https://ria.ru/20210713/otpusk-1741040870.html

В ФНПР ответили на вопрос об идее увеличить отпуск некурящим работникам

В ФНПР ответили на вопрос об идее увеличить отпуск некурящим работникам - РИА Новости, 13.07.2021

В ФНПР ответили на вопрос об идее увеличить отпуск некурящим работникам

Профсоюзы в РФ пока не обсуждали предложение об увеличении отпуска для некурящих, рассказал РИА новости замглавы Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР)... РИА Новости, 13.07.2021

2021-07-13T10:48

2021-07-13T10:48

2021-07-13T10:48

россия

александр шершуков

султан хамзаев

михаил мишустин

федерация независимых профсоюзов россии

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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Профсоюзы в РФ пока не обсуждали предложение об увеличении отпуска для некурящих, рассказал РИА новости замглавы Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Александр Шершуков.Ранее телеканал RT сообщил, что член Общественной палаты Султан Хамзаев отправил премьер - министру РФ Михаилу Мишустину предложение увеличить ежегодный отпуск для некурящих граждан."Пока не обсуждалось", - сказал Шершуков.

https://ria.ru/20210712/otpuska-1740898493.html

россия

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2021

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россия, александр шершуков, султан хамзаев, михаил мишустин, федерация независимых профсоюзов россии