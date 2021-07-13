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Родители сослали ребенка на необитаемый остров за плохое поведение
Родители сослали ребенка на необитаемый остров за плохое поведение - РИА Новости, 13.07.2021
Родители сослали ребенка на необитаемый остров за плохое поведение
Родители привезли 13-летнюю дочь из города Чэнду в юго-западном Китае на необитаемый пустынный остров, расположенный в 2400 километров от города, в... РИА Новости, 13.07.2021
2021-07-13T22:10
2021-07-13T22:10
2021-07-13T22:10
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МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Родители привезли 13-летнюю дочь из города Чэнду в юго-западном Китае на необитаемый пустынный остров, расположенный в 2400 километров от города, в "воспитательных целях". Об этом написала китайская газета Global Times.Как сообщается в материале, после двух дней "испытаний" ребенок попросил местного рыбака о помощи, так как она "не могла больше выносить суровых условий" несмотря на то, что родители приехали с ней. С собой у семьи были только вода и крекеры, и они даже не смогли развести костер.Рыбак вызвал полицию, которая перевезла их обратно на берег.Родители девочки рассказали СМИ, что поездка на остров была "психологическим упражнением в экстремальных условиях" по рекомендации детского психолога. У ребенка, уточняется, были ментальные проблемы, из-за которых в сентябре прошлого года она бросила в школу.
https://ria.ru/20210403/granata-1604112001.html
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китай, чэнду, общество, происшествия, в мире
Родители сослали ребенка на необитаемый остров за плохое поведение
Global Times: в Китае родители сослали дочь на необитаемый остров за плохое поведение
МОСКВА, 13 июл — РИА Новости.
Родители привезли 13-летнюю дочь из города Чэнду
в юго-западном Китае
на необитаемый пустынный остров, расположенный в 2400 километров от города, в "воспитательных целях". Об этом написала китайская газета Global Times
.
Как сообщается в материале, после двух дней "испытаний" ребенок попросил местного рыбака о помощи, так как она "не могла больше выносить суровых условий" несмотря на то, что родители приехали с ней. С собой у семьи были только вода и крекеры, и они даже не смогли развести костер.
Рыбак вызвал полицию, которая перевезла их обратно на берег.
Родители девочки рассказали СМИ, что поездка на остров была "психологическим упражнением в экстремальных условиях" по рекомендации детского психолога. У ребенка, уточняется, были ментальные проблемы, из-за которых в сентябре прошлого года она бросила в школу.