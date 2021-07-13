https://ria.ru/20210713/peskov-1741149143.html

Путин и Лукашенко договорились об объемах кредитной поддержки

Путин и Лукашенко договорились об объемах кредитной поддержки - РИА Новости, 13.07.2021

Путин и Лукашенко договорились об объемах кредитной поддержки

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко договорились об объемах кредитной поддержки в связи с налоговым маневром в РФ, сообщил РИА... РИА Новости, 13.07.2021

2021-07-13T19:43

2021-07-13T19:43

2021-07-13T19:56

россия

александр лукашенко

дмитрий песков

владимир путин

белоруссия

экономика

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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко договорились об объемах кредитной поддержки в связи с налоговым маневром в РФ, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков по итогам переговоров глав двух государств.Встреча Путина и Лукашенко прошла в Санкт-Петербурге, она продолжалась более пяти часов.

россия

белоруссия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, александр лукашенко, дмитрий песков, владимир путин, белоруссия, экономика