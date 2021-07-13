Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210713/planetariy-1741140112.html
Прокуратура проверит реконструкцию деревянного планетария в Пензе
Прокуратура проверит реконструкцию деревянного планетария в Пензе - РИА Новости, 13.07.2021
Прокуратура проверит реконструкцию деревянного планетария в Пензе
Прокуратура проверит соблюдение законодательства при реконструкции исторического здания планетария в Пензе, сообщила РИА Новости старший помощник прокурора... РИА Новости, 13.07.2021
2021-07-13T18:44
2021-07-13T19:10
олег мельниченко
пенза
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/07/0d/1741138697_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_d99b6b3eb4e7f7ce131762a045b1eb95.jpg
САРАТОВ, 13 июл - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Прокуратура проверит соблюдение законодательства при реконструкции исторического здания планетария в Пензе, сообщила РИА Новости старший помощник прокурора региона Светлана Артамонова.Ранее пензенское реготделение Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПиК) в Facebook заявило о "варварском" сносе здания единственного деревянного планетария, тогда как состояние сруба после снятия обшивки показывает необходимость "лишь локальных замен". В организации считают, что происходит "не реставрация, а уничтожение" объекта культурного наследия. На видео на канале реготделения ВООПиК в YouTube запечатлено, как экскаватор ковшом подцепляет сверху одну из стен планетария и рушит ее."По поручению прокурора области организована проверка соблюдения требований законодательства при организации и проведении работ по реконструкции объекта культурного наследия регионального значения "Обсерватория метеорологическая деревянная". В случае выявления нарушений будут приняты соответствующие меры реагирования", - сказала собеседница агентства.Здание народной обсерватории было построено в 1928 году. В годы Великой Отечественной войны в этом здании расположилась пензенская гидрометеослужба. Первый прибор для планетария был установлен в 1954 году. В 1987 году здание включили в перечень памятников истории и культуры регионального значения. В планетарии проводились экскурсии, однако деревянное строение за годы пришло в аварийное состояние, поэтому в целях безопасности с ноября 2010 года оно не эксплуатируется.Врио губернатора Олег Мельниченко в интервью РИА Новости заявлял, что на реставрацию исторического здания планетария выделяется 350 миллионов рублей.
https://ria.ru/20210219/arkhitektura-1597975980.html
https://ria.ru/20210710/melnichenko-1740614701.html
пенза
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/07/0d/1741138697_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_9cf6952eb182c4ee8bb66c4204b3d94b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
олег мельниченко, пенза
Прокуратура проверит реконструкцию деревянного планетария в Пензе
18:44 13.07.2021 (обновлено: 19:10 13.07.2021)
 
© Фото : Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры. Пензенское отделениеСнос пензенского планетария
Снос пензенского планетария - РИА Новости, 1920, 13.07.2021
© Фото : Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры. Пензенское отделение

Прокуратура проверит реконструкцию исторического здания планетария в Пензе

Читать ria.ru в
САРАТОВ, 13 июл - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Прокуратура проверит соблюдение законодательства при реконструкции исторического здания планетария в Пензе, сообщила РИА Новости старший помощник прокурора региона Светлана Артамонова.
Ранее пензенское реготделение Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПиК) в Facebook заявило о "варварском" сносе здания единственного деревянного планетария, тогда как состояние сруба после снятия обшивки показывает необходимость "лишь локальных замен". В организации считают, что происходит "не реставрация, а уничтожение" объекта культурного наследия. На видео на канале реготделения ВООПиК в YouTube запечатлено, как экскаватор ковшом подцепляет сверху одну из стен планетария и рушит ее.
"По поручению прокурора области организована проверка соблюдения требований законодательства при организации и проведении работ по реконструкции объекта культурного наследия регионального значения "Обсерватория метеорологическая деревянная". В случае выявления нарушений будут приняты соответствующие меры реагирования", - сказала собеседница агентства.
Рабочие сносят Гаванские бани - РИА Новости, 1920, 19.02.2021
19 февраля, 08:00Специальный репортаж
От Крыма до Урала. Кто стирает с лица земли историю России
Здание народной обсерватории было построено в 1928 году. В годы Великой Отечественной войны в этом здании расположилась пензенская гидрометеослужба. Первый прибор для планетария был установлен в 1954 году. В 1987 году здание включили в перечень памятников истории и культуры регионального значения. В планетарии проводились экскурсии, однако деревянное строение за годы пришло в аварийное состояние, поэтому в целях безопасности с ноября 2010 года оно не эксплуатируется.
Врио губернатора Олег Мельниченко в интервью РИА Новости заявлял, что на реставрацию исторического здания планетария выделяется 350 миллионов рублей.
Врио губернатора Пензенской области Олег Мельниченко - РИА Новости, 1920, 10.07.2021
10 июля, 10:00Пензенская область
Олег Мельниченко: Пензенская область ищет талантливых управленцев
 
Олег МельниченкоПенза
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:53В Забайкалье пострадавшие от июньских паводков начали получать выплаты
07:50На востоке Камчатки произошли еще два землетрясения
07:49В ФРГ заявили о прогрессе в переговорах по "Северному потоку — 2 " с США
07:43СМИ: сотрудники охраны убитого президента Гаити не явились на допрос
07:38У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 5,4
07:26В Туве потребовали закрыть сайт, продающий справки об отсутствии COVID-19
07:22Вышел трейлер нового проекта Pixar о девочке, превратившейся в панду
07:15Названа дата начала выплат на детей школьного возраста
07:06В МИД объяснили, почему Москва ведет контакты с талибами
07:00Жительница Приморья спасла трехлетнего мальчика из-под колес поезда
07:00Ученые впервые измерили электрическое поле Солнца
06:31Китайские корабли вошли в воды Японии около спорных островов
06:26Число жертв обрушения отеля на востоке Китая выросло до 17 человек
06:15Россия участвует в постройке погранзаставы в Таджикистане
06:02Гинцбург назвал сроки начала вакцинации подростков от COVID-19
05:19В Венесуэле заявили о связи убийства главы Гаити и покушения на Мадуро
05:12Названы продукты, которые опасно есть в жару
05:10В МИД прокомментировали информацию о россиянах в афганских тюрьмах
05:03При взрыве катера в Хабаровском крае погиб госинспектор
04:42В Британии заявили о готовности при необходимости работать с талибами
Лента новостейМолния