https://ria.ru/20210713/peskov-1741078161.html

Изображения нацистов на обложках книг недопустимы, заявил Песков

Изображения нацистов на обложках книг недопустимы, заявил Песков - РИА Новости, 13.07.2021

Изображения нацистов на обложках книг недопустимы, заявил Песков

Закон запрещает публиковать на обложках книг изображения Адольфа Гитлера и других нацистских лидеров, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 13.07.2021

2021-07-13T13:39

2021-07-13T13:39

2021-07-13T15:29

россия

российский книжный союз

дмитрий песков

адольф гитлер

общество

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МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Закон запрещает публиковать на обложках книг изображения Адольфа Гитлера и других нацистских лидеров, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. "Если на обложке какие-то большие, крупные изображения, то понятно, что какая-то такая популяризация, естественно, абсолютно не нужна и недопустима по закону. Если речь идет о справочной информации, какие-то изображения внутри, а не на обложке, то это уже другое дело", — добавил представитель Кремля.На уточняющий вопрос, предполагалось ли законом, что на обложке не должно быть изображения Гитлера, он ответил: "Ну конечно... Зачем таких людей на обложке размещать?"На минувшей неделе Российский книжный союз опубликовал на своем сайте обращение к книжным магазинам с просьбой изъять из продажи книги с изображением Гитлера и других нацистских лидеров, литературу, которая может нарушать законы о решающей роли СССР в разгроме нацистов.Владимир Путин 1 июля подписал закон, запрещающий публичное использование выступлений и изображений нацистов, осужденных Нюрнбергским трибуналом.

https://ria.ru/20210701/zapret-1739361554.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210705/pesokv-1739915812.html

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россия, российский книжный союз, дмитрий песков, адольф гитлер, общество