Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210713/pentagon-1740950256.html
"Воруют эшелонами". Как "пилят" оборонные деньги в Пентагоне
"Воруют эшелонами". Как "пилят" оборонные деньги в Пентагоне - РИА Новости, 13.07.2021
"Воруют эшелонами". Как "пилят" оборонные деньги в Пентагоне
Уходя из Афганистана, США оставляют за собой полный хаос и неразбериху — талибы уже заняли большую часть сельской местности страны и готовятся осаждать крупные... РИА Новости, 13.07.2021
2021-07-13T08:00
2021-07-13T08:03
россия
парван
военно-морские силы сша
министерство обороны сша
сша
ernst & young
безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/02/1b/1599206704_0:107:3073:1836_1920x0_80_0_0_2d03a0806a549022d72dfbfeaae44b04.jpg
МОСКВА, 13 июл — РИА Новости, Андрей Коц. Уходя из Афганистана, США оставляют за собой полный хаос и неразбериху — талибы уже заняли большую часть сельской местности страны и готовятся осаждать крупные города. Миллиарды долларов, выделенные Пентагоном на обучение и оснащение афганской армии, попросту ушли в никуда. Отчасти причина этого — коррупция в американском военном ведомстве и нецелевое расходование бюджетных средств. О том, как "пилят" в Пентагоне, — в материале РИА Новости.Деньги в песокКак известно, больше всего воруют там, где больше всего денег. Американцы, обладающие крупнейшим военным бюджетом в мире, — не исключение. Год за годом Пентагон не может отчитаться за миллиарды, потраченные неизвестно на что. Сейчас специальная комиссия конгресса подсчитывает средства, израсходованные за 20 лет в Афганистане. Как показали прошлые проверки, самая долгая война в истории США превратилась для бюджета в черную дыру.Последний аудит проводили в 2019-м. Как выяснила комиссия специального генерального инспектора по восстановлению Афганистана (SIGAR), с 2008-го США построили или закупили капитальные активы в этой стране на 7,8 миллиарда долларов, причем 6,5 миллиарда предоставил Пентагон. Но около 30 процентов общей суммы — 2,4 миллиарда — попросту пропали. Закупленные на них активы либо не эксплуатировались, либо использовались не по назначению, либо их вообще бросили. А многое банально "распилили" подрядчики.К примеру, американцы профинансировали строительство полицейской академии для женщин в провинции Бамиан — почти семь миллионов долларов. Здание поставили, но ведь в Афганистане обучать женщин силовым профессиям нельзя.Крупная партия транспортных самолетов для афганских ВВС за почти полмиллиарда долларов оказалась непригодной для эксплуатации, и ее сдали на металлолом. Построенная за полмиллиона долларов больница в провинции Парван пустовала: не было мебели и оборудования, хотя деньги на это выделяли.Есть в отчете SIGAR и вовсе удивительные вещи. Так, от десяти до 43 миллионов долларов ушло на одну заправочную станцию где-то в афганской глуши. Не менее 150 миллионов потратили на строительство роскошных частных вилл для американского военного командования, хотя эти деньги должны были укрепить экономику Афганистана. Еще десятки миллионов поглотили так и не реализованные программы по модернизации промышленности, а также добыче полезных ископаемых."