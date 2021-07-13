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Путин и Лукашенко договорились об объемах кредитной поддержки
Путин и Лукашенко договорились об объемах кредитной поддержки - РИА Новости, 13.07.2021
Путин и Лукашенко договорились об объемах кредитной поддержки
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко договорились об объемах кредитной поддержки в связи с налоговым маневром в РФ, сообщил РИА... РИА Новости, 13.07.2021
2021-07-13T19:43
2021-07-13T19:43
2021-07-13T19:56
россия
александр лукашенко
дмитрий песков
владимир путин
белоруссия
экономика
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко договорились об объемах кредитной поддержки в связи с налоговым маневром в РФ, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков по итогам переговоров глав двух государств.Встреча Путина и Лукашенко прошла в Санкт-Петербурге, она продолжалась более пяти часов.
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россия, александр лукашенко, дмитрий песков, владимир путин, белоруссия, экономика
Путин и Лукашенко договорились об объемах кредитной поддержки
19:43 13.07.2021 (обновлено: 19:56 13.07.2021)
Путин и Лукашенко договорились об объемах кредитной поддержки