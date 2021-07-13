https://ria.ru/20210713/plazma-1741020463.html

Врач рассказал об эффективности плазмы вакцинированных от COVID-19

Врач рассказал об эффективности плазмы вакцинированных от COVID-19 - РИА Новости, 13.07.2021

Врач рассказал об эффективности плазмы вакцинированных от COVID-19

Плазма вакцинированных от коронавируса не менее эффективна, чем плазма переболевших, в том числе и против нового штамма, сообщил РИА Новости главный... РИА Новости, 13.07.2021

2021-07-13T07:34

2021-07-13T07:34

2021-07-13T10:42

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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Плазма вакцинированных от коронавируса не менее эффективна, чем плазма переболевших, в том числе и против нового штамма, сообщил РИА Новости главный трансфузиолог Москвы Андрей Буланов."Исследование, которое прошло с марта по май в наших стационарах, показало, что на 7 день после введения плазмы от вакцинированных доноров количество пациентов с отрицательными результатами ПЦР-теста составило 75%. При этом в группе, где использовалась плазма от переболевших доноров, этот показатель составил 50%", — рассказал Буланов.Кроме того, плазма от вакцинированных доноров на 70% чаще имеет высокий титр вируснейтрализующих антител, чем плазма от переболевших, сказал Буланов."Благодаря исследованию мы имеем возможность расширить пул доноров и пригласить на донации и привитых людей", — рассказал специалист.Буланов напомнил, что все условия по выплатам для них сохраняются такие же, как и для переболевших. Они получают дополнительно к компенсации за питание еще и 5 тысяч рублей. А при безвозмездной донации она может быть засчитана в число для получения статуса Почетного донора Москвы или России.Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил, что общее количество точек, где можно пройти вакцинацию от коронавируса, приблизилось к 13,5 тысячам.

https://ria.ru/20210526/plazma-1734288900.html

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вакцинация россиян от covid-19, андрей буланов, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, москва, общество