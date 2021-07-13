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Любимов назвал Белоруссию стратегическим партнером Рязанской области

Любимов назвал Белоруссию стратегическим партнером Рязанской области - РИА Новости, 13.07.2021

Любимов назвал Белоруссию стратегическим партнером Рязанской области

Белоруссия является давним стратегическим партнером Рязанской области, заявил губернатор Николай Любимов в ходе рабочей встречи с руководителем отделения... РИА Новости, 13.07.2021

2021-07-13T18:47

2021-07-13T18:47

2021-07-13T18:47

рязанская область

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экономика

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РЯЗАНЬ, 13 июл - РИА Новости. Белоруссия является давним стратегическим партнером Рязанской области, заявил губернатор Николай Любимов в ходе рабочей встречи с руководителем отделения посольства Белоруссии в РФ в Нижнем Новгороде Владимиром Воронковичем.В ходе встречи обсуждалось состояние и перспективы расширения сотрудничества Рязанской области с Белоруссией."Беларусь является давним стратегическим партнером нашего региона. Она стабильно входит в первую тройку стран-контрагентов, а среди государств СНГ – занимает первое место. В прошлом 2020 году общий объем нашей внешней торговли увеличился в сравнении с 2019 годом на 5% и составил 136 миллионов долларов США. Это более 11% от общего объема товарооборота области. В первом квартале 2021 года товарооборот достиг 34,9 миллиона долларов", – сказал губернатор.По его словам, наиболее крупные статьи рязанского экспорта в Белоруссию – кровельные и изоляционные материалы, присадки к нефтепродуктам, изделия из черных металлов, кожа и кожевенный полуфабрикат, деревянные строительные изделия."Белорусские партнеры поставляют нам продукты питания, моющие и парфюмерно-косметические средства, бумагу и картон, электрические машины и оборудование", - отметил Любимов.По словам губернатора, ключевым партнером региона выступает белорусский концерн "Белгоспищепром". Вопросы развития сотрудничества планируется обсудить 21-23 июля в рамках бизнес-миссии Рязанской области в Белоруссию."Руководители наших государств видят позитивное и объективное развитие двухстороннего сотрудничества в рамках Союзного государства именно в формате взаимодействия регионов. Мы очень ценим сотрудничество с Рязанской областью. Несмотря на сложные пандемийные времена и снижение деловой активности, динамика товарооборота у нас положительная. Наши партнерские отношения будут развиваться", – сказал Владимир Воронкович.В ходе встречи обсуждались перспективы взаимодействия в области промышленности, АПК, аграрном образовании и других сферах.Николай Любимов пригласил Воронковича, а также белорусскую делегацию на четвертый деловой форум "Дни международного бизнеса в Рязанской области" и Форум древних городов, которые пройдут в регионе в сентябре этого года.

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россия, николай любимов, снг, белоруссия, рязанская область, в мире, экономика