Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210713/poddelka-1741041978.html
В Москве пресекли продажу поддельных документов о вакцинации
В Москве пресекли продажу поддельных документов о вакцинации - РИА Новости, 13.07.2021
В Москве пресекли продажу поддельных документов о вакцинации
Полицейские Москвы пресекли продажу поддельных документов о вакцинации от коронавируса и справок о медотводе от прививки, сообщается на сайте МВД Медиа. РИА Новости, 13.07.2021
2021-07-13T10:56
2021-07-13T10:56
распространение коронавируса
вакцинация россиян от covid-19
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
коронавирусы
здоровье - общество
москва
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/04/07/1727165461_0:310:2964:1977_1920x0_80_0_0_19aa2f2e0d6d18ac1a4629307c6e6b2f.jpg
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Полицейские Москвы пресекли продажу поддельных документов о вакцинации от коронавируса и справок о медотводе от прививки, сообщается на сайте МВД Медиа."В ходе проверочных мероприятий полицейские в сети Интернет обнаружили объявление о реализации фиктивных документов, связанных с новой коронавирусной инфекцией. Договорившись о сделке на Хорошевском шоссе, оперативники приобрели у мужчины протокол осмотра перед вакцинацией стоимостью 1400 рублей. Справка со сроком действия в 12 месяцев была заверена врачом-аллергологом одной из государственных поликлиник", - говорится в сообщенииПодчеркивается, что изъятый образец оказался поддельным, а оттиски печатей и штампов нанесены самодельно.Добавляется, что, по словам курьера, посылки с документами он получал от неизвестного человека и за деньги доставлял их клиентам. При себе у него находилось пять протоколов, 20 сертификатов о вакцинации и иные меддокументы с признаками подделки."Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 327 Уголовного кодекса РФ "Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков", - говорится в сообщении.Добавляется, что на Ленинском проспекте выявлен аналогичный факт незаконной деятельности. Полицейские приобрели ещё две поддельные справки о медотводе от прививки. Подчеркивается, что установлено, что изъятые у сбытчиков документы были произведены одним и тем же изготовителем."В настоящее время оперативники проводят мероприятия по выявлению аналогичных преступлений, а также установлению лиц, причастных к противоправному деянию. Сотрудниками органов внутренних дел будет дана правовая оценка действиям граждан, осуществлявшим перевозку и сбыт поддельных документов клиентам, и определена их причастность к совершённому противоправному деянию", - добавляется в сообщении.
https://ria.ru/20210712/bryansk-1740957981.html
https://ria.ru/20210708/blokirovka-1740425225.html
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/04/07/1727165461_117:0:2846:2047_1920x0_80_0_0_b7211b1a95a49eb106832be5edf04414.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, здоровье - общество, москва, происшествия
В Москве пресекли продажу поддельных документов о вакцинации
10:56 13.07.2021
 
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкСертификат о вакцинации от COVID-19
Сертификат о вакцинации от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 13.07.2021
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в фотобанк

В Москве пресекли продажу поддельных документов о вакцинации и справок о медотводе

Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Полицейские Москвы пресекли продажу поддельных документов о вакцинации от коронавируса и справок о медотводе от прививки, сообщается на сайте МВД Медиа.
"В ходе проверочных мероприятий полицейские в сети Интернет обнаружили объявление о реализации фиктивных документов, связанных с новой коронавирусной инфекцией. Договорившись о сделке на Хорошевском шоссе, оперативники приобрели у мужчины протокол осмотра перед вакцинацией стоимостью 1400 рублей. Справка со сроком действия в 12 месяцев была заверена врачом-аллергологом одной из государственных поликлиник", - говорится в сообщении
Сертификат о вакцинации от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 12.07.2021
Вчера, 16:52
В Брянской больнице выдавали сертификаты о вакцинации по подложным данным
Подчеркивается, что изъятый образец оказался поддельным, а оттиски печатей и штампов нанесены самодельно.
Добавляется, что, по словам курьера, посылки с документами он получал от неизвестного человека и за деньги доставлял их клиентам. При себе у него находилось пять протоколов, 20 сертификатов о вакцинации и иные меддокументы с признаками подделки.
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 327 Уголовного кодекса РФ "Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков", - говорится в сообщении.
Сертификат о вакцинации против коронавирусной инфекции (COVID-19) - РИА Новости, 1920, 08.07.2021
8 июля, 13:26Распространение коронавируса
В Москве заблокировали более 800 сайтов с фальшивыми COVID-сертификатами
Добавляется, что на Ленинском проспекте выявлен аналогичный факт незаконной деятельности. Полицейские приобрели ещё две поддельные справки о медотводе от прививки. Подчеркивается, что установлено, что изъятые у сбытчиков документы были произведены одним и тем же изготовителем.
"В настоящее время оперативники проводят мероприятия по выявлению аналогичных преступлений, а также установлению лиц, причастных к противоправному деянию. Сотрудниками органов внутренних дел будет дана правовая оценка действиям граждан, осуществлявшим перевозку и сбыт поддельных документов клиентам, и определена их причастность к совершённому противоправному деянию", - добавляется в сообщении.
В каких регионах России введена обязательная вакцинация
21 июня, 12:49Инфографика
В каких регионах России введена обязательная вакцинация от COVID-19
Инфографика
Посмотреть
 
Распространение коронавирусаВакцинация россиян от COVID-19Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияКоронавирусыЗдоровье - ОбществоМоскваПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:16Адвокат: россиянину Дудникову в Минске продлили содержание под стражей
16:15Дептранс Москвы опроверг данные об увольнении сотрудников с медотводом
16:14В Туве ввели ограничения из-за коронавируса
16:12Власти Москвы назвали актуальный процент летальности от COVID-19
16:11Названа дата первых рейсов в Хургаду и Харм-эш-Шейх из России
16:07В Барнауле погиб человек в результате драки
16:07Спрос на туры по России за неделю сократился на 23 процента
16:04В Дагестане проверяют данные о падении двух девушек с качелей в обрыв
16:02В ЛНР заявили, что Киев прекратил подачу воды с одной из станций
16:01В Армении заявили о преследованиях сторонников экс-президента Кочаряна
15:58Немецкий бундесвер запустил работу "космического" штаба
15:55Защита Бабарико готовит жалобу на приговор Верховного суда Белоруссии
15:53В ДНР квалифицировали обстрел Горловки как теракт
15:48Су-30 сопроводил самолет-разведчик США над Черным морем
15:45Избранный президент Ирана Раиси начал борьбу с коррупцией в стране
15:45Судья ЕСПЧ от России рассказал, зачем носит маску после вакцинации
15:45Мужчине, угрожавшему выбросить сына с балкона, грозит до 10 лет колонии 0:28
15:43Участников массовой драки в Москве выдворят из России
15:39Врачи объяснили, почему после прививки от COVID-19 может болеть рука
15:36В Москве побит температурный рекорд 85-летней давности
Лента новостейМолния