусной инфекцией. Договорившись о сделке на Хорошевском шоссе, оперативники приобрели у мужчины протокол осмотра перед вакцинацией стоимостью 1400 рублей. Справка со сроком действия в 12 месяцев была заверена врачом-аллергологом одной из государственных поликлиник", - говорится в сообщенииПодчеркивается, что изъятый образец оказался поддельным, а оттиски печатей и штампов нанесены самодельно.Добавляется, что, по словам курьера, посылки с документами он получал от неизвестного человека и за деньги доставлял их клиентам. При себе у него находилось пять протоколов, 20 сертификатов о вакцинации и иные меддокументы с признаками подделки."Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 327 Уголовного кодекса РФ "Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков", - говорится в сообщении.Добавляется, что на Ленинском проспекте выявлен аналогичный факт незаконной деятельности. Полицейские приобрели ещё две поддельные справки о медотводе от прививки. Подчеркивается, что установлено, что изъятые у сбытчиков документы были произведены одним и тем же изготовителем."В настоящее время оперативники проводят мероприятия по выявлению аналогичных преступлений, а также установлению лиц, причастных к противоправному деянию. Сотрудниками органов внутренних дел будет дана правовая оценка действиям граждан, осуществлявшим перевозку и сбыт поддельных документов клиентам, и определена их причастность к совершённому противоправному деянию", - добавляется в сообщении.

https://ria.ru/20210712/bryansk-1740957981.html

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