https://ria.ru/20210713/ostrovpaskhi-1741054074.html

Ученые опровергли главный миф о цивилизации острова Пасхи

Ученые опровергли главный миф о цивилизации острова Пасхи - РИА Новости, 13.07.2021

Ученые опровергли главный миф о цивилизации острова Пасхи

Американские и британские ученые проанализировали радиоуглеродные и палеоэкологические данные с острова Пасхи и пришли к выводу, что там не было никакого... РИА Новости, 13.07.2021

2021-07-13T11:49

2021-07-13T11:49

2021-07-13T14:50

наука

археология

климат

остров пасхи

земля - риа наука

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МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Американские и британские ученые проанализировали радиоуглеродные и палеоэкологические данные с острова Пасхи и пришли к выводу, что там не было никакого демографического коллапса, который, как считалось ранее, привел к упадку цивилизации. Статья об этом опубликована в журнале Nature Communications.Гипотеза демографического коллапса до сих пор оставалась главной версией исчезновения цивилизации острова Пасхи. Она предполагает, что люди столетиями вырубали деревья, чтобы использовать каждый квадратный метр земли для сельского хозяйства и воздвигать знаменитые гигантские статуи. Кроме того, примерно в 1500 году произошел сдвиг амплитуды Южной осцилляции — это периодическое колебание температуры поверхностного слоя воды в экваториальной части Тихого океана, оказывающее заметное влияние на климат. В результате климат на Рапа-Нуи стал засушливым. Все это привело к упадку — когда первые европейцы высадились в 1722 году на острове, его население не превышало трех тысяч человек.Чтобы выяснить, был ли демографический коллапс на самом деле и оценить его масштабы, исследователи из Бингемтонского университета штата Нью-Йорк вместе с британскими коллегами из Кембриджа решили восстановить уровни населения острова Рапа-Нуи на разных этапах его истории."Большая часть научных и популярных дискуссий об острове Рапа-Нуи сосредоточена вокруг идеи о том, что произошел демографический коллапс, который коррелирует во времени с изменениями климата и окружающей среды", — приводятся в пресс-релизе Бингемтонского университета слова первого автора статьи, антрополога Роберта ДиНаполи (Robert DiNapoli).Для оценки численности древнего населения археологи часто используют метод радиоуглеродного датирования. Но когда дело доходит до привязки радиоуглеродных данных к изменениям окружающей среды и климата, возникают неопределенности, которые не удается снять стандартными методами статистической обработки. Чтобы избежать неопределенности в данных, авторы применили для моделирования метод приближенного байесовского вычисления. Так они смогли определить, что на острове наблюдался устойчивый рост населения с момента его первоначального заселения до контакта с европейцами в 1722 году. После этой даты модели показывают стабильность островной популяции или ее небольшое сокращение.Что касается вырубки лесов, то ученые выяснили, что она была длительной и постепенной, а не хищнической и не привела к катастрофической эрозии, как предполагает гипотеза коллапса. Кроме того, вырубленные деревья островитяне заменяли садовыми, а почву мульчировали камнем, что повышало продуктивность сельского хозяйства. Короче говоря, до контакта с европейцами на острове никогда не проживало больше нескольких тысяч человек и их количество скорее увеличивалось, а не сокращалось."Сторонники истории о крахе острова Пасхи склонны рассматривать в качестве причины изменения климата, но это категорически не так, — говорит еще один автор исследования, Карл Липо (Carl Lipo), профессор антропологии и экологических исследований Бингемтонского университета. — Существует естественная тенденция думать, что в прошлом люди не были такими умными, как мы сейчас, и что они каким-то образом совершали все эти ошибки, но на самом деле все наоборот. Несмотря на то что их технологии могут быть более простыми, чем наши, нам еще много предстоит узнать о том, как они смогли выжить".Авторы считают, что именно устойчивость ведения хозяйства помогла островитянам пережить климатические изменения и сохранить стабильную численность популяции.

https://ria.ru/20201018/ostrov-paskhi-1580128464.html

https://ria.ru/20200904/paskha-1576715613.html

остров пасхи

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

археология, климат, остров пасхи, земля - риа наука