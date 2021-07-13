https://ria.ru/20210713/pobeg-1741024528.html
В Новосибирской области двое осужденных сбежали из колонии-поселения
В Новосибирской области двое осужденных сбежали из колонии-поселения - РИА Новости, 13.07.2021
В Новосибирской области двое осужденных сбежали из колонии-поселения
Сотрудники ГУФСИН и полицейские разыскивают осужденных, самовольно ушедших из-под надзора с участка колонии-поселения исправительной колонии №8 в Новосибирской... РИА Новости, 13.07.2021
2021-07-13T08:48
2021-07-13T08:48
2021-07-13T08:48
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
новосибирская область
происшествия
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НОВОСИБИРСК, 13 июл – РИА Новости. Сотрудники ГУФСИН и полицейские разыскивают осужденных, самовольно ушедших из-под надзора с участка колонии-поселения исправительной колонии №8 в Новосибирской области, сообщает ведомство."В ходе проведения плановой проверки осужденных было выявлено отсутствие осужденных Козлова Виталия Владимировича и Горлова Александра Сергеевича, отбывающих наказание на участке колонии-поселения при ФКУ ИК-8 ГУФСИН России по Новосибирской области", - говорится в сообщении.В управлении пояснили, что по закону в колониях-поселениях осужденные к лишению свободы содержатся без охраны, но под надзором администрации колонии-поселения, в часы от подъема до отбоя пользуются правом свободного передвижения в пределах колонии-поселения.С разрешения администрации колонии осужденные могут передвигаться без надзора вне колонии-поселения, но в пределах населенного пункта, на территории которого расположена колония, если это необходимо по характеру выполняемой ими работы либо в связи с обучением. Могут носить гражданскую одежду.Сотрудники ГУФСИН России по Новосибирской области и полиции разыскивают осужденных. Один из них осужден за преступления против собственности, связанные с незаконным оборотом наркотиков, второй – также за преступления против собственности.
https://ria.ru/20200923/pobeg-1577645915.html
новосибирская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), новосибирская область, происшествия
В Новосибирской области двое осужденных сбежали из колонии-поселения
Двое осужденных самовольно ушли из-под надзора из колонии-поселения в Новосибирской области
НОВОСИБИРСК, 13 июл – РИА Новости.
Сотрудники ГУФСИН и полицейские разыскивают осужденных, самовольно ушедших из-под надзора с участка колонии-поселения исправительной колонии №8 в Новосибирской области
, сообщает ведомство.
"В ходе проведения плановой проверки осужденных было выявлено отсутствие осужденных Козлова Виталия Владимировича и Горлова Александра Сергеевича, отбывающих наказание на участке колонии-поселения при ФКУ ИК-8 ГУФСИН России
по Новосибирской области", - говорится в сообщении.
В управлении пояснили, что по закону в колониях-поселениях осужденные к лишению свободы содержатся без охраны, но под надзором администрации колонии-поселения, в часы от подъема до отбоя пользуются правом свободного передвижения в пределах колонии-поселения.
С разрешения администрации колонии осужденные могут передвигаться без надзора вне колонии-поселения, но в пределах населенного пункта, на территории которого расположена колония, если это необходимо по характеру выполняемой ими работы либо в связи с обучением. Могут носить гражданскую одежду.
Сотрудники ГУФСИН России по Новосибирской области и полиции разыскивают осужденных. Один из них осужден за преступления против собственности, связанные с незаконным оборотом наркотиков, второй – также за преступления против собственности.