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В МИД готовы выстраивать стабильные отношения с США на разумной основе

В МИД готовы выстраивать стабильные отношения с США на разумной основе - РИА Новости, 13.07.2021

В МИД готовы выстраивать стабильные отношения с США на разумной основе

Москва готова к выстраиванию стабильных отношений с США и договоренностям "на разумной основе", заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 13.07.2021

2021-07-13T11:14

2021-07-13T11:14

2021-07-13T12:25

джо байден

владимир путин

россия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

сергей рябков

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сша

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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Москва готова к выстраиванию стабильных отношений с США и договоренностям "на разумной основе", заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Получится ли на основе договоренностей по сегментам, по фрагментам, по каким-то отдельным блокам вопросов с новой администрацией, декларирующей готовность работать в направлении более стабильных и более предсказуемых отношений? Это, кстати, лозунг дня, мы будем слышать все больше и больше о готовности нынешней администрации США работать в пользу более стабильных и предсказуемых отношений с Москвой. И мы того же хотим. Мы без иллюзий относимся к тому, что возможно в этих отношениях", - заявил Рябков журналу "Международная жизнь", отметив, что не может быть высоко поставленных планок ожиданий."Но где-то в чем-то, может быть, мы сможем договориться на разумной основе", - добавил он.По словам Рябкова, понадобится время, чтобы узнать произошел ли сдвиг к лучшему в отношениях с США с приходом новой администрации. "Какие выводы делают в Вашингтоне при (Джо) Байдене и отличаются ли эти выводы от того, что делалось при (Дональде) Трампе, нам предстоит узнать. Именно поэтому наши руководители и президент говорят, что понадобится определенное время, прежде чем мы сможем сказать, произошли ли сдвиги к лучшему в двусторонних отношениях", - сказал замглавы МИД.Первая встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена состоялась в Женеве 16 июня.

https://radiosputnik.ria.ru/20210713/ssha-1741020304.html

https://ria.ru/20210712/tsinizm-1740872274.html

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джо байден, владимир путин, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей рябков, москва, сша, в мире