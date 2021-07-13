https://ria.ru/20210713/otpusk-1741019325.html

В России предложили увеличить на десять дней отпуск некурящим работникам

В России предложили увеличить на десять дней отпуск некурящим работникам - РИА Новости, 13.07.2021

В России предложили увеличить на десять дней отпуск некурящим работникам

Некурящим работникам следует увеличить ежегодный отпуск на десять дней, считает член Общественной палаты Султан Хамзаев. Эту идею он изложил в письме... РИА Новости, 13.07.2021

2021-07-13T07:07

2021-07-13T07:07

2021-07-13T09:54

россия

султан хамзаев

здоровье

михаил мишустин

общественная палата рф

общество

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МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Некурящим работникам следует увеличить ежегодный отпуск на десять дней, считает член Общественной палаты Султан Хамзаев. Эту идею он изложил в письме премьер-министру Михаилу Мишустину, передает RT.По словам автора документа, пагубная привычка отнимает у курящих до часа рабочего времени в день. Таким образом, за год на это тратится примерно 20 рабочих дней.Он подчеркнул, что издержки, связанные с курением сотрудников, вынуждены нести работодатели и государство. Поощрение в виде увеличения отпуска станет поводом для курильщиков отказаться от вредной привычки, уверен член Общественной палаты.

https://ria.ru/20210606/kurenie-1735854863.html

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2021

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россия, султан хамзаев, здоровье, михаил мишустин, общественная палата рф, общество