Грязные" тыловикиНедостроенные школы, заброшенные военные объекты, здания без электричества и внутренней отделки, дешевый асфальт на новых автомагистралях, некачественное снаряжение, обмундирование и вооружение... Как ни странно, многие институты государственной власти Афганистана по-прежнему держатся на инфраструктуре, созданной еще советскими специалистами более 30 лет назад. Даже приблизительно не подсчитать, сколько денег прикарманили нечистые на руку подрядчики, лоббисты и финансисты из Вашингтона. Но сумма как минимум девятизначная. Военный бюджет США практически никогда не соответствует реальным тратам оборонного ведомства. Так, только за 2018-й независимая проверка в Пентагоне выявила, что свыше 800 миллионов долларов израсходованы неизвестно на что. Аудитом занималась известная компания Ernst &amp; Young. Специалисты проверяли финансовую документацию управления тыла Министерства обороны и не обнаружили ни одного документа на траты в размере 465 миллионов. Также ничем не задокументированы 384 миллиона, выделенные на текущие проекты.Одно лишь управление тыла Пентагона расходует около 40 миллиардов долларов в год — это чуть меньше всего военного бюджета России. Этими средствами распоряжаются 25 тысяч сотрудников, которые совершают по 100 тысяч военных заказов в сутки. Непаханое поле для коррупции. Согласно докладу конгресса, именно в карманах тыловиков оседает внушительная часть неучтенных бюджетных денег.Больше тысячи делОбщие же суммы, выделенные Вашингтоном на национальную оборону и пропавшие бесследно, и вовсе фантастические. В 2020-м американские СМИ оценили бухгалтерскую черную дыру Пентагона в 35 триллионов долларов. По информации портала YahooFinance, именно столько военное ведомство внесло в "корректировки бухгалтерского учета". В 2018-м было поменьше — 30,7 триллиона. Разумеется, украли не все — это просто невозможно. Экономисты считают, что бухгалтерскими изменениями сознательно запутывают финансы оборонного ведомства. В эти 35 триллионов входят суммы, которые в процессе перемещения между счетами учитывали дважды, трижды и даже четырежды.Очевидно, Пентагону это крайне удобно. Непрозрачность финансов военного ведомства для общества и СМИ позволяет расходовать серьезные средства на сомнительные программы, не опасаясь контроля. Западные СМИ практически никогда не называют конкретных коррупционеров и расхитителей бюджетных денег.В 2017-м в ВМС США разразился скандал. Десятки действующих и бывших офицеров обвинили в получении взяток при реализации госзаказа, раскрытии секретной информации и различных махинациях с подрядами. Под следствие попали почти 440 человек.А всего, по данным издания Government Executive, c 2013-го по 2017-й американские суды рассмотрели более тысячи дел, связанных с мошенничеством и коррупцией в Пентагоне. Уголовному преследованию подверглись 1087 сотрудников. С ответчиков взыскали 368 миллионов долларов штрафов, 370 миллионов вернули посредством реституции, 63 миллиона — конфискацией имущества. США, несмотря на самый большой оборонный бюджет в мире, сталкиваются в военном строительстве с теми же проблемами, что и менее благополучные государства."Распил" денег, нецелевое расходование средств, неверное расставление приоритетов в финансировании — неотъемлемые атрибуты Вооруженных сил США. Просто об этом предпочитают лишний раз не вспоминать.
https://ria.ru/20210710/problema-1740761319.html
https://ria.ru/20210711/gaiti-1740829469.html
https://ria.ru/20210712/afganistan-1740911544.html
россия
парван
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/02/1b/1599206704_103:0:2832:2047_1920x0_80_0_0_3c54aa6181611bda57948ab7c4f53e10.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, парван, военно-морские силы сша, министерство обороны сша, сша, ernst & young, безопасность

