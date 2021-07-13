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В России предложили увеличить на десять дней отпуск некурящим работникам
В России предложили увеличить на десять дней отпуск некурящим работникам - РИА Новости, 13.07.2021
В России предложили увеличить на десять дней отпуск некурящим работникам
Некурящим работникам следует увеличить ежегодный отпуск на десять дней, считает член Общественной палаты Султан Хамзаев. Эту идею он изложил в письме... РИА Новости, 13.07.2021
2021-07-13T07:07
2021-07-13T07:07
2021-07-13T09:54
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михаил мишустин
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общество
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МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Некурящим работникам следует увеличить ежегодный отпуск на десять дней, считает член Общественной палаты Султан Хамзаев. Эту идею он изложил в письме премьер-министру Михаилу Мишустину, передает RT.По словам автора документа, пагубная привычка отнимает у курящих до часа рабочего времени в день. Таким образом, за год на это тратится примерно 20 рабочих дней.Он подчеркнул, что издержки, связанные с курением сотрудников, вынуждены нести работодатели и государство. Поощрение в виде увеличения отпуска станет поводом для курильщиков отказаться от вредной привычки, уверен член Общественной палаты.
https://ria.ru/20210606/kurenie-1735854863.html
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россия, султан хамзаев, здоровье, михаил мишустин, общественная палата рф, общество
В России предложили увеличить на десять дней отпуск некурящим работникам
07:07 13.07.2021 (обновлено: 09:54 13.07.2021)
Член Общественной палаты Хамзаев предложил увеличить отпуск некурящим россиянам на десять дней