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Изображения нацистов на обложках книг недопустимы, заявил Песков
Изображения нацистов на обложках книг недопустимы, заявил Песков - РИА Новости, 13.07.2021
Изображения нацистов на обложках книг недопустимы, заявил Песков
Закон запрещает публиковать на обложках книг изображения Адольфа Гитлера и других нацистских лидеров, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 13.07.2021
2021-07-13T13:39
2021-07-13T15:29
россия
российский книжный союз
дмитрий песков
адольф гитлер
общество
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МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Закон запрещает публиковать на обложках книг изображения Адольфа Гитлера и других нацистских лидеров, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. "Если на обложке какие-то большие, крупные изображения, то понятно, что какая-то такая популяризация, естественно, абсолютно не нужна и недопустима по закону. Если речь идет о справочной информации, какие-то изображения внутри, а не на обложке, то это уже другое дело", — добавил представитель Кремля.На уточняющий вопрос, предполагалось ли законом, что на обложке не должно быть изображения Гитлера, он ответил: "Ну конечно... Зачем таких людей на обложке размещать?"На минувшей неделе Российский книжный союз опубликовал на своем сайте обращение к книжным магазинам с просьбой изъять из продажи книги с изображением Гитлера и других нацистских лидеров, литературу, которая может нарушать законы о решающей роли СССР в разгроме нацистов.Владимир Путин 1 июля подписал закон, запрещающий публичное использование выступлений и изображений нацистов, осужденных Нюрнбергским трибуналом.
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россия, российский книжный союз, дмитрий песков, адольф гитлер, общество
Изображения нацистов на обложках книг недопустимы, заявил Песков
13:39 13.07.2021 (обновлено: 15:29 13.07.2021)
 
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 13.07.2021
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Песков напомнил, что размещение изображений Гитлера на обложках книг недопустимо по закону

Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Закон запрещает публиковать на обложках книг изображения Адольфа Гитлера и других нацистских лидеров, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Если на обложке какие-то большие, крупные изображения, то понятно, что какая-то такая популяризация, естественно, абсолютно не нужна и недопустима по закону. Если речь идет о справочной информации, какие-то изображения внутри, а не на обложке, то это уже другое дело", — добавил представитель Кремля.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 01.07.2021
1 июля, 10:38
Путин подписал закон о запрете демонстрировать изображения нацистов
На уточняющий вопрос, предполагалось ли законом, что на обложке не должно быть изображения Гитлера, он ответил: "Ну конечно... Зачем таких людей на обложке размещать?"
На минувшей неделе Российский книжный союз опубликовал на своем сайте обращение к книжным магазинам с просьбой изъять из продажи книги с изображением Гитлера и других нацистских лидеров, литературу, которая может нарушать законы о решающей роли СССР в разгроме нацистов.
Владимир Путин 1 июля подписал закон, запрещающий публичное использование выступлений и изображений нацистов, осужденных Нюрнбергским трибуналом.
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РоссияРоссийский Книжный СоюзДмитрий ПесковАдольф ГитлерОбщество
 
 
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