"Воруют эшелонами". Как "пилят" оборонные деньги в Пентагоне

08:00 13.07.2021 (обновлено: 08:03 13.07.2021)
 
© Фото : Natalie StanleyРакета AGM-158B JASSM-ER, установленная на истребителе F-15E ВВС США
Ракета AGM-158B JASSM-ER, установленная на истребителе F-15E ВВС США - РИА Новости, 1920, 13.07.2021
© Фото : Natalie Stanley
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 июл — РИА Новости, Андрей Коц. Уходя из Афганистана, США оставляют за собой полный хаос и неразбериху — талибы уже заняли большую часть сельской местности страны и готовятся осаждать крупные города. Миллиарды долларов, выделенные Пентагоном на обучение и оснащение афганской армии, попросту ушли в никуда. Отчасти причина этого — коррупция в американском военном ведомстве и нецелевое расходование бюджетных средств. О том, как "пилят" в Пентагоне, — в материале РИА Новости.

Деньги в песок

Как известно, больше всего воруют там, где больше всего денег. Американцы, обладающие крупнейшим военным бюджетом в мире, — не исключение. Год за годом Пентагон не может отчитаться за миллиарды, потраченные неизвестно на что. Сейчас специальная комиссия конгресса подсчитывает средства, израсходованные за 20 лет в Афганистане. Как показали прошлые проверки, самая долгая война в истории США превратилась для бюджета в черную дыру.
Солдаты армии США на учениях в восточной Европе - РИА Новости, 1920, 10.07.2021
10 июля, 21:48
"Пентагон в панике". Британцы раскрыли "главную проблему" армии США
Последний аудит проводили в 2019-м. Как выяснила комиссия специального генерального инспектора по восстановлению Афганистана (SIGAR), с 2008-го США построили или закупили капитальные активы в этой стране на 7,8 миллиарда долларов, причем 6,5 миллиарда предоставил Пентагон. Но около 30 процентов общей суммы — 2,4 миллиарда — попросту пропали. Закупленные на них активы либо не эксплуатировались, либо использовались не по назначению, либо их вообще бросили. А многое банально "распилили" подрядчики.
К примеру, американцы профинансировали строительство полицейской академии для женщин в провинции Бамиан — почти семь миллионов долларов. Здание поставили, но ведь в Афганистане обучать женщин силовым профессиям нельзя.
Крупная партия транспортных самолетов для афганских ВВС за почти полмиллиарда долларов оказалась непригодной для эксплуатации, и ее сдали на металлолом. Построенная за полмиллиона долларов больница в провинции Парван пустовала: не было мебели и оборудования, хотя деньги на это выделяли.
© РИА Новости / Филипп ПрокудинБрошенная авиабаза США в Баграме, Афганистан
Брошенная авиабаза США в Баграме, Афганистан - РИА Новости, 1920, 12.07.2021
© РИА Новости / Филипп Прокудин
Брошенная авиабаза США в Баграме, Афганистан
Есть в отчете SIGAR и вовсе удивительные вещи. Так, от десяти до 43 миллионов долларов ушло на одну заправочную станцию где-то в афганской глуши. Не менее 150 миллионов потратили на строительство роскошных частных вилл для американского военного командования, хотя эти деньги должны были укрепить экономику Афганистана. Еще десятки миллионов поглотили так и не реализованные программы по модернизации промышленности, а также добыче полезных ископаемых.

"Грязные" тыловики

Недостроенные школы, заброшенные военные объекты, здания без электричества и внутренней отделки, дешевый асфальт на новых автомагистралях, некачественное снаряжение, обмундирование и вооружение... Как ни странно, многие институты государственной власти Афганистана по-прежнему держатся на инфраструктуре, созданной еще советскими специалистами более 30 лет назад. Даже приблизительно не подсчитать, сколько денег прикарманили нечистые на руку подрядчики, лоббисты и финансисты из Вашингтона. Но сумма как минимум девятизначная.
Пентагон - РИА Новости, 1920, 11.07.2021
11 июля, 19:24
В Пентагоне прокомментировали запрос Гаити об отправке военных
Военный бюджет США практически никогда не соответствует реальным тратам оборонного ведомства. Так, только за 2018-й независимая проверка в Пентагоне выявила, что свыше 800 миллионов долларов израсходованы неизвестно на что. Аудитом занималась известная компания Ernst & Young. Специалисты проверяли финансовую документацию управления тыла Министерства обороны и не обнаружили ни одного документа на траты в размере 465 миллионов. Также ничем не задокументированы 384 миллиона, выделенные на текущие проекты.
Одно лишь управление тыла Пентагона расходует около 40 миллиардов долларов в год — это чуть меньше всего военного бюджета России. Этими средствами распоряжаются 25 тысяч сотрудников, которые совершают по 100 тысяч военных заказов в сутки. Непаханое поле для коррупции. Согласно докладу конгресса, именно в карманах тыловиков оседает внушительная часть неучтенных бюджетных денег.

