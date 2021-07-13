Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210713/ostrov-1741160508.html
Родители сослали ребенка на необитаемый остров за плохое поведение
Родители сослали ребенка на необитаемый остров за плохое поведение - РИА Новости, 13.07.2021
Родители сослали ребенка на необитаемый остров за плохое поведение
Родители привезли 13-летнюю дочь из города Чэнду в юго-западном Китае на необитаемый пустынный остров, расположенный в 2400 километров от города, в... РИА Новости, 13.07.2021
2021-07-13T22:10
2021-07-13T22:10
китай
чэнду
общество
происшествия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/139155/69/1391556963_0:105:2000:1230_1920x0_80_0_0_ebdb06f928efc0978fd3efcdb58f1914.jpg
МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Родители привезли 13-летнюю дочь из города Чэнду в юго-западном Китае на необитаемый пустынный остров, расположенный в 2400 километров от города, в "воспитательных целях". Об этом написала китайская газета Global Times.Как сообщается в материале, после двух дней "испытаний" ребенок попросил местного рыбака о помощи, так как она "не могла больше выносить суровых условий" несмотря на то, что родители приехали с ней. С собой у семьи были только вода и крекеры, и они даже не смогли развести костер.Рыбак вызвал полицию, которая перевезла их обратно на берег.Родители девочки рассказали СМИ, что поездка на остров была "психологическим упражнением в экстремальных условиях" по рекомендации детского психолога. У ребенка, уточняется, были ментальные проблемы, из-за которых в сентябре прошлого года она бросила в школу.
https://ria.ru/20210403/granata-1604112001.html
китай
чэнду
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/139155/69/1391556963_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_db01e7c33690b85b4a533ee7054c72a4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
китай, чэнду, общество, происшествия, в мире
Родители сослали ребенка на необитаемый остров за плохое поведение
22:10 13.07.2021
 
© Fotolia / MelpomeneОстров Окуносима
Остров Окуносима - РИА Новости, 1920, 13.07.2021
© Fotolia / Melpomene

Global Times: в Китае родители сослали дочь на необитаемый остров за плохое поведение

Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 июл РИА Новости. Родители привезли 13-летнюю дочь из города Чэнду в юго-западном Китае на необитаемый пустынный остров, расположенный в 2400 километров от города, в "воспитательных целях". Об этом написала китайская газета Global Times.
Как сообщается в материале, после двух дней "испытаний" ребенок попросил местного рыбака о помощи, так как она "не могла больше выносить суровых условий" несмотря на то, что родители приехали с ней. С собой у семьи были только вода и крекеры, и они даже не смогли развести костер.
Рыбак вызвал полицию, которая перевезла их обратно на берег.
Родители девочки рассказали СМИ, что поездка на остров была "психологическим упражнением в экстремальных условиях" по рекомендации детского психолога. У ребенка, уточняется, были ментальные проблемы, из-за которых в сентябре прошлого года она бросила в школу.
Машины французской полиции - РИА Новости, 1920, 03.04.2021
3 апреля, 18:55
Во Франции ребенок нашел в саду гранату времен Первой мировой войны
 
КитайЧэндуОбществоПроисшествияВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:43СМИ: сотрудники охраны убитого президента Гаити не явились на допрос
07:38У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 5,4
07:26В Туве потребовали закрыть сайт, продающий справки об отсутствии COVID-19
07:22Вышел трейлер нового проекта Pixar о девочке, превратившейся в панду
07:15Названа дата начала выплат на детей школьного возраста
07:06В МИД объяснили, почему Москва ведет контакты с талибами
07:00Жительница Приморья спасла трехлетнего мальчика из-под колес поезда
07:00Ученые впервые измерили электрическое поле Солнца
06:31Китайские корабли вошли в воды Японии около спорных островов
06:26Число жертв обрушения отеля на востоке Китая выросло до 17 человек
06:15Россия участвует в постройке погранзаставы в Таджикистане
06:02Гинцбург назвал сроки начала вакцинации подростков от COVID-19
05:19В Венесуэле заявили о связи убийства главы Гаити и покушения на Мадуро
05:12Названы продукты, которые опасно есть в жару
05:10В МИД прокомментировали информацию о россиянах в афганских тюрьмах
05:03При взрыве катера в Хабаровском крае погиб госинспектор
04:42В Британии заявили о готовности при необходимости работать с талибами
04:15Врач назвал максимально допустимый перерыв между дозами вакцины
04:11Нарколог предупредил россиян об опасности курения в жару
03:56Трамп ответил Байдену на слова о "большой лжи"
Лента новостейМолния