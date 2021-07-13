Прокуратура проверит реконструкцию деревянного планетария в Пензе
18:44 13.07.2021 (обновлено: 19:10 13.07.2021)
Прокуратура проверит реконструкцию исторического здания планетария в Пензе
САРАТОВ, 13 июл - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Прокуратура проверит соблюдение законодательства при реконструкции исторического здания планетария в Пензе, сообщила РИА Новости старший помощник прокурора региона Светлана Артамонова.
Ранее пензенское реготделение Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПиК) в Facebook заявило о "варварском" сносе здания единственного деревянного планетария, тогда как состояние сруба после снятия обшивки показывает необходимость "лишь локальных замен". В организации считают, что происходит "не реставрация, а уничтожение" объекта культурного наследия. На видео на канале реготделения ВООПиК в YouTube запечатлено, как экскаватор ковшом подцепляет сверху одну из стен планетария и рушит ее.
"По поручению прокурора области организована проверка соблюдения требований законодательства при организации и проведении работ по реконструкции объекта культурного наследия регионального значения "Обсерватория метеорологическая деревянная". В случае выявления нарушений будут приняты соответствующие меры реагирования", - сказала собеседница агентства.
Здание народной обсерватории было построено в 1928 году. В годы Великой Отечественной войны в этом здании расположилась пензенская гидрометеослужба. Первый прибор для планетария был установлен в 1954 году. В 1987 году здание включили в перечень памятников истории и культуры регионального значения. В планетарии проводились экскурсии, однако деревянное строение за годы пришло в аварийное состояние, поэтому в целях безопасности с ноября 2010 года оно не эксплуатируется.
Врио губернатора Олег Мельниченко в интервью РИА Новости заявлял, что на реставрацию исторического здания планетария выделяется 350 миллионов рублей.