Больше тысячи дел

Общие же суммы, выделенные Вашингтоном на национальную оборону и пропавшие бесследно, и вовсе фантастические. В 2020-м американские СМИ оценили бухгалтерскую черную дыру Пентагона в 35 триллионов долларов. По информации портала YahooFinance, именно столько военное ведомство внесло в "корректировки бухгалтерского учета". В 2018-м было поменьше — 30,7 триллиона.
© Фото : Master Sgt. Alejandro LiceaАмериканские военные на юго-востоке Афганистана
Американские военные на юго-востоке Афганистана - РИА Новости, 1920, 12.07.2021
© Фото : Master Sgt. Alejandro Licea
Американские военные на юго-востоке Афганистана
Разумеется, украли не все — это просто невозможно. Экономисты считают, что бухгалтерскими изменениями сознательно запутывают финансы оборонного ведомства. В эти 35 триллионов входят суммы, которые в процессе перемещения между счетами учитывали дважды, трижды и даже четырежды.
Очевидно, Пентагону это крайне удобно. Непрозрачность финансов военного ведомства для общества и СМИ позволяет расходовать серьезные средства на сомнительные программы, не опасаясь контроля. Западные СМИ практически никогда не называют конкретных коррупционеров и расхитителей бюджетных денег.
Американские военные проходят через маковое поле во время операции в провинции Гильменд, Афганистан - РИА Новости, 1920, 12.07.2021
Вчера, 13:15
Лавров прокомментировал вывод американских войск из Афганистана
В 2017-м в ВМС США разразился скандал. Десятки действующих и бывших офицеров обвинили в получении взяток при реализации госзаказа, раскрытии секретной информации и различных махинациях с подрядами. Под следствие попали почти 440 человек.
А всего, по данным издания Government Executive, c 2013-го по 2017-й американские суды рассмотрели более тысячи дел, связанных с мошенничеством и коррупцией в Пентагоне. Уголовному преследованию подверглись 1087 сотрудников. С ответчиков взыскали 368 миллионов долларов штрафов, 370 миллионов вернули посредством реституции, 63 миллиона — конфискацией имущества.
© REUTERS / Afghan Presidential PalaceПрезидент Афганистана Ашраф Гани во время визита на авиабазу Баграм
Президент Афганистана Ашраф Гани во время визита на авиабазу Баграм - РИА Новости, 1920, 12.07.2021
© REUTERS / Afghan Presidential Palace
Президент Афганистана Ашраф Гани во время визита на авиабазу Баграм
США, несмотря на самый большой оборонный бюджет в мире, сталкиваются в военном строительстве с теми же проблемами, что и менее благополучные государства.
"Распил" денег, нецелевое расходование средств, неверное расставление приоритетов в финансировании — неотъемлемые атрибуты Вооруженных сил США. Просто об этом предпочитают лишний раз не вспоминать.
 
РоссияПарванВоенно-морские силы СШАМинистерство обороны СШАСШАErnst & YoungБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:16Адвокат: россиянину Дудникову в Минске продлили содержание под стражей
16:15Дептранс Москвы опроверг данные об увольнении сотрудников с медотводом
16:14В Туве ввели ограничения из-за коронавируса
16:12Власти Москвы назвали актуальный процент летальности от COVID-19
16:11Названа дата первых рейсов в Хургаду и Харм-эш-Шейх из России
16:07В Барнауле погиб человек в результате драки
16:07Спрос на туры по России за неделю сократился на 23 процента
16:04В Дагестане проверяют данные о падении двух девушек с качелей в обрыв
16:02В ЛНР заявили, что Киев прекратил подачу воды с одной из станций
16:01В Армении заявили о преследованиях сторонников экс-президента Кочаряна
15:58Немецкий бундесвер запустил работу "космического" штаба
15:55Защита Бабарико готовит жалобу на приговор Верховного суда Белоруссии
15:53В ДНР квалифицировали обстрел Горловки как теракт
15:48Су-30 сопроводил самолет-разведчик США над Черным морем
15:45Избранный президент Ирана Раиси начал борьбу с коррупцией в стране
15:45Судья ЕСПЧ от России рассказал, зачем носит маску после вакцинации
15:45Мужчине, угрожавшему выбросить сына с балкона, грозит до 10 лет колонии 0:28
15:43Участников массовой драки в Москве выдворят из России
15:39Врачи объяснили, почему после прививки от COVID-19 может болеть рука
15:36В Москве побит температурный рекорд 85-летней давности
Лента новостейМолния